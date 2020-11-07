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Шестиколёсный тысячесильный «Геркулес»: названа дата премьеры и есть первое видео

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Михаил Кондратьев

Американская компания Rezvani, построившая тысяче­сильный брониро­ванный внедорожник Tank, назвала дату премьеры новой модели — шести­колёсного пикапа Hercules 6x6. Он будет пред­ставлен 10 ноября. Вместе с тем опубликован очередной тизер «Геркулеса», который фирма называет «богом всех пикапов».

  • На сей раз Rezvani показала первое видео с участием пикапа. В коротком ролике шести­колёсник видно лишь частично, однако можно заметить, например, защитные дуги медного цвета (в тон дискам), небольшой «кенгурят­ник» спереди и полоску допол­нитель­ного свето­диодного света на крыше, как у «Танка».

  • Новинку анонсировали ещё в июне 2020 года, однако сроки дебюта были пере­несены из-за пандемии. Как и Tank, построен монструозный Hercules 6x6 на базе Jeep Wrangler последнего поколения и тоже получит брониро­ванную моди­фикацию.

  • Rezvani утверждает, что «Геркулес» будет самым мощным шести­колёсником в мире. Этот статус ему должен обеспечить компрессорный V8 объёмом 6,2 литра — от топовой версии «Танка». Двигатель развивает 1014 л.с. и 1180 Нм крутящего момента. Более доступные варианты пикапа получат 507-сильный V8 и 289-сильный V6.

  • Продажи Hercules 6x6, вероятно, начнутся до конца года. Сейчас компания принимает предзаказы с депозитом в 266 долларов (20,6 тысячи рублей). Rezvani Tank второго поколения, пред­став­ленный в 2019 году, доступен в США от 155 тысяч долларов (около 12 миллионов рублей). Топовая версия стоит от 349 тысяч (27 миллионов рублей).

Rezvani Hercules 6x6 будет крутым или очень крутым?

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