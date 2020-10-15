550 сил и адаптивный круиз: КамАЗ готовит новую версию тягача К5
Александр Евдокимов
КамАЗ заявил о подготовке к выпуску двухосного магистрального тягача семейства К5 в новой версии
Компания сообщает, что КамАЗ-54901 в комплектации
Hi-Techполучит электронный комплекс ADAS (Advanced driver-assistance systems – «продвинутые» системы помощи водителю), куда входит адаптивный круиз-контроль. Ранее сообщалось, что со временем этот комплекс должен «научиться» удерживать автомобиль в полосе и даже выполнять функции автопилота, но пока такие возможности для версии Hi-Techне озвучены.
Новый дизель R6 (6 цилиндров, 12 литров), созданный КамАЗом совместно с компанией Liebherr на базе её мотора
946-йсерии для строительной техники, в комплектации Hi-Techполучит самое мощное на сегодня исполнение для этой модели. Отдачу поднимут с 450 сил и 2060 Нм до 550 л.с. и 2540 Нм. Коробка передач – всё тот же 12-ступенчатый «робот» ZF Traxon, но в усиленном исполнении под возросший крутящий момент. Кроме того, коробку передач дополнительно оснастят гидравлическим трансмиссионным замедлителем (ретардером).
Также версия Hi-Tech получит холодильник, который позже будут ставить уже на все комплектации КамАЗа-54901. Ещё новая версия отличается более приятной на ощупь отделкой кабины и панелью приборов с другим оформлением. Причем в будущем камазовцы обещают запустить в серию панель приборов с верхней частью из мягкого материала. Кроме того, традиционный ручной «кран» стояночного тормоза планируется заменить на более современную кнопку, как в европейских грузовиках. Производитель сообщает, что дизайн-проект уже готов, осталось внедрить клавишу в панель приборов и общую электронную архитектуру грузовика.
Первые КамАЗы Hi-Tech планируют собрать в первом квартале 2021 года, а запуск серийного производства намечен на вторую половину будущего года. Цены пока не названы, но версия
Hi-Techбудет явно дороже обычного тягача, который сейчас стоит примерно от 7,1 миллиона рублей.