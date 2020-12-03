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Самый мощный пикап Hennessey на базе Ford рассекречен

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Дмитрий Елизаров

Известное американское тюнинг-ателье Hennessey представило суперпикап Venom 800 Supercharged — его построили на базе модели Ford F-150 нового поколения. Штатный пяти­литровый V8 форсиро­вали до 816 л.с., благодаря чему пикап способен набрать 60 миль в час (96 км/ч) за 3,6 секунды. Это самый мощный и быстрый пикап Ford, когда-либо доработанный Hennessey.

  • Основой для проекта стал Ford F-150 с двухрядной кабиной в богатой комплектации Platinum Edition. Двигатель пикапа оснастили массивным нагнетате­лем, интеркулером, доработанной системой впрыска, альтер­нативной выхлопной системой из нержавеющей стали и новым блоком управления.

  • В итоге V8 развивает вдвое больше, чем с завода, — 816 л.с. и 985 Нм крутящего момента (показатели штатного двигателя — 405 л.с. и 555 Нм). Работает мотор по-прежнему с фордовским 10-ступен­чатым «автоматом» и системой полного привода.

  • Помимо нового мотора, пикап снабдили внедорожными амортиза­торами с выносными резер­вуарами и фирменными 20-дюймо­выми колёсами с 35-дюймовой внедорожной резиной. Дорожный просвет пикапа благодаря доработанной подвеске увеличился на 150 мм. Кроме того, Hennessey Venom 800 получит тормоза Brembo, модифи­цированный передний бампер и допол­нительный диодный свет.

  • Ателье уже предложило «остерегаться» владельцам Ram 1500 TRX, который произ­водитель называет «самым мощным пикапом в мире». Его 6,2-литровый Hellcat развивает на 104 л.с. меньше, а сам грузовик почти на секунду медленнее в разгоне до 60 миль в час.

  • Однако суперпикап от Ram окажется куда более массовым и доступным. Hennessey уже объявила о планах построить только 100 своих заряженных F-150 в течение следующего года, а продавать грузовики ателье намерено по базовой цене в 149 500 долларов. Между тем, Ram 1500 TRX можно приобрести за 69 995 долларов.

Пикапы спорят по мощности с суперкарами! Круто, да?

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