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В Hennessey сделали один из самых быстрых McLaren ещё быстрее. Цена вопроса: две Весты

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Михаил Кондратьев

Известная тюнинг-проектами и разработкой собственных гиперкаров фирма Hennessey предложила доработку одной из самых быстрых моделей McLaren. В американ­ской компании увеличили мощность 765LT до тысячи сил и сделали двухдверку ещё быстрее. Стоимость апгрейда составляет 24 950 долларов (около 1,85 миллиона рублей).

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  • Тюнинг британского суперкара заключается в пере­настройке блока управления двигателем, калибровке некоторых систем и частичной замене компо­нентов выпуска. Доработанная машина внешне ничем себя не выдаёт.

  • Прибавка в 235 л.с. сделала 765LT на 0,6 секунды быстрее в разгоне 0–97 км/ч (2,1 секунды). Изменилась ли максимальная скорость — не уточняется. Стоковый суперкар набирает 330 км/ч.

  • Примечательно, что глава ателье Джон Хеннесси назвал модель McLaren «недо­оценённой» на заводе. В фирме провели дино-тесты, которые показали 765 л.с. на колесе — это означает, что двигатель развивает ещё примерно на 100 сил больше.

  • В конце 2020 года Hennessey представила гиперкар Venom F5. 4,6-метровый автомобиль с карбоновым кузовом обладает 6,6-литровым восьми­цилин­дровым мотором мощностью 1842 л.с. при 1617 Нм крутящего момента. Он соединён с семи­ступен­чатым «роботом», привод — задний.

  • Согласно расчётам, двухдверка способна набирать 200 км/ч менее чем за пять секунд и разгоняться до 500 км/ч, однако официаль­ные заезды, подтверж­дающие это, пока не проводились.

Пытались когда-нибудь сделать свой автомобиль быстрее?

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