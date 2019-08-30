Дорожные камеры научатся выявлять выключенные фары

Блогер выяснил, как нагреваются машины разных цветов

Новости

Николай Андреев

Автор канала MikesCarInfo с помощью тепло­визора Flir ONE выяснил, насколько сильно нагрева­ются автомо­били разных цветов на солнце. В качестве подопыт­ных выступили четыре кроссовера Toyota Highlander, стоящих на площадке под открытым небом у одного из амери­канских дилеров.

1/5

  • Самым раскалённым ожидаемо стал чёрный кроссо­вер. Темпера­тура его капота составила около 159 граду­сов по Фарен­гейту (70,6 по Цельсию). Highlander белого цвета разо­грелся лишь до 113 градусов по Фарен­гейту (45 по Цельсию).

  • Температура светло-коричневого кроссовера поднялась до 147 градусов по Фарен­гейту (63,9 по Цельсию), почти как у чёрного, тогда как на капоте серебристого Highlander тепло­визор показал 130 градусов по Фарен­гейту (54,4 по Цельсию).

This was surprising! I use a Thermal camera to see how the exterior color affects the temperature of the car. I knew there was a difference but I didn't expect it to be this much of a difference. Update: https://youtu.be/qLVNjS403M8 Flir Camera Used in this video: https://amzn.to/2PVfJDM

Какого цвета ваш автомобиль?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение