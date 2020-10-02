Посмотрите, что происходит под днищем 1000-сильного пикапа Maximus при езде по полю

Пикап Maximus 1000 на базе Jeep Gladiator в Hennessey разработали ещё в прошлом году. Однако один из уже проданных грузовиков вернулся в ателье для более тонких настроек подвески. Пикапу заменили некоторые компо­ненты и отправили в поле для испытаний.

На видео можно не только разглядеть, как ведут себя пружины и аморти­заторы при скоростной езде по полю, но и увидеть движение пикапа в заносах, а также послушать, как работает его двигатель.

Hennessey Maximus оснащён основательно модифи­цирован­ным мотором V8 Hellcat объёмом 6,2 литра. За счёт нового компрес­сора с альтер­нативным блоком управления, доработанной топливной системы и ряда прочих изменений отдачу двигателя удалось поднять с заводских 717 до 1014 л.с.

В компании планируют выпустить лишь 24 таких пикапа по цене минимум в 200 тысяч долларов за каждый. Сборка партии ещё продолжается: на изготов­ление каждого Максимуса у тюнеров уходит около 4 месяцев.