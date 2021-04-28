Ателье Hennessey сделало 1026-сильный внедорожник из самого мощного пикапа
Дмитрий Елизаров
Тюнинг-ателье Hennessey представило свою новую работу — семиместный внедорожник Mammoth 1000, способный ускориться до 60 миль в час
Пикапу полностью переделывают кузов в задней части: там появляются новая крыша, борта и пятая дверь. Изображений интерьера пока не опубликовано, но ателье заявило, что на втором ряду будут устанавливаться индивидуальные кресла, а задний диван сделают складным. Тюнеры уверяют, что даже при полностью разложенных сиденьях останется достаточно места для багажа.
Дорожный просвет донора увеличат на 64 миллиметра, а подвеску сделают регулируемой. Обувать Mammoth тюнеры планируют в оригинальные 20-дюймовые диски с 35-дюймовой внедорожной резиной.
Двигатель остаётся штатным — это наддувный V8 объёмом 6,2 литра. Однако в Hennessey его снабжают альтернативным нагнетателем, доработанной системой впрыска, модернизированной выхлопной системой и иным блоком управления. В итоге отдача мотора вырастает с 717 л.с. и 880 Нм до 1026 л.с. и 1314 Нм крутящего момента. Hennessey Mammoth 1000 в разгоне до 60 миль в час становится быстрее донора на 1,3 секунды, а дрэговые 402 метра может проехать за 11,4 секунды со скоростью на финише в
193 км/ч.Результаты Ram 1500 TRX — 12,9 секунды и 174 км/ч.
Глава ателье Джон Хеннесси назвал новинку «королём внедорожников с характеристиками суперкара». Ценник у Mammoth 1000 соответствующий: за каждую из 20 запланированных к сборке машин ателье попросит не менее 375 000 долларов (28,1 миллиона рублей).
В сентябре прошлого года ателье объявило о планах по строительству другого Mammoth на той же базе: пикап должен стать трёхосным и получить альтернативный силовой агрегат мощностью около 1200 л.с.