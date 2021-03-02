Раллийный Toyota Hilux с «Дакара» готовы продать, но втрое дороже мощнейшего пикапа в мире

Гоночный пикап сертифицирован по классу FIA T1. Он оснащён восьми­цилин­дровым мотором от Lexus IS F, который при объёме в 5,0 литров развивает 340 л.с. и 560 Нм крутящего момента и работает в паре с 6-ступен ­чатой секвентальной коробкой Sadev. Блок управления для мотора разработан в Cosworth.

В подвеске спорткара применены амортизаторы Reiger, обеспечи­вающие 280-милли­метровый ход подвески, и шести­поршневые тормоза AP. Кроме того, внедорожник оснастили альтер­нативными дифферен­циалами и карбоновыми панелями кузова. В комплект поставки также входят 500-литровый топливный бак, два раллийных компьютера и набор запчастей. Машина находится в Вильнюсе. Подчёрки­вается, что пикап готов к гонкам и на «Дакаре» прошлого года смог занять 23-е место в общем зачёте.

За ту же сумму, в которую оценили гоночный Hilux, можно стать обладателем, к примеру, Lamborghini Huracan или сразу трёх 717-сильных пикапов Ram 1500 TRX в заводском исполнении.