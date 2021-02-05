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+65 миллиметров: представлен обновлённый Toyota Hilux от Arctic Trucks

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Дмитрий Елизаров

Британское подразделение Toyota открыло приём заказов на пикап Hilux, прошедший подготовку в известном ателье Actic Trucks. Грузовику перера­ботали ходовую часть ради улучшения внедорожных характери­стик: пакет доработок доступен по цене в половину стоимости самого пикапа.

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  • Специалисты Arctic Trucks на 110 милли­метров расширяют колею Hilux спереди и сзади и оснащают его 35-дюймовыми внедорожными шинами BFGoodrich KO2 All-Terrain на 17-дюймовых дисках: колёса прячутся в новых расширителях арок. В подвеске появляются усиленные амортиза­торы Bilstein и доработанные стабили­заторы поперечной устойчивости.

  • В итоге дорожный просвет Toyota Hilux расширяется на 65 милли­метров — до 375 милли­метров, а к углам въезда и съезда прибавляется 9 и 3 градуса соответ­ственно: они увеличи­ваются до 38 и 29 градусов. Ходам подвески на передней оси доработки добавляют 40 милли­метров, на задней — 20 милли­метров.

  • В работу силового агрегата инженеры Arctick Trucks не вмешиваются, пикап по имени Hilux AT35 сохраняет 2,8-литровый дизель с отдачей 200 л.с. Единственная доработка трансмиссии — изменённые передаточные числа переднего и заднего дифферен­циалов для улучшения тяговых показателей. Опционально доступны более «злая» резина, панели защиты днища, допол­нительное освещение и компрессор для подкачки колёс.

  • Комплект доработок от Arctic Trucks добавит к цене пикапа 18 780 фунтов (1,93 миллиона рублей). Базируется AT35 на Hilux в комплектации Invincible X, которая стоит минимум 39 675 фунтов (4,08 миллиона рублей).

  • В 2019 году Arctic Trucks доработали пикап VW Amarok по просьбе одного из исландских дилеров Volkswagen. Помимо улучшенного шасси грузовик снабдили ещё и кофемашиной.

Стандартный Hilux или версия от Arctic Trucks?

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