Ателье Hennessey показало, как «быстрейший гиперкар в мире» набирает 320 км/ч
Дмитрий Елизаров
Компания Hennessey заявила об окончании первого этапа аэродинамических тестов своего гиперкара Venom F5, который должен преодолеть отметку
Испытания прошли на неиспользуемой взлётно-посадочной полосе бывшей авиабазы ВВС США в Арканзасе. Отдача двигателя на тестовом прототипе по оценкам разработчиков составляет 1817 л.с. и 1617 Нм крутящего момента, однако во время испытаний она была искусственно снижена.
Ателье объявило и дату первой публичной демонстрации своего гиперкара — она состоится 22 мая в рамках мероприятия под названием Amelia Island Concours d'Elegance.
Для гиперкара построили особый двигатель, который получил собственное имя Fury. При объёме в 6,6 литра он должен обеспечить до 1842 л.с., что позволит Venom F5 набирать первые
100 км/чбыстрее чем за 3 секунды. Расчётная максимальная скорость гиперкара превышает 500 км/ч,причём его семиступенчатый «робот» способен выдерживать и движение на более высоких скоростях. Однако заездов на «максималку» Hennessey пока не проводила, хотя достижение заявленной отметки сделает гиперкар самой быстрой машиной на планете.
Глава ателье Джон Хеннесси уже заявил, что Venom F5 будет не только очень быстро ездить, но и очень точно управляться. В планы ателье входит постройка особой версии гиперкара с доработанной аэродинамикой, которая позволит модели претендовать на титул быстрейшего автомобиля не только на прямой, но и на Нюрбургринге.