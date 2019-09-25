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Тюнеры из Hennessey доработали электрический Porsche

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Николай Андреев

Американское тюнинг-ателье Hennessey Performance разработало первый пакет улучшений для электрического Porsche Taycan. Сначала изменения затронут только внешность, а позже специалисты займутся и своим любимым делом — увеличением мощности.

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  • Пока опубликованы только компьютерные эскизы будущего тюнинг-пакета для Porsche Taycan. Электромобиль получит изменённый передний бампер с дополнительным воздухозаборником, облегчённые колёсные диски и новую отделку интерьера.

  • Первый готовый Porsche Taycan от Hennessey появится сразу после того, как первые машины попадут в США — в 2020 году. На нём опробуют и доработки электромоторов, так как в Hennessey раньше никогда не занимались электрическими автомобилями. Глава ателье Джон Хеннесси заявил, что Taycan идеально подходит для подобного опыта. Почему ателье не пробовало дорабатывать автомобили Тесла, Хеннесси не уточнил.

У Porsche Taycan, который дебютировал на Франкфуртском автосалоне, есть две модификации. Электромоторы версии Turbo развивают 680 л.с., а у топовой Turbo S – 761 силу. Разгон до 100 км/ч занимает 3,2 и 2,8 секунды соответственно.

Porsche Taycan нуждается в доработках?

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