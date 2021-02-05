+65 миллиметров: представлен обновлённый Toyota Hilux от Arctic Trucks
Дмитрий Елизаров
Британское подразделение Toyota открыло приём заказов на пикап Hilux, прошедший подготовку в известном ателье Actic Trucks. Грузовику переработали ходовую часть ради улучшения внедорожных характеристик: пакет доработок доступен по цене в половину стоимости самого пикапа.
Специалисты Arctic Trucks на 110 миллиметров расширяют колею Hilux спереди и сзади и оснащают его 35-дюймовыми внедорожными шинами BFGoodrich KO2 All-Terrain на 17-дюймовых дисках: колёса прячутся в новых расширителях арок. В подвеске появляются усиленные амортизаторы Bilstein и доработанные стабилизаторы поперечной устойчивости.
В итоге дорожный просвет Toyota Hilux расширяется на 65 миллиметров — до 375 миллиметров, а к углам въезда и съезда прибавляется 9 и 3 градуса соответственно: они увеличиваются до 38 и 29 градусов. Ходам подвески на передней оси доработки добавляют 40 миллиметров, на задней — 20 миллиметров.
В работу силового агрегата инженеры Arctick Trucks не вмешиваются, пикап по имени Hilux AT35 сохраняет 2,8-литровый дизель с отдачей 200 л.с. Единственная доработка трансмиссии — изменённые передаточные числа переднего и заднего дифференциалов для улучшения тяговых показателей. Опционально доступны более «злая» резина, панели защиты днища, дополнительное освещение и компрессор для подкачки колёс.
Комплект доработок от Arctic Trucks добавит к цене пикапа 18 780 фунтов (1,93 миллиона рублей). Базируется AT35 на Hilux в комплектации Invincible X, которая стоит минимум 39 675 фунтов (4,08 миллиона рублей).
В 2019 году Arctic Trucks доработали пикап VW Amarok по просьбе одного из исландских дилеров Volkswagen. Помимо улучшенного шасси грузовик снабдили ещё и кофемашиной.