Ателье Hennessey показало, как «быстрейший гиперкар в мире» набирает 320 км/ч

Испытания прошли на неиспользуемой взлётно-посадочной полосе бывшей авиабазы ВВС США в Арканзасе. Отдача двигателя на тестовом прототипе по оценкам разработчиков составляет 1817 л.с. и 1617 Нм крутящего момента, однако во время испытаний она была искусственно снижена.

Ателье объявило и дату первой публичной демонстрации своего гиперкара — она состоится 22 мая в рамках мероприятия под названием Amelia Island Concours d'Elegance.

Для гиперкара построили особый двигатель, который получил собственное имя Fury. При объёме в 6,6 литра он должен обеспечить до 1842 л.с., что позволит Venom F5 набирать первые 100 км/ч быстрее чем за 3 секунды. Расчётная максимальная скорость гиперкара превышает 500 км/ч, причём его семиступен­чатый «робот» способен выдер­живать и движение на более высоких скоростях. Однако заездов на «максималку» Hennessey пока не проводила, хотя достижение заявленной отметки сделает гиперкар самой быстрой машиной на планете.