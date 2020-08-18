Как оформить машину в наследство или в подарок
Команда Авто.ру
Роскошный лимузин или старенький Запорожец — любой автомобиль можно подарить или завещать по наследству. Им, как и другим имуществом, владелец вправе распоряжаться по своему усмотрению. Однако сама процедура не так проста — чтобы государство признало её законной, требуется соблюдение ряда условий и оформление необходимых документов — дарственной или завещания. Объясняем, как правильно это сделать.
Что лучше, дарственная или завещание
В обоих случаях нет ограничений на то, кому передавать автомобиль – своё имущество вы можете отписать любым лицам, а не только детям, внукам, супругу или другим родственникам. Разница в том, что при дарении вы передаёте права на имущество при жизни, а в случае завещания — отдаёте распоряжения, как поступить с машиной после вашей смерти. В обоих случаях воля владельца должна быть подкреплена документально, чтобы у нового собственника оказались веские аргументы на право обладать автомобилем.
На первый взгляд кажется, что разница невелика: так или иначе человек, которому предназначена машина, её получит. Но на деле условия подарка и передачи в наследство сильно отличаются. Во-первых, дарение совершается в тот момент, который указан в договоре. Процедура же вступления в наследство происходит лишь через полгода после смерти завещателя.
Во-вторых, завещание можно менять много раз, по-разному распределяя доли наследства. А то и вовсе отменить этот документ. Отозвать же договор дарения очень трудно — потребуется судебное разбирательство, а доказательства в пользу отмены должны быть очень вескими. Например, подтверждённый факт давления на дарителя, применения силы, покушения на его жизнь или на родственников, и тому подобные причины.
В-третьих, на подарок не может претендовать никто, кроме одариваемого. Наследство, напротив, вне зависимости от воли завещателя легко переходит к близким родственникам, которым закон даёт преимущество перед остальными наследниками.
В итоге получается, что дарственная выгодна тому, кто получает машину в подарок, а завещание удобнее для наследодателя: завещал машину кому хочешь, а когда придёт время, родственники с юристами пусть сами разбираются в нюансах.
Как передать автомобиль в дар
Составить дарственную (или договор дарения) позволяется в простой письменной форме — но при условии, что под ней поставят подписи два независимых свидетеля. Таким образом, они подтвердят, что машину вы дарили по доброй воле и именно тому человеку, который указан получателем подарка.
В договоре дарения прописываются паспортные данные дарителя и выгодоприобретателя, все данные автомобиля из его регистрационных документов. Даритель удостоверяет в отдельном пункте договора, что передаваемое в дар имущество не находится в залоге или под арестом. В противном случае при дальнейших разбирательствах договор дарения может быть признан ничтожным, либо обязательства по залогу придётся выполнять новому владельцу.
Как и в случае с продажей, считается, что обычной рукописной версии договора достаточно для перехода права собственности. Но для уверенности в юридической силе документа лучше заверить его у нотариуса. К нему можно пойти сразу — тогда дарственную разрешается оформить без поиска двух свидетелей. В этом случае договор составляется как минимум в двух экземплярах – один передаётся получателю автомобиля, другой остаётся у нотариуса.
Момент, когда автомобиль перейдёт во владение новому лицу, прописывается в договоре. Наиболее частый вариант — сразу после заверения документа. Однако переход права собственности можно привязать к достижению определённого возраста одариваемого или к любому другому сроку. Нельзя лишь указывать, что договор начнёт действовать после смерти дарителя (тем самым фактически подменяя собой завещание). Тут в действие вступает, во-первых, статья 17 Гражданского кодекса (ГК РФ), которая говорит, что правоспособность гражданина прекращается с его смертью. А во-вторых, п. 2 статьи 572 ГК, где прямо сказано, что условие о передаче подарка после смерти дарителя делает договор дарения ничтожным.
Приостанавливать учёт автомобиля в ГИБДД, а тем более прекращать его не нужно — получатель дара должен переоформить машину самостоятельно в течение 10 дней со дня вступления дарственной в силу. Для этого, как и при любой перерегистрации, в МРЭО понадобится полный комплект документов на машину, полис ОСАГО, паспорт нового владельца и копия договора о дарении.
Как завещать автомобиль
Завещание, в отличие от дарственной, обязательно регистрируется нотариусом или приравненными к нему ответственными лицами. Их список указан в статье 1127 Гражданского кодекса.
У завещания есть две формы: открытая или закрытая. В первом случае документ оформляется в присутствии свидетелей в двух экземплярах. Один остаётся у нотариуса, второй — у завещателя. Закрытое завещание составляют в единственном экземпляре, запечатывают в конверт и хранят у нотариуса до момента открытия наследственного дела. Завещаний можно оформить несколько, но в этом случае каждый новый документ автоматически отменяет все предыдущие.
Закон позволяет приводить в завещании дополнительные условия, после выполнения которых наследник сможет вступит в свои права. Эти условия не обязательно связаны напрямую с автомобилем. Например, наследник должен закончить университет прежде, чем станет полноправным владельцем машины.
Как и в случае с дарственной, завещать машину можно не только родственникам, а кому угодно. Кроме основного наследника часто в завещаниях определяют и подназначенного — того, кто будет следующим в списке, если первый претендент на наследство откажется от своего права. Машину можно завещать нескольким людям, обозначив в наследстве долю каждого от её стоимости.
Можно ли завещать или дарить кредитный автомобиль
Дарить можно лишь то имущество, которое вам принадлежит. Кредитный автомобиль до момента полной выплаты кредита де-юре не ваш. В большинстве случаев в кредитном договоре есть прямой запрет на любое отчуждение такой машины. Дарить кредитную машину вы не имеете права, даже если чисто технически можете заключить договор дарения. Например, когда ПТС или его дубликат у вас на руках. Как только банк узнает о таком действии, он, в соответствии со статьей 346 ГК РФ, получает право взыскать всю оставшуюся сумму долга единовременно или даже истребовать машину и выставить её на торги. Та же самая логика действует и с любым залоговым автомобилем.
Однако завещать кредитный автомобиль вполне законно — наследникам он перейдёт вместе с оставшейся неоплаченной частью кредита, которую им и придётся гасить. Реквизиты договора с банком разрешается вписать в завещание, тогда разобраться с долгами наследникам будет значительно проще. Поскольку в права наследства вступают через 6 месяцев после смерти завещателя, хорошо бы распорядиться, кто на протяжении этого полугода будет платить по кредиту за машину, чтобы избежать пеней и прочих санкций со стороны банка.
Как получить автомобиль по завещанию
В течение шести месяцев со дня смерти владельца машины наследники подают нотариусу по месту жительства умершего заявление на вступление в наследство. Как мы помним, завещание может быть открытым или закрытым. У открытого есть копия, которая остаётся у завещателя, и её родственники предоставляют нотариусу при открытии наследственного дела. Если копия утеряна, завещание будет разыскиваться через единую службу нотариата. Так же поступят и в случае с закрытым завещанием — ведь его составили в единственном экземпляре, который остался у нотариуса. Закрытое завещание нотариус оглашает не ранее чем через 15 дней после предоставления документов о смерти — в присутствии свидетелей и всех, кто может являться наследниками по закону.
Предполагается, что завещание избавляет наследника от соперничества и неразберихи. Но на деле всё не так просто. Каким бы ни было завещание, есть категория наследников, которые обязаны получить долю в любом наследстве (так называемые обязательные наследники).
Статьи 1148 и 1149 ГК РФ относят к ним несовершеннолетних или нетрудоспособных детей умершего, нетрудоспособных супругов и родителей и других иждивенцев, которые находились на содержании завещателя не менее года до его смерти. Все они получают те же права, что наследники по завещанию. Как это влияет на наследование автомобиля? Давайте разберём несколько примеров.
Машина может быть не единственным имуществом умершего, но только для неё он указал наследника в завещании. Тогда автомобиль получит тот, кому его завещали. Остальное имущество разделят между обязательными наследниками или остальными законными наследниками.
Если автомобиль был единственным имуществом умершего, но нет других обязательных наследников, машина перейдёт в единоличное владение человека, указанного в завещании.
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Когда машина — единственное наследство умершего, которое долями должно распределяться между обязательными наследниками, её придётся «пилить». И то, кому какая доля достанется, может стать предметом долгого разбирательства. Например, автомобиль завещан старшему сыну, но у умершего были ещё нетрудосопособный младший сын и супруга. Выходит, машину придётся делить на троих.
Наконец, закон не запрещает и самому завещателю распределить автомобиль в долях между наследниками. Это не такой уж странный шаг, если речь идёт о дорогой премиальной модели или об авто-раритете. Дело осложняется тем, что после вступления в наследство зарегистрировать автомобиль в ГИБДД можно лишь на одного владельца. Поэтому сначала всем наследникам придётся решить, кто им станет, а затем выбранный должен договориться о выкупе доли остальных.
Чтобы рассчитать, кому сколько полагается денег в случае, когда наследников несколько, машину должен оценить независимый эксперт. Главное требование к оценщику — подтверждённая аттестатом квалификация. Аттестат нужно потребовать предъявить при заключении договора оценки и, если сомневаетесь, проверить по базе Росреестра. Помните, что в аттестате указана область, в которой специализируется оценщик. Специалист по недвижимости не имеет права давать заключение о стоимости автомобилей.
Как наследовать машину без завещания
Если умерший не оставил завещания или, несмотря на все розыски, завещание так и не было найдено, то наследование происходит в очерёдности, описанной в законодательстве. Начало процедуры здесь ничем не отличается от случая с завещанием. В ближайший к месту проживания умершего нотариат родственники подают заявление о вступлении в наследство. Нотариус откроет дело и начнёт выяснять, кто имеет право на наследство.
Статьи 1142–1145 ГК РФ предусматривают следующий порядок. Первые в очереди — дети умершего, в том числе внебрачные, супруг, любой родитель. Следующие в очереди — родные и сводные братья и сёстры, дедушки и бабушки. В третьей группе находятся тёти, дяди и двоюродные братья и сёстры. Далее идут прадедушки, прабабушки, внуки, правнуки и дальняя родня. В последнюю очередь наследство получат приёмные дети или родители.
Смена очереди происходит при отсутствии ближайших родственников. Так, братья станут наследниками, если у умершего нет ни жены, ни детей, ни родителей. Или если в предыдущей очереди остались недостойные наследники или намеренно лишённые наследства. К первым, например, отнесут сына, угрожавшего отцу или заставлявшего завещать ему имущество. Другой случай, когда умерший в завещании лишил наследства жену. Тогда, если нет детей и родителей, ей ничего не достанется, а машина перейдёт к наследникам второй очереди.
Не исключено, что кто-то из наследников отказывается от наследства — тогда, если в его очереди нет других претендентов, наследование переходит к следующим.
Что делать с автомобилем после смерти владельца
ГИБДД прекращает регистрацию автомобиля, как только получает информацию о смерти владельца. Передвигаться на такой машине нельзя даже по нотариальной доверенности — её действие автоматически прекращается, как гласит п. 6 статьи 188 ГК РФ.
Если нарушить эти правила, санкции будут жёсткими. Сперва штраф до 800 рублей за нарушение правил регистрации, а затем отправка машины на штрафстоянку. Забрать её получится лишь при предъявлении свидетельства о праве на наследство. Ещё хуже, если случится ДТП по вине водителя такого автомобиля. Страховая автоматически прекращает действие страховки при смерти владельца машины. И виновника совершённой на ней аварии ждёт регресс — страховая компания потребует с водителя выплатить всю сумму, которую возместила потерпевшему.
Поэтому до тех пор, пока машина не перерегистрирована на наследника, они не должна покидать гаража или стоянки.
Как оформить вступление в наследство
При подаче заявления на наследство понадобятся свидетельство из ЗАГСа о смерти завещателя, паспорт подателя заявления о вступлении в наследство, копия завещания, если оно есть. Потребуются и документы на автомобиль: ПТС, его копия или дубликат, а если их нет — договор купли-продажи и документы на оформленный кредит на машину. На автомобиль без обременений нужно приложить документ с оценкой его стоимости, произведённой лицензированным оценщиком.
После того, как наследник будет определён и уплатит пошлину, в подтверждение права нотариус выдаст ему свидетельство на наследование автомобиля. Вместе с этим документом и СТС нужно переоформить полис ОСАГО на автомобиль на своё имя. Затем в течение 10 дней, как и при любом другом регистрационном действии, отправиться в ГИБДД. Там понадобится тот же комплект документов, что обычно требуется для перерегистрации: СТС, ПТС, полис ОСАГО, паспорт нового владельца, квитанция об оплате пошлины за регистрационные действия (её размер зависит от степени родства). К ним надо добавить свидетельство о наследовании и его нотариально заверенную копию — последняя останется в ГИБДД.
Как продать автомобиль, полученный по наследству или в дар
Продажа унаследованного или подаренного автомобиля не отличается от любой другой продажи — необходимо оформить договор-купли продажи, указав в нём данные продавца и покупателя, а также цену машины. Главное, что эту сделку можно провести только после регистрации автомобиля на себя в ГИБДД, что даёт юридическое право им распоряжаться.
Налоги и пошлины, которые нужно заплатить за полученный автомобиль
Передача машины в дар или в наследство — процедура в большинстве случаев не бесплатная. Безвозмездно получить машину в подарок могут лишь близкие родственники дарящего. К их числу относят только бабушек и дедушек, родителей, братьев и сестёр, супругов, детей, внуков. Для остальных лиц, получивших подарок, он считается доходом в неденежной форме. Поэтому его нужно задекларировать по форме 3 НДФЛ до 30 апреля следующего года, а потом до 15 июля заплатить 13 процентов от стоимости автомобиля, определённой независимым оценщиком, — в качестве подоходного налога.
Автомобиль, полученный после смерти завещателя, доходом не считается. Однако за него наследнику тоже придётся заплатить государству — в виде госпошлины за вступление в наследство. Для прямых родственников она установлена в 3 процента от стоимости имущества или 100 000 рублей, для всех остальных – в 6 процентов, но не более 1 млн. рублей.
Наконец, если вы получили в наследство или в дар машину и в течение трёх лет решили её продать, то после этого, возможно, придётся часть выручки отдать в виде подоходного налога, с подачей декларации по форме 3 НДФЛ. Какую именно часть, зависит от степени родства между предыдущим и нынешним владельцем.
Продавая полученный от близкого родственника автомобиль дороже, чем его оценили при оформлении наследства, государству нужно отдать 13 процентов от этой разницы в цене. Те же 13 процентов придётся заплатить от разницы между оценочной и фактической ценой продажи и всем, кому машину подарили — даже неблизким родственникам, которые при оформлении дарственной уже отдали 13 процентов от её стоимости.
А если автомобиль подарили до 2019 года, формула расчёта иная. От вырученной при продаже машины суммы нужно отнять 250 000 рублей и с оставшихся денег уже заплатить 13 процентов подоходного.
Итак, совсем коротко
— Машину можно как подарить, так и завещать. В первом случае у того, кто её получит, меньше хлопот. С вступлением в наследство всё сложнее.
— Наряду с указанным в завещании получателем автомобиля, равные права на машину всегда получают обязательные наследники. Не исключено, что её придётся «пилить» между всеми ними.
— Если завещания нет, то очерёдность в наследовании устанавливает законодательство. Первые в этой очереди – ближайшие прямые родственники.
— Когда вы всё-таки получили наследство, выдаётся соответствующее свидетельство, на основании которого можно переоформлять ОСАГО в страховой и перерегистрировать машину в ГИБДД.
— Если вы решите продать унаследованную машину, не забудьте, что, возможно, вам придётся заплатить государству подоходный налог — в случае владения подаренным или унаследованным автомобилем менее трёх лет и его продажи по более высокой цене.