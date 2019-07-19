Путин поручил отменить все штрафы со спрятанных камер
Николай Андреев
Все штрафы за нарушения правил дорожного движения, которые зафиксированы камерами, установленными с нарушениями, должны быть отменены до 1 февраля 2020 года. Такое поручение правительству дал президент России Владимир Путин.
Президент на заседании Госсовета потребовал перестать специально прятать комплексы фиксации нарушений, чтобы затем штрафовать водителей, особенно на опасных участках дорог. Он напомнил, что в первую очередь камеры должны устанавливаться ради снижения аварийности.
Также Путин поручил к 1 декабря 2020 года разработать и утвердить госпрограмму по обеспечению безопасности дорожного движения на период до 2030 года. Она направлена на снижение смертности на российских дорогах.