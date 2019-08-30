Блогер выяснил, как нагреваются машины разных цветов
Николай Андреев
Автор канала MikesCarInfo с помощью тепловизора Flir ONE выяснил, насколько сильно нагреваются автомобили разных цветов на солнце. В качестве подопытных выступили четыре кроссовера Toyota Highlander, стоящих на площадке под открытым небом у одного из американских дилеров.
Самым раскалённым ожидаемо стал чёрный кроссовер. Температура его капота составила около 159 градусов по Фаренгейту (70,6 по Цельсию). Highlander белого цвета разогрелся лишь до 113 градусов по Фаренгейту (45 по Цельсию).
Температура светло-коричневого кроссовера поднялась до 147 градусов по Фаренгейту (63,9 по Цельсию), почти как у чёрного, тогда как на капоте серебристого Highlander тепловизор показал 130 градусов по Фаренгейту (54,4 по Цельсию).