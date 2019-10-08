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Блогеры выяснили, как влияет пробег на мощность двигателя

Видео

Николай Андреев

Авторы канала LegitStreetCars нашли в США два седана BMW M5 серии E39 с карди­нально разными пробегами. Один автомо­биль за всю жизнь проехал 78 000 миль (125 528 кило­метров), а другой – 409 000 миль (658 221 кило­метр). Причём во втором случае 320 000 миль (514 990 кило­метров) пришлись на новый двигатель, поставлен­ный в 2003 году.

У обеих машин замерили мощность на колёсах при помощи одного и того же динамо­метри­ческого стенда. Оказалось, что мотор автомобиля с меньшим пробегом сейчас выдаёт 314 л.с., а другой – 297 сил. После испытания седанам отключили датчики замера расхода воздуха и пере­прошили блоки управ­ления двигателями. После этого показатели выросли до 352 и 331 л.с. соответ­ственно.

В паспортных данных указаны 400 л.с., но они взяты при замере с маховика – в таком случае результаты обычно на 15–20 процентов выше, чем с колёс.

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Удивлены, что разница оказалась не так и велика?

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