Изгоняющие дьявола: история самого скандального тюнинг-ателье Америки Hennessey Performance
Алексей Олефиренко
Что вы знаете про американское тюнинг-ателье Hennessey Performance? Что оно делает мощные машины сверхмощными, даёт своим проектам дикие имена и не стесняется замахиваться на мировые рекорды скорости? А что вы знаете про её основателя? Рассказываем историю компании, которая строит самые безумные автомобили Америки.
Как и большинство мальчишек, Джон Хэннесси грезил машинами с самого детства: когда ему было всего три года, отец купил Pontiac GTO и Джон был покорен тем, как эта машина выглядит, звучит и пахнет. Но если большинство парней становятся настоящими автомобилистами годам к шестнадцати, то Джон сел за руль уже в 15 лет.
Его первым автомобилем стал кабриолет Oldsmobile 442 — настоящий масл-кар с 7,5-литровым V8 мощностью 380 лошадиных сил и с механической четырёхступенчатой коробкой передач. Хотя даже стоковый 442 разгонялся до 100 километров в час за 5,5 секунды и проезжал четверть мили за 14 секунд, Джону уже тогда показалось, что машину можно сделать чуточку мощнее. Поэтому начинающий тюнер поступил так, как в те годы поступали многие владельцы мощных машин, — снял крышку с корпуса воздушного фильтра, чтобы мотору было «легче дышать».
Понемногу дорабатывая Oldsmobile, Джон вошёл во взрослую жизнь, пройдя путь от работника строительной фирмы до владельца небольшой компании по удалению асбеста. И хотя его профессия не была связана с машинами напрямую, он читал про автомобили все статьи, которые попадали к нему под руку. Одна из этих статей изменила его жизнь в корне.
Листая свежий номер Motor Trend, Хэннесси наткнулся на статью Си Ван-Тьюна, в которой журналист описал личный опыт участия в гонке Пайкс-Пик. Для этого автоэксперт приобрёл полноприводный AMC Eagle, вварил в него каркас безопасности и… собственно всё – машина, которая участвовала в «Гонке в облаках», была практически стоковой. Этот текст натолкнул Хэннесси на мысль, что неплохо было бы и самому попробовать свои силы на Пайкс-Пик.
В 1991 году Джон Хэннесси покупает новенький Mitsubishi 3000 GT в полноприводной версии VR4 — как тогда показалось Джону, японский автомобиль мог стать идеальной базой для покорения коварной трассы. Помимо системы полного привода, 3000 GT обладал активной аэродинамикой, подруливающей задней осью, а также битурбированным мотором V6, который легко поддавался тюнингу. Именно последнее было определяющим фактором.
Поскольку с тюнинг-компонентами для новейшего японского гран-туризмо в Хьюстоне (штат Техас) было негусто, Хэннесси пришлось дорабатывать машину своими силами. Вместе с парой друзей он создал для 3000 GT полностью новую выпускную систему, подобрал новые турбины и написал новый софт для ЭБУ, доведя мощность купе c 300 до 450 лошадиных сил. Это, конечно, не уровень топовых полноприводных монстров Пайкс-Пик, которые развивали около тысячи сил, но и далеко не стоковый AMC.
Перед тем, как выставить машину на Пайкс-Пик (гонка была запланирована на 4 июля), Джон решил проверить своё детище ещё где-нибудь за пределами динамометрического стенда. И тут кстати подвернулось майское мероприятие Nevada Open Road Challenge. Это было состязание на максимальную скорость на закрытом отрезке шоссе в пустыне. Только представьте: 73 километра ровного асфальта и никакого трафика! А повороты настолько затяжные, что проходятся на скоростях за 300 километров в час. Настоящий рай скорости.
Прихватив с собой запасные детали, друзей и VR200 (такое имя получил тюнингованный Mitsubishi), Джон вышел на старт. И первый блин не получился комом: Хэннесси занял четвёртое место в абсолютном зачёте, показав среднюю (!) скорость в 264 километра в час (на двух отрезках в обе стороны).
Уже после выступления на Пайкс-Пик в июле, где алый 3000 GT занял высокое
В перерывах между гонками Джон использовал 3000 GT в качестве повседневного автомобиля. И иногда подвозил свою будущую супругу Хоуп, на которой женился 12 октября 1991 года. Как вспоминает Хэннесси, делая предложение, он спросил у Хоуп, готова ли она «делить» его с машинами и их тюнингом. Она сказала «да». И не соврала: Хоуп и Джон по-прежнему вместе, причём именно после свадьбы Джон полностью завязал со строительным бизнесом и с головой ушёл в автомобильный, основав компанию Hennessey Performance.
В 1992 году Джон с другом занялся доработкой турбин и впускных/выпускных систем для импортируемых автомобилей вроде Toyota Supra и Mazda
Журналы Motor Trend и Car & Driver сделали новоиспечённому тюнинг-ателье неплохую рекламу, поэтому в 1993 году в Hennessey Performance обратился клиент с необычным заказом – подготовить Dodge Viper к соревнованиям на скорость — что-то вроде Nevada Open Road Challenge. Несмотря на то, что Хэннесси не работал с масл-карами уже давно, он взялся за рисковый проект. Так появился Dodge Viper HPE 500, более известный под именем Venom. В гонке машина проявила себя отлично: победа в классе, четвёртое место в абсолютном зачёте и средняя скорость в 264 километра в час.
Новое творение Hennessey Performance не осталось обделённым вниманием прессы: Car & Driver, Motor Trend, Hot Rod, Car Craft — все эти издания были впечатлены доработками ателье из Техаса. А уже
Журналисты Motor Trend протестировали оба Венома (500 и 550) и выяснили, что Venom 550 разгонялся с места до 97 километров в час за 3,5 секунды, а версия с индексом 500 на то же упражнение тратила на 0,2 секунды больше.
Высокая скорость техасских «Гадюк» не могла не привлечь внимание автоспортивных команд. В том же 1994 году команда Canaska Southwind Motorsport приобрела у Hennessey Performance выпускные коллекторы и компоненты газораспределительного механизма, которые были установлены на гоночные Chrysler Viper
К тому времени компания Hennessey Performance окончательно утвердилась как один из лучших тюнеров Dodge Viper в мире, причём сама компания Dodge рекомендовала использовать компоненты Hennessey для доработки спорткаров. К 1996 году для владельцев Вайперов были подготовлены киты Venom 600, а также Venom 650R, которые, помимо уже упоминаемых изменений, имели увеличенные диаметр цилиндров и ход поршней. На момент своего появления Venom 650R был одной из быстрейших машин, которая допускалась на дороги общего пользования: разгон до 97 километров в час занимал 3,3 секунды, а максимальная скорость составляла 345 километров в час! Четверть мили
Думаем, вы уже заметили тенденцию: с каждым годом Хэннесси с ребятами находили в
Но уже в 1999 году дебютировал Venom 800 – первый Viper от Hennessey с двойным наддувом! Несмотря на название, лошадиных сил в нём было всего 700, но это не мешало ему ехать чудовищно быстро: на дистанции в одну милю Venom 800 мог разогнаться до 320 километров в час, а четверть мили покрывал за 9,9 секунды. Более того, Venom 800 стал первым Вайпером для дорог общего пользования, который способен разогнаться с места до 60 миль в час (97 километров в час) быстрее чем за 3 секунды — за 2,9, если быть точными.
Период с 2000 по 2003 год для Hennessey получился спокойным — ни тебе статей в автомобильных журналах, ни громких рекордов. Всё потому, что коллектив (который к тому моменту вырос с пяти человек до 12) тратил всё свободное время на постройку безумного Venom 1000 — тысячесильного Вайпера, способного ускоряться до сотни за три секунды и пролетать четверть мили за 10,7 секунды. И всё это на обычных, уличных покрышках.
Переломным для Hennessey стал 2004 год. Не только потому, что компания приобрела в собственность комплекс Lonestar Motorsport — с дрэг-стрипом и просторным ангаром, но и потому, что в адрес Джона Хэннесси начали поступать первые жалобы и судебные иски.
Например, житель Солт-Лейк Сити жаловался, что отправил свой Dodge Viper GTS на форсировку до 1100 лошадиных сил, но Hennessey Performance не только сорвали все сроки, но и распродали (!) некоторые детали суперкара. Когда владелец, Тейг Стюарт, заявился в мастерскую, то обнаружил, что капот машины, её мотор, трансмиссия и колёса исчезли в неизвестном направлении. Хэннесси все обвинения отрицал и сказал, что в расход ушёл лишь капот — всё равно его требовалось заменять облегчённым аналогом. Но вряд ли это те объяснения, которые хочется услышать, когда отдаёшь за тюнинг машины 142,5 тысячи долларов.
Чуть позже иск предъявил владелец одного из Корветов, который заплатил за тюнинг 22 тысячи долларов. За эти деньги Hennessey должны были заменить распредвалы и ГБЦ на улучшенные, но, по словам владельца, машину не просто не улучшили, но и намеренно замучили на динамометрическом стенде, из-за чего Корвет вернулся к клиенту с повреждённой головкой блока цилиндров.
Тем не менее, те машины, которые в Hennessey доводили до состояния готового продукта, были чрезвычайно быстры. В ходе тестов журнала Road & Track на Lemoore Naval Air Station выяснилось, что родстер Venom 1000 на базе Вайпера на 11 километров в час быстрее, чем болид серии IndyCar Lola-Cosworth Пола Джентилоцци, не говоря про другие 13 суперкаров, которые приняли участие в тесте. Включая Saleen S7.
Но Джону Хэннесси и этого было мало. И, как полагается настоящему автоманьяку, он задумал проект настоящего гиперкара. В 2006 году был дан старт проекту Venom GT. Изначально планировалось, что автомобиль, в основе которого будет сильно модифицированное шасси Lotus Elise, получит битурбированный двигатель V10 от Dodge Viper. Однако в ходе тестов и компьютерных симуляций инженеры пришли к выводу, что наилучшим вариантом окажется мотор GM LS9, совмещённый с коробкой передач Ford GT.
Выбор в пользу фордовской трансмиссии был не случаен: с 2006 года Hennessey Performance строили особый Ford GT для соревнований на скорость по правилам Standing Mile. В 2008 году эта машина, получившая имя HPE Ford GT 1000 Twin Turbo, стала самым быстрым Ford GT в мире, разогнавшись на авиабазе Lemoore до 376,5 километров в час. Впоследствии её мощность была доведена до 2000 лошадиных сил, а максималка достигла 415 километров в час.
В том же 2008 году произошли ещё два события, которые можно трактовать двояко.
Вторым событием стало открытие придворной школы тюнеров, где молодые инженеры могли осваивать ремесло доработки автомобилей. Но и тут не всё так гладко. Как рассказывал один из учеников, мало того, что удовольствие это недешёвое (15 тысяч долларов за
Может сложиться впечатление, что Джон Хэннесси — просто махинатор и пройдоха. Не нам судить, но строить быстрые машины он точно умеет. К 2010 году в списке проектов фирмы были доработанные Cadillac
За исключением круглой даты, 2011 год не был особо памятным для Hennessey — все силы компании были брошены на сборку первых Venom GT. Одним из покупателей американского гиперкара стал Стивен Тайлер – солист группы Aerosmith. Он получил свою машину
2013 и 2014 годы стали звёздным периодом Hennessey Venom GT. Рекорд Гиннесса в дисциплине «разгон
В 2016 году Hennessey Venom Spyder становится быстрейшим родстером в мире, отбирая это звание у Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse: американский автомобиль демонстрирует скорость в 427 километров в час и ставит точку в истории Venom GT. В 2017 году на выставке SEMA Hennessey презентует прототип Venom F5, который уже в 2020 году планируют испытать на предельных скоростях. По расчётам, машина разгонится до скорости свыше 300 миль в час (483 километра в час), и в этом ей должен помочь 7,6-литровый битурбированный V8 мощностью 1600 лошадиных сил, который стал первым полностью самостоятельным двигателем Hennessey. Да и сам Venom F5 — первая машина Hennessey, которую можно назвать полностью «своей».
Будет здорово, если к своему 30-летию Hennessey всё же пробьет планку в 300 миль в час — и не важно, что это уже сделал Bugatti Chiron. В конце концов, философия Hennessey — это принимать вызовы больших игроков и обыгрывать их. Помните, что сделала компания, когда в 2017 году вышел Dodge Challenger Demon? Угу — создала 1200-сильное купе «Экзорцист», который на квотере оказался ещё быстрее. Так что нет сомнений, что о Джоне и его компании мы ещё услышим. И теперь уже только в положительном ключе.