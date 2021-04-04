Эта Ferrari более полувека стояла в гараже. Теперь её оценивают в 2,2–2,6 миллиона долларов

Купе было выпущено в 1955 году и приобретено итальянским предприни­мателем и ценителем марки. Он заказал машину с рядом особен­ностей — это цвет кузова и отделка салона, конфигурация приборов и оформление фонарей.

На стыке 50–60-х автомобиль оказался в США, где попал в частную коллекцию в Калифорнии. В середине 60-х новый владелец прекратил его эксплуатацию. С тех пор двухдверка не появлялась ни на одной выставке и не выставлялась публично на продажу. Вместе с тем она никогда не реставри­ровалась.

250 Europa GT, ставшая первой моделью Ferrari класса GT, оснащалась 12-цилиндровым мотором объёмом 3,0 литра и мощностью около 220 сил. Двигатель сочетался с четырёх­ступенчатой «механикой» и разгонял купе до 100 км/ч примерно за семь секунд. Максимальная скорость составляла 230 км/ч.

Всего было выпущено, по разным сведениям, 35–44 экзем­пляра. Большинство из них получили кузов от знаменитого ателье Pininfarina.