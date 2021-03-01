Взгляните на машину, созданную солистом Металлики: её выставили в музее

Уникальный кастом-проект получил собственное имя Aquarius («Водолей»). Идея его постройки и внешнего дизайна принадлежит Хэтфилду, но воплощением спорткара на практике занимались всё же специалисты. Скажем, макетирование кузова музыкант поручил известному стилисту Эрику Брокмайеру, а изготовлением алюминиевых панелей занималось ателье Marcel's Custom Metals отца и сына Дюлай.

По словам дизайнеров, экстерьер купе стилизован под Delahaye Type 165 1939 года. Подавляющее большинство компонентов изготовлены вручную: в музее говорят, что готовыми были приобретены только зеркала, рамка номерного знака и колёса.

Построен Aquarius на шасси Packard 1934 года, а в движение приводится современным V8 от Chevrolet объёмом 6,2 литра. Примечательно, что в спроектированном с нуля салоне спорткара нет аудиосистемы.

Aquarius сейчас экспонируется в музее Петерсена как часть тематической выставки Reclaimed Rust — её составили из личных автомобилей Джеймса Хэтфилда, созданных на заказ в единственном экземпляре по инициативе и на базе идей музыканта. Со снятием коронавирусных ограничений музей планирует отправить коллекцию на гастроли по всему миру, а сам лидер «Металлики» всерьёз подумывает подарить свои машины музею окончательно.