Первый в мире велосипед с защитой от коронавируса. Его придумали британцы
Николай Андреев
Инженер Колин Фёрз построил велосипед, на котором невозможно нарушить социальную дистанцию — а значит, снижается и риск заражения коронавирусом. Для этого разработчик придумал особую раму, благодаря которой велосипедист сидит на высоте два метра от земли. Также ему потребовалась очень длинная велосипедная цепь, а все остальные детали позаимствованы от обычных велосипедов.
Во время пробной поездки велосипед оказался очень удобным: покупки из магазина можно было сгружать сразу на второй этаж дома, в котором живёт изобретатель. После этого Колин пошёл дальше и построил велосипед, который ещё в два раза выше — и вот на нём кататься уже действительно страшно.