Тюнеры из Hennessey доработали электрический Porsche
Николай Андреев
Американское тюнинг-ателье Hennessey Performance разработало первый пакет улучшений для электрического Porsche Taycan. Сначала изменения затронут только внешность, а позже специалисты займутся и своим любимым делом — увеличением мощности.
Пока опубликованы только компьютерные эскизы будущего тюнинг-пакета для Porsche Taycan. Электромобиль получит изменённый передний бампер с дополнительным воздухозаборником, облегчённые колёсные диски и новую отделку интерьера.
Первый готовый Porsche Taycan от Hennessey появится сразу после того, как первые машины попадут в США — в 2020 году. На нём опробуют и доработки электромоторов, так как в Hennessey раньше никогда не занимались электрическими автомобилями. Глава ателье Джон Хеннесси заявил, что Taycan идеально подходит для подобного опыта. Почему ателье не пробовало дорабатывать автомобили Тесла, Хеннесси не уточнил.
У Porsche Taycan, который дебютировал на Франкфуртском автосалоне, есть две модификации. Электромоторы версии Turbo развивают 680 л.с., а у топовой Turbo S – 761 силу. Разгон до