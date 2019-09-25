Тюнеры из Hennessey доработали электрический Porsche

Первый готовый Porsche Taycan от Hennessey появится сразу после того, как первые машины попадут в США — в 2020 году. На нём опробуют и доработки электромоторов, так как в Hennessey раньше никогда не занимались электрическими автомобилями. Глава ателье Джон Хеннесси заявил, что Taycan идеально подходит для подобного опыта. Почему ателье не пробовало дорабатывать автомобили Тесла, Хеннесси не уточнил.