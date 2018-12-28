В Юте поймали угонщика фургона. Но весь интернет обсуждает только его внешность

В штате Юта девятнадцатилетний парень по имени Мурад Курбанов был арестован за угон арендованного автомобиля и грубое нарушение ПДД: он проехал несколько перекрестков на красный свет и совершил несколько опасных обгонов. Об этом эпизоде написало региональное издание KUTV – и вряд ли эта новость стала бы резонансной, если бы не реакция соцсетей.

Всему виной – необычная внешность преступника, который выглядит гораздо старше своего возраста. После публикации его фотографии под новостным сообщением KUTV в фейсбуке разгорелся настоящий баттл из шутливых комментариев.





Кэти Форджи: «И все равно не выглядит на 19»

Джеки Хередиа: Он показал это полицейским, когда у него попросили удостоверение личности

Тревис Хоукс: Ему может быть 19 только в случае, если он родился в високосный год.

Рик Уайтхед: Ему уже двадцать лет как 19

Подпись на фото: Напоминает мне это – «Тебе сколько лет? Твою мать, ты выглядишь на тридцатник!»

Эмина Казич: Когда люди называют свой возраст в собачьих годах...

KUTV 2News: Да, ему и правда 19