Электрический Hummer стал внедорожником. Он будет стоить столько же, сколько пикап

Эта Ferrari более полувека стояла в гараже. Теперь её оценивают в 2,2–2,6 миллиона долларов

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Михаил Кондратьев

На онлайн-торгах аукционного дома Gooding & Company с молотка пустят редкую 66-летнюю Ferrari, которая почти всю жизнь простояла в гараже. За двухдверку 250 Europa GT с пробегом в 33,6 тысячи километров рассчитывают выручить от 2,2 до 2,6 миллиона долларов. Торги пройдут в мае.

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  • Купе было выпущено в 1955 году и приобретено итальянским предприни­мателем и ценителем марки. Он заказал машину с рядом особен­ностей — это цвет кузова и отделка салона, конфигурация приборов и оформление фонарей.

  • На стыке 50–60-х автомобиль оказался в США, где попал в частную коллекцию в Калифорнии. В середине 60-х новый владелец прекратил его эксплуатацию. С тех пор двухдверка не появлялась ни на одной выставке и не выставлялась публично на продажу. Вместе с тем она никогда не реставри­ровалась.

  • 250 Europa GT, ставшая первой моделью Ferrari класса GT, оснащалась 12-цилиндровым мотором объёмом 3,0 литра и мощностью около 220 сил. Двигатель сочетался с четырёх­ступенчатой «механикой» и разгонял купе до 100 км/ч примерно за семь секунд. Максимальная скорость составляла 230 км/ч.

  • Всего было выпущено, по разным сведениям, 35–44 экзем­пляра. Большинство из них получили кузов от знаменитого ателье Pininfarina.

  • В начале текущего года на торги выставили распиленный кузов Ferrari 250 GT работы Pininfarina. За остатки машины 1958 года заплатили 35 тысяч долларов.

Понимаете, почему подобные машины стоят фантастических денег?

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