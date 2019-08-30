Блогер выяснил, как нагреваются машины разных цветов

Самым раскалённым ожидаемо стал чёрный кроссо­вер. Темпера­тура его капота составила около 159 граду­сов по Фарен­гейту (70,6 по Цельсию). Highlander белого цвета разо­грелся лишь до 113 градусов по Фарен­гейту (45 по Цельсию).

Температура светло-коричневого кроссовера поднялась до 147 градусов по Фарен­гейту (63,9 по Цельсию), почти как у чёрного, тогда как на капоте серебристого Highlander тепло­визор показал 130 градусов по Фарен­гейту (54,4 по Цельсию).