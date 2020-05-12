Новый Toyota Highlander для России: один мотор и хитрый полный привод

Toyota Highlander для России на 16 милли­метров длиннее американской версии — 4966 мм против 4950 мм. Колёсная база одинаковая — 2850 мм. Согласно сертификаци­онным документам, российская модификация получит семи­местную компоновку с посадочной формулой 2+3+2, тогда как в США кроссовер предлага­ется в восьмиместном варианте.

Highlander приедет к нам с одним мотором — атмосферным бензиновым 3.5 V6 мощностью 249 л.с. (356 Н·м). Агрегат сочетается с восьмиступен­чатым «автоматом». В системе полного привода используются две электро­магнитные муфты сзади, распределя­ющие тягу между колёсами. Аналогичная схема применена на RAV4 последнего поколения.