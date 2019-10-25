Минивэн Toyota Hiace получил в России VIP-версию

Компания Toyota начала российский приём заказов на минивэн Hiace VIP. От стандартного 13-местного микроавтобуса он отличается укороченным на 615 милли­метров кузовом, а также наличием шестиступенчатого «автомата», пружинной задней подвески вместо рессорной, свето­диодной оптики новой формы и девяти­местного салона с более комфортными сиденьями.

Новая модификация доступна в двух комплектациях. В исполнении «Элеганс» (от 3 675 000 ₽) есть семь подушек безопасности, парктроники «по кругу», бесключевой доступ, электро­привод сдвижных боковых дверей, мульти­медийная система с семи­дюймовым экраном, камера заднего вида, двухзонный климат-контроль (с отдельной регулировкой для передней и задней части салона), тканевая отделка сидений и фоновая подсветка интерьера.

В комплектации «Престиж Safety» (от 3 873 000 ₽) добавляются кожаная отделка сидений и руля, а также комплекс безопасности Toyota Safety Sense с адаптивным круиз-контролем и функциями автоторможения, слежения за разметкой, управления дальним светом, контроля за усталостью водителя. Единственная опция – цвет кузова. За «металлик» просят 28 000 ₽, а за «перламутр» – 42 000 ₽.