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Посмотрите на необычное шестиколёсное кресло для путешествий по бездорожью

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Артем Шахнович

На опубликованном видео продемонстриро­ваны возмож­ности необычного внедорожного кресла под назва­нием Hexhog для людей с ограни­ченными возмож­ностями. Его разработала британская компания Off-Road Engineering Ltd.

  • Кресло оснащено электрической 48-вольтовой силовой установкой и тяговой литий-железо-фосфатной аккуму­ляторной батареей ёмкостью 5 кВт∙ч. На полную зарядку требуется два часа.

  • Длина Hexhog – 1,76 метра, ширина — 1,1 метра, высота — 1,7 метра. Масса — 280 килограммов. Максимальная скорость — 15 км/ч.

  • Корпус транспортного средства защищён от воды, снега, грязи, песка. В компании подчёрки­вают, что Hexhog был разработан для внедорожной эксплу­атации. Управ­ляется кресло с помощью джойстика.

  • Предусмотрена система с электро­приводом, позволяющая людям с ограни­ченными возмож­ностями пере­саживаться из обычного кресла в сиденье внедорожника.

Из видео следует, что Hexhog способен преодоле­вать крутые уклоны, сложный рельеф и даже водные преграды.

Мог бы Hexhog представлять интерес для энтузиастов оффроуда?

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