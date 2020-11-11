С пулемётом и ракетами: самый дикий Hummer H2 выставили на продажу
Дмитрий Елизаров
На онлайн-аукционе eBay выставлен на продажу монстр-трак, построенный из внедорожника Hummer H2. Охарактеризованный продавцом как «самый главный плохиш среди всех H2» внедорожник сейчас стоит 55 100 долларов (4,2 миллиона рублей). Торги завершатся через сутки.
Специально разработанный для этого проекта лифт-комплект увеличивает дорожный просвет внедорожника на 450 мм.
20-дюймовые колёсные диски марки Weld Racing Dagger сочетаются с покрышками Irok внешним диаметром 49,5 дюйма.
Кузов внедорожника украшен не только оригинальной «ливреей», но и декоративными элементами — порогами в виде крылатых ракет и имитацией двуствольного пулемёта на капоте.
Интерьер Hummer H2 перешит в чёрно-жёлтой гамме и включает в себя развитую аудиосистему с
7-дюймовым монитором на передней панели, c дисплеями для задних пассажиров и шестью 10-дюймовыми сабвуферами Bazooka RX-T2в багажнике.
О доработках силового агрегата не сообщается, но продавец упоминает кастомную выхлопную систему из нержавеющей стали. Монстр-трак построен ещё в 2003 году, а годом позже засветился на обложке тематического журнала Truckin Magazine. Экземпляр журнала продавец обещает подарить новому владельцу. Пробег Хаммера после постройки составляет 5070 миль или 8160 километров.
Современный Hummer превратился в электромобиль и стал частью модельной линейки бренда GMC: пикап с тремя электромоторами мощностью 1000 л.с. был рассекречен в конце октября. Все Хаммеры «приветственной» серии Edition 1 раскупили менее чем за сутки, хотя «живые» машины появятся только через год.