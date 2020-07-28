Посмотрите на необычное шестиколёсное кресло для путешествий по бездорожью

Кресло оснащено электрической 48-вольтовой силовой установкой и тяговой литий-железо-фосфатной аккуму­ляторной батареей ёмкостью 5 кВт∙ч. На полную зарядку требуется два часа.

Длина Hexhog – 1,76 метра, ширина — 1,1 метра, высота — 1,7 метра. Масса — 280 килограммов. Максимальная скорость — 15 км/ч.

Корпус транспортного средства защищён от воды, снега, грязи, песка. В компании подчёрки­вают, что Hexhog был разработан для внедорожной эксплу­атации. Управ­ляется кресло с помощью джойстика.