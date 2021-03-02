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Раллийный Toyota Hilux с «Дакара» готовы продать, но втрое дороже мощнейшего пикапа в мире

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Дмитрий Елизаров

На сайте Racecars Direct появилось объявление о продаже участво­вавшего в ралли-марафоне «Дакар» пикапа Toyota Hilux: на нём выступал литовский гонщик Антанас Юкнявичус. Машину оценили в 210 тысяч евро (18,8 миллиона рублей). Гонщик планирует таким способом финансировать приобретение нового спорткара для Дакара-2022.

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  • Гоночный пикап сертифицирован по классу FIA T1. Он оснащён восьми­цилин­дровым мотором от Lexus IS F, который при объёме в 5,0 литров развивает 340 л.с. и 560 Нм крутящего момента и работает в паре с 6-ступен­чатой секвентальной коробкой Sadev. Блок управления для мотора разработан в Cosworth.

  • В подвеске спорткара применены амортизаторы Reiger, обеспечи­вающие 280-милли­метровый ход подвески, и шести­поршневые тормоза AP. Кроме того, внедорожник оснастили альтер­нативными дифферен­циалами и карбоновыми панелями кузова. В комплект поставки также входят 500-литровый топливный бак, два раллийных компьютера и набор запчастей. Машина находится в Вильнюсе. Подчёрки­вается, что пикап готов к гонкам и на «Дакаре» прошлого года смог занять 23-е место в общем зачёте.

  • За ту же сумму, в которую оценили гоночный Hilux, можно стать обладателем, к примеру, Lamborghini Huracan или сразу трёх 717-сильных пикапов Ram 1500 TRX в заводском исполнении.

  • Один из самых титулованных литовских раллистов планирует в ближайшее время помимо продажи боевой машины объявить ещё и аукцион, на котором распродаст «реликвии Дакара». Как уточняет сайт спортсмена, в их числе, к примеру, оставшиеся не у дел запчасти гоночного пикапа и изношенные на трассах ралли-марафона покрышки, которые спортсменам удалось привезти на родину. Каждый покупатель получит ещё и автограф спортсмена. Ожидается, что таким способом литовские поклонники ралли-рейдов смогут внести свой вклад в подготовку выступления Юкнявичуса на марафоне следующего года.

Какой монстр вам больше по душе — гоночный Hilux или заводской Ram?

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