Самый мощный пикап Hennessey на базе Ford рассекречен
Дмитрий Елизаров
Известное американское тюнинг-ателье Hennessey представило суперпикап Venom 800 Supercharged — его построили на базе модели Ford
Основой для проекта стал Ford F-150 с двухрядной кабиной в богатой комплектации Platinum Edition. Двигатель пикапа оснастили массивным нагнетателем, интеркулером, доработанной системой впрыска, альтернативной выхлопной системой из нержавеющей стали и новым блоком управления.
В итоге V8 развивает вдвое больше, чем с завода, — 816 л.с. и 985 Нм крутящего момента (показатели штатного двигателя — 405 л.с. и 555 Нм). Работает мотор по-прежнему с фордовским 10-ступенчатым «автоматом» и системой полного привода.
Помимо нового мотора, пикап снабдили внедорожными амортизаторами с выносными резервуарами и фирменными 20-дюймовыми колёсами с 35-дюймовой внедорожной резиной. Дорожный просвет пикапа благодаря доработанной подвеске увеличился на 150 мм. Кроме того, Hennessey Venom 800 получит тормоза Brembo, модифицированный передний бампер и дополнительный диодный свет.
Ателье уже предложило «остерегаться» владельцам Ram 1500 TRX, который производитель называет «самым мощным пикапом в мире». Его 6,2-литровый Hellcat развивает на 104 л.с. меньше, а сам грузовик почти на секунду медленнее в разгоне до 60 миль в час.
Однако суперпикап от Ram окажется куда более массовым и доступным. Hennessey уже объявила о планах построить только 100 своих заряженных
F-150в течение следующего года, а продавать грузовики ателье намерено по базовой цене в 149 500 долларов. Между тем, Ram 1500 TRX можно приобрести за 69 995 долларов.