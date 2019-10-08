Блогеры выяснили, как влияет пробег на мощность двигателя
Николай Андреев
Авторы канала LegitStreetCars нашли в США два седана BMW M5 серии E39 с кардинально разными пробегами. Один автомобиль за всю жизнь проехал 78 000 миль (125 528 километров), а другой – 409 000 миль (658 221 километр). Причём во втором случае 320 000 миль (514 990 километров) пришлись на новый двигатель, поставленный в 2003 году.
У обеих машин замерили мощность на колёсах при помощи одного и того же динамометрического стенда. Оказалось, что мотор автомобиля с меньшим пробегом сейчас выдаёт 314 л.с., а другой – 297 сил. После испытания седанам отключили датчики замера расхода воздуха и перепрошили блоки управления двигателями. После этого показатели выросли до 352 и 331 л.с. соответственно.
В паспортных данных указаны 400 л.с., но они взяты при замере с маховика – в таком случае результаты обычно на 15–20 процентов выше, чем с колёс.