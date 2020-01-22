Изгоняющие дьявола: история самого скандального тюнинг-ателье Америки Hennessey Performance

Что вы знаете про американское тюнинг-ателье Hennessey Performance? Что оно делает мощные машины сверх­мощными, даёт своим проектам дикие имена и не стесняется замахи­ваться на мировые рекорды скорости? А что вы знаете про её основателя? Рассказываем историю компании, которая строит самые безумные автомобили Америки.

Как и большинство мальчишек, Джон Хэннесси грезил машинами с самого детства: когда ему было всего три года, отец купил Pontiac GTO и Джон был покорен тем, как эта машина выглядит, звучит и пахнет. Но если большин­ство парней становятся настоящими автомоби­листами годам к шестнадцати, то Джон сел за руль уже в 15 лет.