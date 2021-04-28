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Ателье Hennessey сделало 1026-сильный внедорожник из самого мощного пикапа

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Дмитрий Елизаров

Тюнинг-ателье Hennessey представило свою новую работу — семи­местный внедорожник Mammoth 1000, способный ускориться до 60 миль в час (96 км/ч) за 3,2 секунды. Базой для его постройки послужил Ram 1500 TRX, который считается самым мощным серийным пикапом в мире.

  • Пикапу полностью переделывают кузов в задней части: там появляются новая крыша, борта и пятая дверь. Изобра­жений интерьера пока не опублико­вано, но ателье заявило, что на втором ряду будут устанав­ливаться индивиду­альные кресла, а задний диван сделают складным. Тюнеры уверяют, что даже при полностью разложенных сиденьях останется достаточно места для багажа.

  • Дорожный просвет донора увеличат на 64 милли­метра, а подвеску сделают регулируемой. Обувать Mammoth тюнеры планируют в ориги­нальные 20-дюймовые диски с 35-дюймовой внедорожной резиной.

  • Двигатель остаётся штатным — это наддувный V8 объёмом 6,2 литра. Однако в Hennessey его снабжают альтер­нативным нагнетате­лем, доработанной системой впрыска, модерни­зированной выхлопной системой и иным блоком управления. В итоге отдача мотора вырастает с 717 л.с. и 880 Нм до 1026 л.с. и 1314 Нм крутящего момента. Hennessey Mammoth 1000 в разгоне до 60 миль в час становится быстрее донора на 1,3 секунды, а дрэговые 402 метра может проехать за 11,4 секунды со скоростью на финише в 193 км/ч. Результаты Ram 1500 TRX — 12,9 секунды и 174 км/ч.

  • Глава ателье Джон Хеннесси назвал новинку «королём внедорож­ников с характери­стиками суперкара». Ценник у Mammoth 1000 соответ­ствующий: за каждую из 20 заплани­рованных к сборке машин ателье попросит не менее 375 000 долларов (28,1 миллиона рублей).

  • В сентябре прошлого года ателье объявило о планах по строитель­ству другого Mammoth на той же базе: пикап должен стать трёхосным и получить альтер­нативный силовой агрегат мощностью около 1200 л.с.

Внедорожник с такой мощностью — это вообще законно?

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