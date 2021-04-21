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Ателье Hennessey показало, как «быстрейший гиперкар в мире» набирает 320 км/ч

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Дмитрий Елизаров

Компания Hennessey заявила об окончании первого этапа аэродинамических тестов своего гиперкара Venom F5, который должен преодолеть отметку 500 км/ч. Пока в рамках испытаний его разогнали всего до 320 км/ч, при этом с мотором, дефорсиро­ванным примерно вдвое, — до отметки в 900 л.с.

  • Испытания прошли на неиспользуемой взлётно-посадочной полосе бывшей авиабазы ВВС США в Арканзасе. Отдача двигателя на тестовом прототипе по оценкам разработчиков составляет 1817 л.с. и 1617 Нм крутящего момента, однако во время испытаний она была искусственно снижена.

  • Ателье объявило и дату первой публичной демонстрации своего гиперкара — она состоится 22 мая в рамках мероприятия под названием Amelia Island Concours d'Elegance.

  • Для гиперкара построили особый двигатель, который получил собственное имя Fury. При объёме в 6,6 литра он должен обеспечить до 1842 л.с., что позволит Venom F5 набирать первые 100 км/ч быстрее чем за 3 секунды. Расчётная максимальная скорость гиперкара превышает 500 км/ч, причём его семиступен­чатый «робот» способен выдер­живать и движение на более высоких скоростях. Однако заездов на «максималку» Hennessey пока не проводила, хотя достижение заявленной отметки сделает гиперкар самой быстрой машиной на планете.

  • Глава ателье Джон Хеннесси уже заявил, что Venom F5 будет не только очень быстро ездить, но и очень точно управляться. В планы ателье входит постройка особой версии гиперкара с доработанной аэро­динамикой, которая позволит модели претендовать на титул быстрейшего автомобиля не только на прямой, но и на Нюрбургринге.

Способен ли Hennessey Venom F5 разогнаться быстрее 500 км/ч?

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