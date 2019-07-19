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Путин поручил отменить все штрафы со спрятанных камер

Новости

Николай Андреев

Все штрафы за нарушения правил дорожного движения, которые зафикси­рованы камерами, установ­ленными с нарушениями, должны быть отменены до 1 февраля 2020 года. Такое поручение правительству дал президент России Владимир Путин.

  • Президент на заседании Госсовета потребовал перестать специально прятать комплексы фиксации наруше­ний, чтобы затем штрафовать водителей, особенно на опасных участках дорог. Он напомнил, что в первую очередь камеры должны устанав­ливаться ради снижения аварийности.

  • Также Путин поручил к 1 декабря 2020 года разработать и утвердить гос­программу по обеспе­чению безопас­ности дорожного движения на период до 2030 года. Она направлена на снижение смерт­ности на россий­ских дорогах.

Часто встречаете спрятанные камеры на дорогах?

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