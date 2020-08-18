Как оформить машину в наследство или в подарок

Что лучше, дарственная или завещание

В обоих случаях нет ограничений на то, кому передавать авто­мобиль – своё имущество вы можете отписать любым лицам, а не только детям, внукам, супругу или другим родственникам. Разница в том, что при дарении вы передаёте права на имущество при жизни, а в случае завещания — отдаёте распоряжения, как поступить с машиной после вашей смерти. В обоих случаях воля владельца должна быть подкреп­лена документально, чтобы у нового собственника оказались веские аргументы на право обладать автомобилем.

На первый взгляд кажется, что разница невелика: так или иначе человек, которому предназ­начена машина, её получит. Но на деле условия подарка и передачи в наследство сильно отличаются. Во-первых, дарение совершается в тот момент, который указан в договоре. Процедура же вступления в наследство происходит лишь через полгода после смерти завещателя.

Во-вторых, завещание можно менять много раз, по-разному распределяя доли наследства. А то и вовсе отменить этот документ. Отозвать же договор дарения очень трудно — потребуется судебное разбира­тельство, а доказатель­ства в пользу отмены должны быть очень вескими. Например, подтверждённый факт давления на дарителя, применения силы, покушения на его жизнь или на родствен­ников, и тому подобные причины.

В-третьих, на подарок не может претендовать никто, кроме одарива­емого. Наследство, напротив, вне зависи­мости от воли завещателя легко переходит к близким родственникам, которым закон даёт преимущество перед остальными наследниками.

В итоге получается, что дарственная выгодна тому, кто получает машину в подарок, а завещание удобнее для наследо­дателя: завещал машину кому хочешь, а когда придёт время, родственники с юристами пусть сами разбираются в нюансах.