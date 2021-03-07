В Hennessey сделали один из самых быстрых McLaren ещё быстрее. Цена вопроса: две Весты

Тюнинг британского суперкара заключается в пере­настройке блока управления двигателем, калибровке некоторых систем и частичной замене компо­нентов выпуска. Доработанная машина внешне ничем себя не выдаёт.

Прибавка в 235 л.с. сделала 765LT на 0,6 секунды быстрее в разгоне 0– 97 км/ч (2,1 секунды). Изменилась ли максимальная скорость — не уточняется. Стоковый суперкар набирает 330 км/ч.

Примечательно, что глава ателье Джон Хеннесси назвал модель McLaren «недо­оценённой» на заводе. В фирме провели дино-тесты, которые показали 765 л.с. на колесе — это означает, что двигатель развивает ещё примерно на 100 сил больше.

В конце 2020 года Hennessey представила гиперкар Venom F5. 4,6-метровый автомобиль с карбоновым кузовом обладает 6,6-литровым восьми­цилин­дровым мотором мощностью 1842 л.с. при 1617 Нм крутящего момента. Он соединён с семи­ступен­чатым «роботом», привод — задний.