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Новый Toyota Highlander для России: один мотор и хитрый полный привод

Новости

Николай Андреев

Компания Toyota рассказала о российской версии кроссовера Highlander четвёртого поколения, который представили на автосалоне в Нью-Йорке в апреле 2019 года. Вседорожник начнут продавать в РФ летом 2020 года. Комплектации и цены рассекретят ближе к старту продаж.

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  • Toyota Highlander для России на 16 милли­метров длиннее американской версии — 4966 мм против 4950 мм. Колёсная база одинаковая — 2850 мм. Согласно сертификаци­онным документам, российская модификация получит семи­местную компоновку с посадочной формулой 2+3+2, тогда как в США кроссовер предлага­ется в восьмиместном варианте.

  • Highlander приедет к нам с одним мотором — атмосферным бензиновым 3.5 V6 мощностью 249 л.с. (356 Н·м). Агрегат сочетается с восьмиступен­чатым «автоматом». В системе полного привода используются две электро­магнитные муфты сзади, распределя­ющие тягу между колёсами. Аналогичная схема применена на RAV4 последнего поколения.

  • В оснащение Toyota Highlander для российского рынка входят свето­диодная оптика, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша с электро­приводом, проекци­онный дисплей, аудио­система JBL с 11 дина­миками, а также мульти­медийная система с 12,3-дюймовым монитором, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Пока в продаже есть Highlander предыдущего поколения, доступный только с 249-сильным 3.5 V6. За базовый кроссовер просят 3 577 000 рублей.

Как вам Toyota Highlander нового поколения?

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