С пулемётом и ракетами: самый дикий Hummer H2 выставили на продажу

Специально разработанный для этого проекта лифт-комплект увеличивает дорожный просвет внедорожника на 450 мм. 20-дюймо ­вые колёсные диски марки Weld Racing Dagger сочетаются с покрышками Irok внешним диаметром 49,5 дюйма.

Кузов внедорожника украшен не только оригиналь­ной «ливреей», но и декоратив­ными элементами — порогами в виде крылатых ракет и имитацией двустволь­ного пулемёта на капоте.

Интерьер Hummer H2 перешит в чёрно-жёлтой гамме и включает в себя развитую аудио­систему с 7-дюймо ­вым монитором на передней панели, c дисплеями для задних пассажиров и шестью 10-дюймо ­выми сабвуферами Bazooka RX-T2 в багажнике.

О доработках силового агрегата не сообщается, но продавец упоминает кастомную выхлопную систему из нержаве­ющей стали. Монстр-трак построен ещё в 2003 году, а годом позже засветился на обложке темати­ческого журнала Truckin Magazine. Экземпляр журнала продавец обещает подарить новому владельцу. Пробег Хаммера после постройки составляет 5070 миль или 8160 километров.