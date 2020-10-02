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Посмотрите, что происходит под днищем 1000-сильного пикапа Maximus при езде по полю

Новости

Дмитрий Елизаров

Тюнинг-ателье Hennessey опублико­вало видео­ролик, посвящённый испыта­ниям могучего пикапа Maximus 1000. Главной целью была проверка работы подвески авто­мобиля, поэтому под днищем Максимуса разместили сразу несколько камер.

  • Пикап Maximus 1000 на базе Jeep Gladiator в Hennessey разработали ещё в прошлом году. Однако один из уже проданных грузовиков вернулся в ателье для более тонких настроек подвески. Пикапу заменили некоторые компо­ненты и отправили в поле для испытаний.

  • На видео можно не только разглядеть, как ведут себя пружины и аморти­заторы при скоростной езде по полю, но и увидеть движение пикапа в заносах, а также послушать, как работает его двигатель.

  • Hennessey Maximus оснащён основательно модифи­цирован­ным мотором V8 Hellcat объёмом 6,2 литра. За счёт нового компрес­сора с альтер­нативным блоком управления, доработанной топливной системы и ряда прочих изменений отдачу двигателя удалось поднять с заводских 717 до 1014 л.с.

  • В компании планируют выпустить лишь 24 таких пикапа по цене минимум в 200 тысяч долларов за каждый. Сборка партии ещё продолжается: на изготов­ление каждого Максимуса у тюнеров уходит около 4 месяцев.

  • Новой работой ателье в области супер­пикапов должна стать шести­колёсная модель на базе представ­ленного недавно Ram 150 TRX. Проект под названием Mammoth преду­сматривает не только изменение колёсной формулы с 4х4 на 6х6, но и новый двигатель с отдачей до 1200 л.с.

Хотели бы прокатиться на таком Максимусе?

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