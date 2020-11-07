Шестиколёсный тысячесильный «Геркулес»: названа дата премьеры и есть первое видео

На сей раз Rezvani показала первое видео с участием пикапа. В коротком ролике шести­колёсник видно лишь частично, однако можно заметить, например, защитные дуги медного цвета (в тон дискам), небольшой «кенгурят­ник» спереди и полоску допол­нитель­ного свето­диодного света на крыше, как у «Танка».

Новинку анонсировали ещё в июне 2020 года, однако сроки дебюта были пере­несены из-за пандемии. Как и Tank, построен монструозный Hercules 6x6 на базе Jeep Wrangler последнего поколения и тоже получит брониро­ванную моди­фикацию.

Rezvani утверждает, что «Геркулес» будет самым мощным шести­колёсником в мире. Этот статус ему должен обеспечить компрессорный V8 объёмом 6,2 литра — от топовой версии «Танка». Двигатель развивает 1014 л.с. и 1180 Нм крутящего момента. Более доступные варианты пикапа получат 507-сильный V8 и 289-сильный V6.