Раллийный Toyota Hilux с «Дакара» готовы продать, но втрое дороже мощнейшего пикапа в мире
Дмитрий Елизаров
На сайте Racecars Direct появилось объявление о продаже участвовавшего в ралли-марафоне «Дакар» пикапа Toyota Hilux: на нём выступал литовский гонщик Антанас Юкнявичус. Машину оценили в 210 тысяч евро (18,8 миллиона рублей). Гонщик планирует таким способом финансировать приобретение нового спорткара для Дакара-2022.
Гоночный пикап сертифицирован по классу FIA T1. Он оснащён восьмицилиндровым мотором от Lexus IS F, который при объёме в 5,0 литров развивает 340 л.с. и 560 Нм крутящего момента и работает в паре с
6-ступенчатой секвентальной коробкой Sadev. Блок управления для мотора разработан в Cosworth.
В подвеске спорткара применены амортизаторы Reiger, обеспечивающие 280-миллиметровый ход подвески, и шестипоршневые тормоза AP. Кроме того, внедорожник оснастили альтернативными дифференциалами и карбоновыми панелями кузова. В комплект поставки также входят 500-литровый топливный бак, два раллийных компьютера и набор запчастей. Машина находится в Вильнюсе. Подчёркивается, что пикап готов к гонкам и на «Дакаре» прошлого года смог занять
23-еместо в общем зачёте.
За ту же сумму, в которую оценили гоночный Hilux, можно стать обладателем, к примеру, Lamborghini Huracan или сразу трёх 717-сильных пикапов Ram 1500 TRX в заводском исполнении.
Один из самых титулованных литовских раллистов планирует в ближайшее время помимо продажи боевой машины объявить ещё и аукцион, на котором распродаст «реликвии Дакара». Как уточняет сайт спортсмена, в их числе, к примеру, оставшиеся не у дел запчасти гоночного пикапа и изношенные на трассах ралли-марафона покрышки, которые спортсменам удалось привезти на родину. Каждый покупатель получит ещё и автограф спортсмена. Ожидается, что таким способом литовские поклонники ралли-рейдов смогут внести свой вклад в подготовку выступления Юкнявичуса на марафоне следующего года.