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550 сил и адаптивный круиз: КамАЗ готовит новую версию тягача К5

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Александр Евдокимов

КамАЗ заявил о подготовке к выпуску двухосного магистраль­ного тягача семейства К5 в новой версии Hi-Tech. У такого испол­нения будут самый мощный в гамме дизель, расширенное оснащение и более каче­ственная отделка кабины.

  • Компания сообщает, что КамАЗ-54901 в комплектации Hi-Tech получит электронный комплекс ADAS (Advanced driver-assistance systems – «продвинутые» системы помощи водителю), куда входит адаптивный круиз-контроль. Ранее сообщалось, что со временем этот комплекс должен «научиться» удер­живать авто­мобиль в полосе и даже выполнять функции автопилота, но пока такие возмож­ности для версии Hi-Tech не озвучены.

  • Новый дизель R6 (6 цилиндров, 12 литров), созданный КамАЗом совместно с компанией Liebherr на базе её мотора 946-й серии для строитель­ной техники, в комплектации Hi-Tech получит самое мощное на сегодня испол­нение для этой модели. Отдачу поднимут с 450 сил и 2060 Нм до 550 л.с. и 2540 Нм. Коробка передач – всё тот же 12-ступен­чатый «робот» ZF Traxon, но в усиленном исполнении под возросший крутящий момент. Кроме того, коробку передач допол­нительно оснастят гидравли­ческим транс­мисси­онным замед­лителем (ретардером).

  • Также версия Hi-Tech получит холодильник, который позже будут ставить уже на все комп­лектации КамАЗа-54901. Ещё новая версия отличается более приятной на ощупь отделкой кабины и панелью приборов с другим оформ­лением. Причем в будущем камазовцы обещают запустить в серию панель приборов с верхней частью из мягкого материала. Кроме того, традици­онный ручной «кран» стояночного тормоза планируется заменить на более современную кнопку, как в европейских грузовиках. Производитель сообщает, что дизайн-проект уже готов, осталось внедрить клавишу в панель приборов и общую электронную архитектуру грузовика.

  • Первые КамАЗы Hi-Tech планируют собрать в первом квартале 2021 года, а запуск серийного производ­ства намечен на вторую половину будущего года. Цены пока не названы, но версия Hi-Tech будет явно дороже обычного тягача, который сейчас стоит примерно от 7,1 миллиона рублей.

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