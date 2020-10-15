550 сил и адаптивный круиз: КамАЗ готовит новую версию тягача К5

Компания сообщает, что КамАЗ-54901 в комплектации Hi-Tech получит электронный комплекс ADAS (Advanced driver-assistance systems – «продвинутые» системы помощи водителю), куда входит адаптивный круиз-контроль. Ранее сообщалось, что со временем этот комплекс должен «научиться» удер­живать авто­мобиль в полосе и даже выполнять функции автопилота, но пока такие возмож­ности для версии Hi-Tech не озвучены.

Новый дизель R6 (6 цилиндров, 12 литров), созданный КамАЗом совместно с компанией Liebherr на базе её мотора 946-й серии для строитель­ной техники, в комплектации Hi-Tech получит самое мощное на сегодня испол­нение для этой модели. Отдачу поднимут с 450 сил и 2060 Нм до 550 л.с. и 2540 Нм. Коробка передач – всё тот же 12-ступен ­чатый «робот» ZF Traxon, но в усиленном исполнении под возросший крутящий момент. Кроме того, коробку передач допол­нительно оснастят гидравли­ческим транс­мисси­онным замед­лителем (ретардером).

Также версия Hi-Tech получит холодильник, который позже будут ставить уже на все комп­лектации КамАЗа-54901. Ещё новая версия отличается более приятной на ощупь отделкой кабины и панелью приборов с другим оформ­лением. Причем в будущем камазовцы обещают запустить в серию панель приборов с верхней частью из мягкого материала. Кроме того, традици­онный ручной «кран» стояночного тормоза планируется заменить на более современную кнопку, как в европейских грузовиках. Производитель сообщает, что дизайн-проект уже готов, осталось внедрить клавишу в панель приборов и общую электронную архитектуру грузовика.