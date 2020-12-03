Самый мощный пикап Hennessey на базе Ford рассекречен

Основой для проекта стал Ford F-150 с двухрядной кабиной в богатой комплектации Platinum Edition. Двигатель пикапа оснастили массивным нагнетате­лем, интеркулером, доработанной системой впрыска, альтер­нативной выхлопной системой из нержавеющей стали и новым блоком управления.

В итоге V8 развивает вдвое больше, чем с завода, — 816 л.с. и 985 Нм крутящего момента (показатели штатного двигателя — 405 л.с. и 555 Нм). Работает мотор по-прежнему с фордовским 10-ступен­чатым «автоматом» и системой полного привода.

Помимо нового мотора, пикап снабдили внедорожными амортиза­торами с выносными резер­вуарами и фирменными 20-дюймо­выми колёсами с 35-дюймовой внедорожной резиной. Дорожный просвет пикапа благодаря доработанной подвеске увеличился на 150 мм. Кроме того, Hennessey Venom 800 получит тормоза Brembo, модифи­цированный передний бампер и допол­нительный диодный свет.

Ателье уже предложило «остерегаться» владельцам Ram 1500 TRX, который произ­водитель называет «самым мощным пикапом в мире». Его 6,2-литровый Hellcat развивает на 104 л.с. меньше, а сам грузовик почти на секунду медленнее в разгоне до 60 миль в час.