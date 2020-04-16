Первый в мире велосипед с защитой от коронавируса. Его придумали британцы

Инженер Колин Фёрз построил велосипед, на котором невозможно нарушить социальную дистанцию — а значит, снижается и риск заражения корона­вирусом. Для этого разработчик придумал особую раму, благодаря которой велоси­педист сидит на высоте два метра от земли. Также ему потребо­валась очень длинная велоси­педная цепь, а все остальные детали позаим­ствованы от обычных велосипедов.

Во время пробной поездки велосипед оказался очень удобным: покупки из магазина можно было сгружать сразу на второй этаж дома, в котором живёт изобрета­тель. После этого Колин пошёл дальше и построил велосипед, который ещё в два раза выше — и вот на нём кататься уже действительно страшно.