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Как оформить машину в наследство или в подарок

Учебник

Команда Авто.ру

Роскошный лимузин или старенький Запорожец — любой автомобиль можно подарить или завещать по наследству. Им, как и другим имуществом, владелец вправе распоряжаться по своему усмотрению. Однако сама процедура не так проста — чтобы государ­ство признало её законной, требуется соблюдение ряда условий и оформ­ление необходимых документов — дарственной или завещания. Объясняем, как правильно это сделать.

Что лучше, дарственная или завещание

В обоих случаях нет ограничений на то, кому передавать авто­мобиль – своё имущество вы можете отписать любым лицам, а не только детям, внукам, супругу или другим родственникам. Разница в том, что при дарении вы передаёте права на имущество при жизни, а в случае завещания — отдаёте распоряжения, как поступить с машиной после вашей смерти. В обоих случаях воля владельца должна быть подкреп­лена документально, чтобы у нового собственника оказались веские аргументы на право обладать автомобилем.

На первый взгляд кажется, что разница невелика: так или иначе человек, которому предназ­начена машина, её получит. Но на деле условия подарка и передачи в наследство сильно отличаются. Во-первых, дарение совершается в тот момент, который указан в договоре. Процедура же вступления в наследство происходит лишь через полгода после смерти завещателя.

Во-вторых, завещание можно менять много раз, по-разному распределяя доли наследства. А то и вовсе отменить этот документ. Отозвать же договор дарения очень трудно — потребуется судебное разбира­тельство, а доказатель­ства в пользу отмены должны быть очень вескими. Например, подтверждённый факт давления на дарителя, применения силы, покушения на его жизнь или на родствен­ников, и тому подобные причины.

В-третьих, на подарок не может претендовать никто, кроме одарива­емого. Наследство, напротив, вне зависи­мости от воли завещателя легко переходит к близким родственникам, которым закон даёт преимущество перед остальными наследниками.

В итоге получается, что дарственная выгодна тому, кто получает машину в подарок, а завещание удобнее для наследо­дателя: завещал машину кому хочешь, а когда придёт время, родственники с юристами пусть сами разбираются в нюансах.

Как передать автомобиль в дар

Составить дарственную (или договор дарения) позволяется в простой письменной форме — но при условии, что под ней поставят подписи два независимых свидетеля. Таким образом, они подтвердят, что машину вы дарили по доброй воле и именно тому человеку, который указан получателем подарка.

В договоре дарения прописываются паспортные данные дарителя и выгодо­приобретателя, все данные авто­мобиля из его регистраци­онных документов. Даритель удосто­веряет в отдельном пункте договора, что пере­даваемое в дар имущество не находится в залоге или под арестом. В противном случае при дальнейших разбиратель­ствах договор дарения может быть признан ничтожным, либо обязатель­ства по залогу придётся выполнять новому владельцу.

Как и в случае с продажей, считается, что обычной рукописной версии договора достаточно для перехода права собствен­ности. Но для уверен­ности в юридической силе документа лучше заверить его у нотариуса. К нему можно пойти сразу — тогда дарственную разрешается оформить без поиска двух свидетелей. В этом случае договор составляется как минимум в двух экзем­плярах – один передаётся получателю автомобиля, другой остаётся у нотариуса.

Момент, когда автомобиль перейдёт во владение новому лицу, прописы­вается в договоре. Наиболее частый вариант — сразу после заверения документа. Однако переход права собствен­ности можно привязать к достижению опреде­лённого возраста одарива­емого или к любому другому сроку. Нельзя лишь указывать, что договор начнёт действовать после смерти дарителя (тем самым фактически подменяя собой завещание). Тут в действие вступает, во-первых, статья 17 Гражданского кодекса (ГК РФ), которая говорит, что право­способность гражданина прекращается с его смертью. А во-вторых, п. 2 статьи 572 ГК, где прямо сказано, что условие о передаче подарка после смерти дарителя делает договор дарения ничтожным.

Приостанавливать учёт автомобиля в ГИБДД, а тем более прекращать его не нужно — получатель дара должен переоформить машину само­стоятельно в течение 10 дней со дня вступления дарственной в силу. Для этого, как и при любой перереги­страции, в МРЭО понадобится полный комплект документов на машину, полис ОСАГО, паспорт нового владельца и копия договора о дарении.

Как завещать автомобиль

Завещание, в отличие от дарственной, обязательно регистри­руется нотариусом или прирав­ненными к нему ответ­ственными лицами. Их список указан в статье 1127 Гражданского кодекса.

У завещания есть две формы: открытая или закрытая. В первом случае документ оформляется в присут­ствии свидетелей в двух экзем­плярах. Один остаётся у нотариуса, второй — у завещателя. Закрытое завещание составляют в единственном экземпляре, запечаты­вают в конверт и хранят у нотариуса до момента открытия наслед­ственного дела. Завещаний можно оформить несколько, но в этом случае каждый новый документ автоматически отменяет все предыдущие.

Закон позволяет приводить в завещании дополни­тельные условия, после выполнения которых наследник сможет вступит в свои права. Эти условия не обязательно связаны напрямую с автомобилем. Например, наследник должен закончить универ­ситет прежде, чем станет полно­правным владельцем машины.

Как и в случае с дарственной, завещать машину можно не только родствен­никам, а кому угодно. Кроме основного наследника часто в завещаниях определяют и подназ­наченного — того, кто будет следующим в списке, если первый претендент на наследство откажется от своего права. Машину можно завещать нескольким людям, обозначив в наследстве долю каждого от её стоимости.

Можно ли завещать или дарить кредитный автомобиль

Дарить можно лишь то имущество, которое вам принадлежит. Кредитный автомобиль до момента полной выплаты кредита де-юре не ваш. В большинстве случаев в кредитном договоре есть прямой запрет на любое отчуждение такой машины. Дарить кредитную машину вы не имеете права, даже если чисто технически можете заключить договор дарения. Например, когда ПТС или его дубликат у вас на руках. Как только банк узнает о таком действии, он, в соответ­ствии со статьей 346 ГК РФ, получает право взыскать всю оставшуюся сумму долга едино­временно или даже истребовать машину и выставить её на торги. Та же самая логика действует и с любым залоговым автомобилем.

Однако завещать кредитный автомобиль вполне законно — наследникам он перейдёт вместе с оставшейся неоплаченной частью кредита, которую им и придётся гасить. Реквизиты договора с банком разрешается вписать в завещание, тогда разобраться с долгами наследникам будет значительно проще. Поскольку в права наследства вступают через 6 месяцев после смерти завещателя, хорошо бы распорядиться, кто на протяжении этого полугода будет платить по кредиту за машину, чтобы избежать пеней и прочих санкций со стороны банка.

Как получить автомобиль по завещанию

В течение шести месяцев со дня смерти владельца машины наследники подают нотариусу по месту житель­ства умершего заявление на вступление в наследство. Как мы помним, завещание может быть открытым или закрытым. У открытого есть копия, которая остаётся у завещателя, и её родствен­ники предоставляют нотариусу при открытии наслед­ственного дела. Если копия утеряна, завещание будет разыскиваться через единую службу нотариата. Так же поступят и в случае с закрытым завещанием — ведь его составили в единственном экземпляре, который остался у нотариуса. Закрытое завещание нотариус оглашает не ранее чем через 15 дней после предо­ставления документов о смерти — в присутствии свидетелей и всех, кто может являться наследниками по закону.

Предполагается, что завещание избавляет наследника от сопер­ничества и неразберихи. Но на деле всё не так просто. Каким бы ни было завещание, есть категория наследников, которые обязаны получить долю в любом наследстве (так называемые обязательные наследники).

Статьи 1148 и 1149 ГК РФ относят к ним несовер­шенно­летних или нетрудо­способных детей умершего, нетрудо­способных супругов и родителей и других иждивенцев, которые находились на содер­жании завещателя не менее года до его смерти. Все они получают те же права, что наследники по завещанию. Как это влияет на наследо­вание автомобиля? Давайте разберём несколько примеров.

  • Машина может быть не единственным имуществом умершего, но только для неё он указал наследника в завещании. Тогда автомобиль получит тот, кому его завещали. Остальное имущество разделят между обязательными наследниками или остальными законными наследниками.

  • Если автомобиль был единственным имуществом умершего, но нет других обязательных наследников, машина перейдёт в единоличное владение человека, указанного в завещании.

  • Когда машина — единственное наследство умершего, которое долями должно распределяться между обязательными наследниками, её придётся «пилить». И то, кому какая доля достанется, может стать предметом долгого разбирательства. Например, автомобиль завещан старшему сыну, но у умершего были ещё нетрудосопособный младший сын и супруга. Выходит, машину придётся делить на троих.

  • Наконец, закон не запрещает и самому завещателю распределить автомобиль в долях между наследниками. Это не такой уж странный шаг, если речь идёт о дорогой премиальной модели или об авто-раритете. Дело осложняется тем, что после вступления в наследство зарегистрировать автомобиль в ГИБДД можно лишь на одного владельца. Поэтому сначала всем наследникам придётся решить, кто им станет, а затем выбранный должен договориться о выкупе доли остальных.

Чтобы рассчитать, кому сколько полагается денег в случае, когда наследников несколько, машину должен оценить независимый эксперт. Главное требование к оценщику — подтверждённая аттестатом квалификация. Аттестат нужно потребовать предъявить при заключении договора оценки и, если сомневаетесь, проверить по базе Росреестра. Помните, что в аттестате указана область, в которой специализируется оценщик. Специалист по недвижимости не имеет права давать заключение о стоимости автомобилей.

Как наследовать машину без завещания

Если умерший не оставил завещания или, несмотря на все розыски, завещание так и не было найдено, то наследование происходит в очерёдности, описанной в законо­дательстве. Начало процедуры здесь ничем не отличается от случая с завещанием. В ближайший к месту проживания умершего нотариат родственники подают заявление о вступлении в наследство. Нотариус откроет дело и начнёт выяснять, кто имеет право на наследство.

Статьи 1142–1145 ГК РФ предусматривают следующий порядок. Первые в очереди — дети умершего, в том числе внебрачные, супруг, любой родитель. Следующие в очереди — родные и сводные братья и сёстры, дедушки и бабушки. В третьей группе находятся тёти, дяди и двоюродные братья и сёстры. Далее идут прадедушки, прабабушки, внуки, правнуки и дальняя родня. В последнюю очередь наследство получат приёмные дети или родители.

Смена очереди происходит при отсутствии ближайших родствен­ников. Так, братья станут наследниками, если у умершего нет ни жены, ни детей, ни родителей. Или если в предыдущей очереди остались недостойные наследники или намеренно лишённые наследства. К первым, например, отнесут сына, угрожавшего отцу или заставлявшего завещать ему имущество. Другой случай, когда умерший в завещании лишил наследства жену. Тогда, если нет детей и родителей, ей ничего не достанется, а машина перейдёт к наследникам второй очереди.

Не исключено, что кто-то из наследников отказывается от наследства — тогда, если в его очереди нет других претендентов, наследование переходит к следующим.

Что делать с автомобилем после смерти владельца

ГИБДД прекращает регистрацию автомобиля, как только получает информацию о смерти владельца. Пере­двигаться на такой машине нельзя даже по нотариальной доверен­ности — её действие автоматически прекращается, как гласит п. 6 статьи 188 ГК РФ.

Если нарушить эти правила, санкции будут жёсткими. Сперва штраф до 800 рублей за нарушение правил регистрации, а затем отправка машины на штрафстоянку. Забрать её получится лишь при предъявлении свидетель­ства о праве на наследство. Ещё хуже, если случится ДТП по вине водителя такого автомобиля. Страховая автоматически прекращает действие страховки при смерти владельца машины. И виновника совершённой на ней аварии ждёт регресс — страховая компания потребует с водителя выплатить всю сумму, которую возместила потерпевшему.

Поэтому до тех пор, пока машина не пере­реги­стрирована на наследника, они не должна покидать гаража или стоянки.

Как оформить вступление в наследство

При подаче заявления на наследство понадобятся свидетель­ство из ЗАГСа о смерти завещателя, паспорт подателя заявления о вступлении в наследство, копия завещания, если оно есть. Потребуются и документы на автомобиль: ПТС, его копия или дубликат, а если их нет — договор купли-продажи и документы на оформ­ленный кредит на машину. На автомобиль без обременений нужно приложить документ с оценкой его стоимости, произведённой лицензированным оценщиком.

После того, как наследник будет определён и уплатит пошлину, в подтвер­ждение права нотариус выдаст ему свидетель­ство на наследование автомобиля. Вместе с этим документом и СТС нужно переоформить полис ОСАГО на автомобиль на своё имя. Затем в течение 10 дней, как и при любом другом регистраци­онном действии, отправиться в ГИБДД. Там понадобится тот же комплект документов, что обычно требуется для пере­регистрации: СТС, ПТС, полис ОСАГО, паспорт нового владельца, квитанция об оплате пошлины за регистраци­онные действия (её размер зависит от степени родства). К ним надо добавить свидетель­ство о наследовании и его нотариально заверенную копию — последняя останется в ГИБДД.

Как продать автомобиль, полученный по наследству или в дар

Продажа унаследованного или подаренного автомобиля не отличается от любой другой продажи — необходимо оформить договор-купли продажи, указав в нём данные продавца и покупателя, а также цену машины. Главное, что эту сделку можно провести только после регистрации автомобиля на себя в ГИБДД, что даёт юридическое право им распоряжаться.

Налоги и пошлины, которые нужно заплатить за полученный автомобиль

Передача машины в дар или в наследство — процедура в большинстве случаев не бесплатная. Безвозмездно получить машину в подарок могут лишь близкие родственники дарящего. К их числу относят только бабушек и дедушек, родителей, братьев и сестёр, супругов, детей, внуков. Для остальных лиц, получивших подарок, он считается доходом в неденежной форме. Поэтому его нужно задеклари­ровать по форме 3 НДФЛ до 30 апреля следующего года, а потом до 15 июля заплатить 13 процентов от стоимости автомобиля, определённой независимым оценщиком, — в качестве подоходного налога.

Автомобиль, полученный после смерти завещателя, доходом не считается. Однако за него наследнику тоже придётся заплатить государ­ству — в виде госпошлины за вступление в наследство. Для прямых родствен­ников она установлена в 3 процента от стоимости имущества или 100 000 рублей, для всех остальных – в 6 процентов, но не более 1 млн. рублей.

Наконец, если вы получили в наследство или в дар машину и в течение трёх лет решили её продать, то после этого, возможно, придётся часть выручки отдать в виде подоходного налога, с подачей декларации по форме 3 НДФЛ. Какую именно часть, зависит от степени родства между предыдущим и нынешним владельцем.

Продавая полученный от близкого родственника автомобиль дороже, чем его оценили при оформлении наследства, государ­ству нужно отдать 13 процентов от этой разницы в цене. Те же 13 процентов придётся заплатить от разницы между оценочной и фактической ценой продажи и всем, кому машину подарили — даже неблизким родствен­никам, которые при оформлении дарственной уже отдали 13 процентов от её стоимости.

А если автомобиль подарили до 2019 года, формула расчёта иная. От вырученной при продаже машины суммы нужно отнять 250 000 рублей и с оставшихся денег уже заплатить 13 процентов подоходного.

Итак, совсем коротко

  • — Машину можно как подарить, так и завещать. В первом случае у того, кто её получит, меньше хлопот. С вступ­лением в наследство всё сложнее.

  • — Наряду с указанным в завещании получателем автомобиля, равные права на машину всегда получают обязательные наследники. Не исключено, что её придётся «пилить» между всеми ними.

  • — Если завещания нет, то очерёдность в наследовании устанав­ливает законо­дательство. Первые в этой очереди – ближайшие прямые родственники.

  • — Когда вы всё-таки получили наследство, выдаётся соответ­ствующее свидетель­ство, на основании которого можно пере­оформлять ОСАГО в страховой и перереги­стрировать машину в ГИБДД.

  • — Если вы решите продать унаследованную машину, не забудьте, что, возможно, вам придётся заплатить государ­ству подоходный налог — в случае владения подаренным или унаследо­ванным авто­мобилем менее трёх лет и его продажи по более высокой цене.

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