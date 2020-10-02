Посмотрите, что происходит под днищем 1000-сильного пикапа Maximus при езде по полю
Дмитрий Елизаров
Тюнинг-ателье Hennessey опубликовало видеоролик, посвящённый испытаниям могучего пикапа Maximus 1000. Главной целью была проверка работы подвески автомобиля, поэтому под днищем Максимуса разместили сразу несколько камер.
Пикап Maximus 1000 на базе Jeep Gladiator в Hennessey разработали ещё в прошлом году. Однако один из уже проданных грузовиков вернулся в ателье для более тонких настроек подвески. Пикапу заменили некоторые компоненты и отправили в поле для испытаний.
На видео можно не только разглядеть, как ведут себя пружины и амортизаторы при скоростной езде по полю, но и увидеть движение пикапа в заносах, а также послушать, как работает его двигатель.
Hennessey Maximus оснащён основательно модифицированным мотором V8 Hellcat объёмом 6,2 литра. За счёт нового компрессора с альтернативным блоком управления, доработанной топливной системы и ряда прочих изменений отдачу двигателя удалось поднять с заводских 717 до 1014 л.с.
В компании планируют выпустить лишь 24 таких пикапа по цене минимум в 200 тысяч долларов за каждый. Сборка партии ещё продолжается: на изготовление каждого Максимуса у тюнеров уходит около 4 месяцев.
Новой работой ателье в области суперпикапов должна стать шестиколёсная модель на базе представленного недавно Ram 150 TRX. Проект под названием Mammoth предусматривает не только изменение колёсной формулы с 4х4 на 6х6, но и новый двигатель с отдачей до 1200 л.с.