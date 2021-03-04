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Эти олени даже не пытались избежать столкновения с BMW. Видео

Новости

Дмитрий Елизаров

Необычное ДТП произошло на одной из польских дорог. Седан BMW подвергся внезапному нападению стада испуганных оленей, которые просто хотели перейти дорогу — но выбрали не самый подходящий момент.

  • Видеоролик записан, судя по всему, регистратором, установленным на автомобиле, который двигался позади BMW. На одной из просёлочных дорог перед BMW неожиданно появляется колонна минимум из десятка оленей, которые пересекают асфальт.

  • Водитель BMW пытается остановиться, но преграждает оленям дорогу. Животные вместо того, чтобы просто обойти автомобиль, начинают его перепрыгивать — и как минимум у одного оленя это не получается. Четвероногое падает на крышку багажника и заднее стекло седана, после чего прыжками покидает место происшествия.

  • Олень, судя по всему, не пострадал, но владельцу BMW придётся ремонтировать заднее стекло, крыло, багажник и, возможно, поцарапанную крышу.

  • Ранее в декабре американскому автомобилисту удалось избежать подобного инцидента: от столкновения с оленем его уберегли электронные ассистенты его электрокара Tesla.

А вам перебегали дорогу животные?

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