Посмотрите на необычное шестиколёсное кресло для путешествий по бездорожью
Артем Шахнович
На опубликованном видео продемонстрированы возможности необычного внедорожного кресла под названием Hexhog для людей с ограниченными возможностями. Его разработала британская компания Off-Road Engineering Ltd.
Кресло оснащено электрической
48-вольтовойсиловой установкой и тяговой литий-железо-фосфатной аккумуляторной батареей ёмкостью 5 кВт∙ч. На полную зарядку требуется два часа.
Длина Hexhog – 1,76 метра, ширина — 1,1 метра, высота — 1,7 метра. Масса — 280 килограммов. Максимальная скорость —
15 км/ч.
Корпус транспортного средства защищён от воды, снега, грязи, песка. В компании подчёркивают, что Hexhog был разработан для внедорожной эксплуатации. Управляется кресло с помощью джойстика.
Предусмотрена система с электроприводом, позволяющая людям с ограниченными возможностями пересаживаться из обычного кресла в сиденье внедорожника.
Из видео следует, что Hexhog способен преодолевать крутые уклоны, сложный рельеф и даже водные преграды.