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Взгляните на машину, созданную солистом Металлики: её выставили в музее

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Дмитрий Елизаров

Знаменитый автомобильный музей Петерсена опубликовал изображения кастома под названием Aquarius, который сейчас является частью экспозиции. Как пишет The Drive, хот-род создан по заказу и при непосредственном участии Джеймса Хэтфилда, солиста знаменитой рок-группы Metallica.

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  • Уникальный кастом-проект получил собственное имя Aquarius («Водолей»). Идея его постройки и внешнего дизайна принадлежит Хэтфилду, но воплощением спорткара на практике занимались всё же специалисты. Скажем, макетирование кузова музыкант поручил известному стилисту Эрику Брокмайеру, а изготовлением алюминиевых панелей занималось ателье Marcel's Custom Metals отца и сына Дюлай.

  • По словам дизайнеров, экстерьер купе стилизован под Delahaye Type 165 1939 года. Подавляющее большинство компонентов изготовлены вручную: в музее говорят, что готовыми были приобретены только зеркала, рамка номерного знака и колёса.

  • Построен Aquarius на шасси Packard 1934 года, а в движение приводится современным V8 от Chevrolet объёмом 6,2 литра. Примечательно, что в спроектированном с нуля салоне спорткара нет аудиосистемы.

  • Aquarius сейчас экспонируется в музее Петерсена как часть тематической выставки Reclaimed Rust — её составили из личных автомобилей Джеймса Хэтфилда, созданных на заказ в единственном экземпляре по инициативе и на базе идей музыканта. Со снятием коронавирусных ограничений музей планирует отправить коллекцию на гастроли по всему миру, а сам лидер «Металлики» всерьёз подумывает подарить свои машины музею окончательно.

  • Сам музей закрыт для посещения ещё со 2 июля — с момента введения локдауна. Ранее предполагалось, что одно из крупнейших автомобильных собраний США откроют для посещения в марте нынешнего года. Пока же музей время от времени публикует видеоэкскурсии.

Как вам творение Хэтфилда и компании?

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