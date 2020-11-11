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С пулемётом и ракетами: самый дикий Hummer H2 выставили на продажу

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Дмитрий Елизаров

На онлайн-аукционе eBay выставлен на продажу монстр-трак, построенный из внедорожника Hummer H2. Охарактеризованный продавцом как «самый главный плохиш среди всех H2» внедорожник сейчас стоит 55 100 долларов (4,2 миллиона рублей). Торги завершатся через сутки.

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  • Специально разработанный для этого проекта лифт-комплект увеличивает дорожный просвет внедорожника на 450 мм. 20-дюймо­вые колёсные диски марки Weld Racing Dagger сочетаются с покрышками Irok внешним диаметром 49,5 дюйма.

  • Кузов внедорожника украшен не только оригиналь­ной «ливреей», но и декоратив­ными элементами — порогами в виде крылатых ракет и имитацией двустволь­ного пулемёта на капоте.

  • Интерьер Hummer H2 перешит в чёрно-жёлтой гамме и включает в себя развитую аудио­систему с 7-дюймо­вым монитором на передней панели, c дисплеями для задних пассажиров и шестью 10-дюймо­выми сабвуферами Bazooka RX-T2 в багажнике.

  • О доработках силового агрегата не сообщается, но продавец упоминает кастомную выхлопную систему из нержаве­ющей стали. Монстр-трак построен ещё в 2003 году, а годом позже засветился на обложке темати­ческого журнала Truckin Magazine. Экземпляр журнала продавец обещает подарить новому владельцу. Пробег Хаммера после постройки составляет 5070 миль или 8160 километров.

  • Современный Hummer превратился в электро­мобиль и стал частью модельной линейки бренда GMC: пикап с тремя электро­моторами мощностью 1000 л.с. был рассекречен в конце октября. Все Хаммеры «привет­ственной» серии Edition 1 раскупили менее чем за сутки, хотя «живые» машины появятся только через год.

Как вам такой Хаммер?

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