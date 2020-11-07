Шестиколёсный тысячесильный «Геркулес»: названа дата премьеры и есть первое видео
Михаил Кондратьев
Американская компания Rezvani, построившая тысячесильный бронированный внедорожник Tank, назвала дату премьеры новой модели — шестиколёсного пикапа Hercules 6x6. Он будет представлен 10 ноября. Вместе с тем опубликован очередной тизер «Геркулеса», который фирма называет «богом всех пикапов».
На сей раз Rezvani показала первое видео с участием пикапа. В коротком ролике шестиколёсник видно лишь частично, однако можно заметить, например, защитные дуги медного цвета (в тон дискам), небольшой «кенгурятник» спереди и полоску дополнительного светодиодного света на крыше, как у «Танка».
Новинку анонсировали ещё в июне 2020 года, однако сроки дебюта были перенесены
из-запандемии. Как и Tank, построен монструозный Hercules 6x6 на базе Jeep Wrangler последнего поколения и тоже получит бронированную модификацию.
Rezvani утверждает, что «Геркулес» будет самым мощным шестиколёсником в мире. Этот статус ему должен обеспечить компрессорный V8 объёмом 6,2 литра — от топовой версии «Танка». Двигатель развивает 1014 л.с. и 1180 Нм крутящего момента. Более доступные варианты пикапа получат 507-сильный V8 и 289-сильный V6.
Продажи Hercules 6x6, вероятно, начнутся до конца года. Сейчас компания принимает предзаказы с депозитом в 266 долларов (20,6 тысячи рублей). Rezvani Tank второго поколения, представленный в 2019 году, доступен в США от 155 тысяч долларов (около 12 миллионов рублей). Топовая версия стоит от 349 тысяч (27 миллионов рублей).