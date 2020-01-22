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Изгоняющие дьявола: история самого скандального тюнинг-ателье Америки Hennessey Performance

Разбор

Алексей Олефиренко

Что вы знаете про американское тюнинг-ателье Hennessey Performance? Что оно делает мощные машины сверх­мощными, даёт своим проектам дикие имена и не стесняется замахи­ваться на мировые рекорды скорости? А что вы знаете про её основателя? Рассказываем историю компании, которая строит самые безумные автомобили Америки.

Как и большинство мальчишек, Джон Хэннесси грезил машинами с самого детства: когда ему было всего три года, отец купил Pontiac GTO и Джон был покорен тем, как эта машина выглядит, звучит и пахнет. Но если большин­ство парней становятся настоящими автомоби­листами годам к шестнадцати, то Джон сел за руль уже в 15 лет.

Джон Хэннесси и его будущий гиперкар

Его первым автомобилем стал кабриолет Oldsmobile 442 — настоящий масл-кар с 7,5-литровым V8 мощностью 380 лошадиных сил и с механической четырёх­ступенчатой коробкой передач. Хотя даже стоковый 442 разгонялся до 100 кило­метров в час за 5,5 секунды и проезжал четверть мили за 14 секунд, Джону уже тогда показалось, что машину можно сделать чуточку мощнее. Поэтому начинающий тюнер поступил так, как в те годы поступали многие владельцы мощных машин, — снял крышку с корпуса воздушного фильтра, чтобы мотору было «легче дышать».

Понемногу дорабатывая Oldsmobile, Джон вошёл во взрослую жизнь, пройдя путь от работника строительной фирмы до владельца небольшой компании по удалению асбеста. И хотя его профессия не была связана с машинами напрямую, он читал про автомо­били все статьи, которые попадали к нему под руку. Одна из этих статей изменила его жизнь в корне.

Листая свежий номер Motor Trend, Хэннесси наткнулся на статью Си Ван-Тьюна, в которой журналист описал личный опыт участия в гонке Пайкс-Пик. Для этого авто­эксперт приобрёл полноприводный AMC Eagle, вварил в него каркас безопас­ности и… собственно всё – машина, которая участво­вала в «Гонке в облаках», была практически стоковой. Этот текст натолкнул Хэннесси на мысль, что неплохо было бы и самому попробовать свои силы на Пайкс-Пик.

В 1991 году Джон Хэннесси покупает новенький Mitsubishi 3000 GT в полноприводной версии VR4 — как тогда показалось Джону, японский авто­мобиль мог стать идеальной базой для покорения коварной трассы. Помимо системы полного привода, 3000 GT обладал активной аэро­динамикой, подруливающей задней осью, а также битурбированным мотором V6, который легко поддавался тюнингу. Именно последнее было опреде­ляющим фактором.

Поскольку с тюнинг-компонентами для новейшего японского гран-туризмо в Хьюстоне (штат Техас) было негусто, Хэннесси пришлось дораба­тывать машину своими силами. Вместе с парой друзей он создал для 3000 GT полностью новую выпускную систему, подобрал новые турбины и написал новый софт для ЭБУ, доведя мощность купе c 300 до 450 лошадиных сил. Это, конечно, не уровень топовых полноприводных монстров Пайкс-Пик, которые развивали около тысячи сил, но и далеко не стоковый AMC.

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Перед тем, как выставить машину на Пайкс-Пик (гонка была заплани­рована на 4 июля), Джон решил проверить своё детище ещё где-нибудь за пределами динамо­метриче­ского стенда. И тут кстати подвернулось майское мероприятие Nevada Open Road Challenge. Это было состязание на максимальную скорость на закрытом отрезке шоссе в пустыне. Только представьте: 73 кило­метра ровного асфальта и никакого трафика! А повороты настолько затяжные, что проходятся на скоростях за 300 километров в час. Настоящий рай скорости.

Прихватив с собой запасные детали, друзей и VR200 (такое имя получил тюнингованный Mitsubishi), Джон вышел на старт. И первый блин не получился комом: Хэннесси занял четвёртое место в абсолютном зачёте, показав среднюю (!) скорость в 264 кило­метра в час (на двух отрезках в обе стороны). 

Уже после выступления на Пайкс-Пик в июле, где алый 3000 GT занял высокое 10-е место, в августе того же года Джон Хэннесси вывел VR200 на соляные озёра Бонне­вилля, где его детище продемон­стрировало среднюю скорость в 285 километров в час, установив рекорд класса F-production. А вишенкой на торте стала победа в Silver State Challenge в ноябре: VR200 показал ту же среднюю скорость в 285 километров в час, что и в Бонневилле.

В перерывах между гонками Джон использовал 3000 GT в качестве повсе­дневного автомобиля. И иногда подвозил свою будущую супругу Хоуп, на которой женился 12 октября 1991 года. Как вспоми­нает Хэннесси, делая предложение, он спросил у Хоуп, готова ли она «делить» его с машинами и их тюнингом. Она сказала «да». И не соврала: Хоуп и Джон по-прежнему вместе, причём именно после свадьбы Джон полностью завязал со строительным бизнесом и с головой ушёл в автомобильный, основав компанию Hennessey Performance.

В 1992 году Джон с другом занялся доработкой турбин и впускных/выпускных систем для импорти­руемых автомобилей вроде Toyota Supra и Mazda RX-7, а также предложил полноценный кит VR200 для владельцев Mitsubishi 3000 GT и его брата-близнеца Dodge Stealth. Быстрые машины от нового техасского тюнера не могли остаться не замеченными ведущими автомо­бильными изданиями Америки, и всего за два года Хэннесси превратился из читателя статей про машины в того, кому эти статьи стали посвящены.

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Журналы Motor Trend и Car & Driver сделали ново­испечённому тюнинг-ателье неплохую рекламу, поэтому в 1993 году в Hennessey Performance обратился клиент с необычным заказом – подготовить Dodge Viper к соревно­ваниям на скорость — что-то вроде Nevada Open Road Challenge. Несмотря на то, что Хэннесси не работал с масл-карами уже давно, он взялся за рисковый проект. Так появился Dodge Viper HPE 500, более известный под именем Venom. В гонке машина проявила себя отлично: победа в классе, четвёртое место в абсолютном зачёте и средняя скорость в 264 километра в час.

Новое творение Hennessey Performance не осталось обделённым вниманием прессы: Car & Driver, Motor Trend, Hot Rod, Car Craft — все эти издания были впечат­лены доработками ателье из Техаса. А уже в 1994-м ателье представило улучшенную версию Viper – Venom 550, мощность которой, как несложно догадаться, была на 50 сил больше, чем у первой версии. Добиться прибавки в 50 «лошадей» Джону и его ребятам удалось за счёт новых равнодлинных выпускных коллекторов, доработки клапанов и установки распредвалов от фирмы Competition Cams.

Dodge Viper HPE 550 Venom
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Dodge Viper HPE 550 Venom

Журналисты Motor Trend протестировали оба Венома (500 и 550) и выяснили, что Venom 550 разгонялся с места до 97 кило­метров в час за 3,5 секунды, а версия с индексом 500 на то же упражнение тратила на 0,2 секунды больше.

Высокая скорость техасских «Гадюк» не могла не привлечь внимание авто­спортивных команд. В том же 1994 году команда Canaska Southwind Motorsport приобрела у Hennessey Performance выпускные коллекторы и компоненты газо­рас­пре­делительного механизма, которые были установ­лены на гоночные Chrysler Viper GTS-R. В «24 часах Ле-Мана» 1996 года эти автомобили заняли 10-е и 23-е место в абсолютном зачёте.

Chrysler Viper GTS-R
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Chrysler Viper GTS-R

К тому времени компания Hennessey Performance оконча­тельно утвердилась как один из лучших тюнеров Dodge Viper в мире, причём сама компания Dodge рекомен­довала использовать компоненты Hennessey для доработки спорткаров. К 1996 году для владельцев Вайперов были подготов­лены киты Venom 600, а также Venom 650R, которые, помимо уже упоминаемых изменений, имели увеличенные диаметр цилиндров и ход поршней. На момент своего появления Venom 650R был одной из быстрейших машин, которая допускалась на дороги общего пользо­вания: разгон до 97 кило­метров в час занимал 3,3 секунды, а максимальная скорость состав­ляла 345 километров в час! Четверть мили R-ка пролетала за 10,8 секунды.

Dodge Viper HPE 600 Venom
Dodge Viper HPE 650R
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Dodge Viper HPE 600 Venom

Думаем, вы уже заметили тенденцию: с каждым годом Хэннесси с ребятами находили в 10-цилин­дровом моторе Вайпера минимум ещё 50 лоша­диных сил. Но эта традиция прервалась в 1997-м: за 12 месяцев от Hennessey Performance не было никаких новинок. Разве что пара рекордов скорости на уже знакомых версиях: 650R стал первым Вайпером, преодолевшим рубеж в 320 километров в час на полигоне Honda в Аризоне, а также быстрейшим в соревновании Elko Twin 50.

Но уже в 1999 году дебютировал Venom 800 – первый Viper от Hennessey с двойным наддувом! Несмотря на название, лошадиных сил в нём было всего 700, но это не мешало ему ехать чудовищно быстро: на дистанции в одну милю Venom 800 мог разогнаться до 320 километров в час, а четверть мили покрывал за 9,9 секунды. Более того, Venom 800 стал первым Вайпером для дорог общего пользо­вания, который способен разогнаться с места до 60 миль в час (97 километров в час) быстрее чем за 3 секунды — за 2,9, если быть точными.

Период с 2000 по 2003 год для Hennessey получился спокойным — ни тебе статей в автомо­бильных журналах, ни громких рекордов. Всё потому, что коллектив (который к тому моменту вырос с пяти человек до 12) тратил всё свободное время на постройку безумного Venom 1000 — тысяче­сильного Вайпера, способного ускоряться до сотни за три секунды и пролетать четверть мили за 10,7 секунды. И всё это на обычных, уличных покрышках.

Переломным для Hennessey стал 2004 год. Не только потому, что компания приобрела в собст­венность комплекс Lonestar Motorsport — с дрэг-стрипом и просторным ангаром, но и потому, что в адрес Джона Хэннесси начали поступать первые жалобы и судебные иски. 

Например, житель Солт-Лейк Сити жаловался, что отправил свой Dodge Viper GTS на форсировку до 1100 лошадиных сил, но Hennessey Performance не только сорвали все сроки, но и рас­продали (!) некоторые детали суперкара. Когда владелец, Тейг Стюарт, заявился в мастерскую, то обнаружил, что капот машины, её мотор, трансмиссия и колёса исчезли в неизвестном направ­лении. Хэннесси все обвинения отрицал и сказал, что в расход ушёл лишь капот — всё равно его требо­валось заменять облегчённым аналогом. Но вряд ли это те объяснения, которые хочется услышать, когда отдаёшь за тюнинг машины 142,5 тысячи долларов.

Venom 1000
Комплекс Lonestar Motorsport
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Venom 1000

Чуть позже иск предъявил владелец одного из Корветов, который заплатил за тюнинг 22 тысячи долларов. За эти деньги Hennessey должны были заменить распред­валы и ГБЦ на улучшенные, но, по словам владельца, машину не просто не улучшили, но и намеренно замучили на динамо­метриче­ском стенде, из-за чего Корвет вернулся к клиенту с повреждённой головкой блока цилиндров.

Тем не менее, те машины, которые в Hennessey доводили до состояния готового продукта, были чрез­вычайно быстры. В ходе тестов журнала Road & Track на Lemoore Naval Air Station выяснилось, что родстер Venom 1000 на базе Вайпера на 11 километров в час быстрее, чем болид серии IndyCar Lola-Cosworth Пола Джентилоцци, не говоря про другие 13 суперкаров, которые приняли участие в тесте. Включая Saleen S7.

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Но Джону Хэннесси и этого было мало. И, как полагается настоящему автоманьяку, он задумал проект настоящего гиперкара. В 2006 году был дан старт проекту Venom GT. Изначально планиро­валось, что автомобиль, в основе которого будет сильно модифици­рованное шасси Lotus Elise, получит битурбиро­ванный двигатель V10 от Dodge Viper. Однако в ходе тестов и компьютер­ных симуляций инженеры пришли к выводу, что наилучшим вариантом окажется мотор GM LS9, совмещённый с коробкой передач Ford GT.

Выбор в пользу фордовской трансмиссии был не случаен: с 2006 года Hennessey Performance строили особый Ford GT для соревно­ваний на скорость по правилам Standing Mile. В 2008 году эта машина, получившая имя HPE Ford GT 1000 Twin Turbo, стала самым быстрым Ford GT в мире, разогнавшись на авиабазе Lemoore до 376,5 километров в час. Впослед­ствии её мощность была доведена до 2000 лошадиных сил, а максималка достигла 415 километров в час.

Эскиз Venom GT
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Эскиз Venom GT

В том же 2008 году произошли ещё два события, которые можно трактовать двояко. Во-первых, штаб-квартира Hennessey Performance сменила свой географи­ческий и юридический адрес. Как уверяют в Hennessey, это связано с расшире­нием производства, но многие склонны полагать, что таким образом компания хотела запутать право­охрани­тельные органы и судебных приставов. 

Вторым событием стало открытие придворной школы тюнеров, где молодые инженеры могли осваивать ремесло доработки авто­мобилей. Но и тут не всё так гладко. Как рассказывал один из учеников, мало того, что удоволь­ствие это недешёвое (15 тысяч долларов за 8-месяч­ный курс), так ещё и большую часть времени курсанты только и делали, что протирали штаны. Дело в том, что на класс, который сам по себе был пере­полнен — 22 ученика и один препода­ватель, выделялся всего один автомобиль и один комплект запчастей, поэтому, если что-то шло не по плану, занятия переносились на неопре­делённое время или превращались в «тихий час».

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Может сложиться впечатление, что Джон Хэннесси — просто махинатор и пройдоха. Не нам судить, но строить быстрые машины он точно умеет. К 2010 году в списке проектов фирмы были доработанные Cadillac CTS-V, и Chevrolet Camaro, и Corvette ZR1 (на фото выше). Кроме того, Venom GT, в появление которого мало кто верил, всё-таки совершил свой официальный дебют! Карбоновый гиперкар с 1244-сильным двига­телем стал главным инфо­поводом для множе­ства автомо­бильных изданий и хорошим подарком фирмы самой себе: в 2011 году Hennessey Performance готовилась отпразд­новать своё 20-летие.

За исключением круглой даты, 2011 год не был особо памятным для Hennessey — все силы компании были брошены на сборку первых Venom GT. Одним из покупателей американ­ского гиперкара стал Стивен Тайлер – солист группы Aerosmith. Он получил свою машину в 2012-м. В том же году фирма выкатила и два интересных проекта на базе автомобилей Cadillac: 1200-сильное купе VR1200, которому по силам было развивать 355 километров в час, а также универсал Hammer Wagon, способный проезжать четверть мили за 11 секунд.

Venom GT
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Venom GT

2013 и 2014 годы стали звёздным периодом Hennessey Venom GT. Рекорд Гиннесса в дисцип­лине «разгон 0–300 километров в час» (13,6 секунды), неофици­альный рекорд «0–200 миль в час» (14,5 секунд), неофици­альный рекорд макси­мальной скорости (435 кило­метров в час)… За этими достиже­ниями мало кто заметил, что Hennessey Performance стали тюнинго­вать практически все авто­мобили, в том числе европейскую экзотику, вроде McLaren и Ferrari.

Venom F5

В 2016 году Hennessey Venom Spyder становится быстрейшим родстером в мире, отбирая это звание у Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse: амери­канский авто­мобиль демонстри­рует скорость в 427 кило­метров в час и ставит точку в истории Venom GT. В 2017 году на выставке SEMA Hennessey презентует прототип Venom F5, который уже в 2020 году плани­руют испытать на предельных скоростях. По расчётам, машина разгонится до скорости свыше 300 миль в час (483 километра в час), и в этом ей должен помочь 7,6-литровый битурбиро­ванный V8 мощностью 1600 лошадиных сил, который стал первым полностью само­стоятельным двигателем Hennessey. Да и сам Venom F5 — первая машина Hennessey, которую можно назвать полностью «своей».

Будет здорово, если к своему 30-летию Hennessey всё же пробьет планку в 300 миль в час — и не важно, что это уже сделал Bugatti Chiron. В конце концов, философия Hennessey — это принимать вызовы больших игроков и обыгрывать их. Помните, что сделала компания, когда в 2017 году вышел Dodge Challenger Demon? Угу — создала 1200-сильное купе «Экзорцист», который на квотере оказался ещё быстрее. Так что нет сомнений, что о Джоне и его компании мы ещё услышим. И теперь уже только в положительном ключе.

Джон Хэннесси — это...

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