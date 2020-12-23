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Посмотрите на самый высокий в мире Renault с вышкой на крыше

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Дмитрий Елизаров

На YouTube-канале MasterMilo опубликовано видео, демонстрирующее создание необычного универсала Renault Laguna высотой около шести метров. Построили уникальный автомобиль для наблюдения за хищными животными в условиях дикой природы.

  • Для начала механики сварили четырёхметровую металлическую вышку с местом «водителя». Забираться на него пришлось по огромной стремянке, которую установили на дополнительно усиленную крышу универсала. Чтобы Лагуна не перевернулась из-за изменения положения центра тяжести, багажник универсала загрузили балластом.

  • После этого блогерам пришлось задуматься о дублировании органов управления: руль, педали и рычаг коробки передач снабдили своего рода удлинителями.

  • За неимением в Нидерландах саванны с дикими львами испытывать оригинальную конструкцию отправились на ближайшую животноводческую ферму, предварительно «замаскировав» автомобиль под зебру. Выяснилось, что уникальная Лагуна способна достаточно быстро ездить и поворачивать, а парковаться на таком универсале, глядя на землю сверху, заметно проще, чем на обычном автомобиле. Единственное, что смутило создателей машины с вышкой на крыше, — возможная необходимость резких остановок.

  • Видео о другой гигантской самоделке появилось в соцсетях в конце лета: взяв за основу грузовое шасси, американцы построили огромную копию малолитражки VW Beetle, пропорционально увеличив все оригинальные детали.

Рискнули бы прокатиться на такой вышке?

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