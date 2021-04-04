Эта Ferrari более полувека стояла в гараже. Теперь её оценивают в 2,2–2,6 миллиона долларов
Михаил Кондратьев
На онлайн-торгах аукционного дома Gooding & Company с молотка пустят редкую 66-летнюю Ferrari, которая почти всю жизнь простояла в гараже. За двухдверку 250 Europa GT с пробегом в 33,6 тысячи километров рассчитывают выручить от 2,2 до 2,6 миллиона долларов. Торги пройдут в мае.
Купе было выпущено в 1955 году и приобретено итальянским предпринимателем и ценителем марки. Он заказал машину с рядом особенностей — это цвет кузова и отделка салона, конфигурация приборов и оформление фонарей.
На стыке 50–60-х автомобиль оказался в США, где попал в частную коллекцию в Калифорнии. В середине
60-хновый владелец прекратил его эксплуатацию. С тех пор двухдверка не появлялась ни на одной выставке и не выставлялась публично на продажу. Вместе с тем она никогда не реставрировалась.
250 Europa GT, ставшая первой моделью Ferrari класса GT, оснащалась 12-цилиндровым мотором объёмом 3,0 литра и мощностью около 220 сил. Двигатель сочетался с четырёхступенчатой «механикой» и разгонял купе до
100 км/чпримерно за семь секунд. Максимальная скорость составляла 230 км/ч.
Всего было выпущено, по разным сведениям, 35–44 экземпляра. Большинство из них получили кузов от знаменитого ателье Pininfarina.
В начале текущего года на торги выставили распиленный кузов Ferrari 250 GT работы Pininfarina. За остатки машины 1958 года заплатили 35 тысяч долларов.