В Hennessey сделали один из самых быстрых McLaren ещё быстрее. Цена вопроса: две Весты
Михаил Кондратьев
Известная тюнинг-проектами и разработкой собственных гиперкаров фирма Hennessey предложила доработку одной из самых быстрых моделей McLaren. В американской компании увеличили мощность 765LT до тысячи сил и сделали двухдверку ещё быстрее. Стоимость апгрейда составляет 24 950 долларов (около 1,85 миллиона рублей).
Тюнинг британского суперкара заключается в перенастройке блока управления двигателем, калибровке некоторых систем и частичной замене компонентов выпуска. Доработанная машина внешне ничем себя не выдаёт.
Прибавка в 235 л.с. сделала 765LT на 0,6 секунды быстрее в разгоне 0–
97 км/ч(2,1 секунды). Изменилась ли максимальная скорость — не уточняется. Стоковый суперкар набирает 330 км/ч.
Примечательно, что глава ателье Джон Хеннесси назвал модель McLaren «недооценённой» на заводе. В фирме провели дино-тесты, которые показали 765 л.с. на колесе — это означает, что двигатель развивает ещё примерно на 100 сил больше.
В конце 2020 года Hennessey представила гиперкар Venom F5. 4,6-метровый автомобиль с карбоновым кузовом обладает 6,6-литровым восьмицилиндровым мотором мощностью 1842 л.с. при 1617 Нм крутящего момента. Он соединён с семиступенчатым «роботом», привод — задний.
Согласно расчётам, двухдверка способна набирать
200 км/чменее чем за пять секунд и разгоняться до 500 км/ч,однако официальные заезды, подтверждающие это, пока не проводились.