Новый Toyota Highlander для России: один мотор и хитрый полный привод
Николай Андреев
Компания Toyota рассказала о российской версии кроссовера Highlander четвёртого поколения, который представили на автосалоне в Нью-Йорке в апреле 2019 года. Вседорожник начнут продавать в РФ летом 2020 года. Комплектации и цены рассекретят ближе к старту продаж.
Toyota Highlander для России на 16 миллиметров длиннее американской версии — 4966 мм против 4950 мм. Колёсная база одинаковая — 2850 мм. Согласно сертификационным документам, российская модификация получит семиместную компоновку с посадочной формулой 2+3+2, тогда как в США кроссовер предлагается в восьмиместном варианте.
Highlander приедет к нам с одним мотором — атмосферным бензиновым 3.5 V6 мощностью 249 л.с. (356 Н·м). Агрегат сочетается с восьмиступенчатым «автоматом». В системе полного привода используются две электромагнитные муфты сзади, распределяющие тягу между колёсами. Аналогичная схема применена на RAV4 последнего поколения.
В оснащение Toyota Highlander для российского рынка входят светодиодная оптика, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша с электроприводом, проекционный дисплей, аудиосистема JBL с 11 динамиками, а также мультимедийная система с 12,3-дюймовым монитором, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
Пока в продаже есть Highlander предыдущего поколения, доступный только с 249-сильным 3.5 V6. За базовый кроссовер просят