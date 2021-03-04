Эти олени даже не пытались избежать столкновения с BMW. Видео

Видеоролик записан, судя по всему, регистратором, установленным на автомобиле, который двигался позади BMW. На одной из просёлочных дорог перед BMW неожиданно появляется колонна минимум из десятка оленей, которые пересекают асфальт.

Водитель BMW пытается остановиться, но преграждает оленям дорогу. Животные вместо того, чтобы просто обойти автомобиль, начинают его перепрыгивать — и как минимум у одного оленя это не получается. Четвероногое падает на крышку багажника и заднее стекло седана, после чего прыжками покидает место происшествия.

Олень, судя по всему, не пострадал, но владельцу BMW придётся ремонтировать заднее стекло, крыло, багажник и, возможно, поцарапанную крышу.