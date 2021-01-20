Новый суперпикап от Hennessey с 1012-сильным V8: первое изображение

Исходный RAM 1500 TRX носит звание мощнейшего серийного пикапа планеты. Он получил 6,2-литровый V8 с компрессором и отдачей в 712 л.с. и 881 Нм, а усиленный восьми­ступен­чатый автомат позаим­ствовали у Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Разгон до 97 км/ч у «Ти-Рекса» занимает 4,5 секунды.

Ателье Hennessey модерни­зировало нагнетатель, заменило шкивы, установило новую выхлопную систему и коллекторы из нержавеющей стали. Это помогло повысить мощность и сократить время разгона до 97 км/ч на 1,3 секунды.

Кроме этого, для пикапа предусмотрен пакет доработок Mammoth Off-Road Stage 1. Он включает в себя завышенную на 6,3 санти­метра подвеску, фирменные 20-дюймовые колёсные диски и усиленный передний бампер со свето­диодными огнями и кенгурятником. Завер­шает картину набор наклеек и шильдиков с обозначе­нием модели.

В ателье собираются построить всего 200 подобных пикапов. Начальная стоимость составляет 135 500 долларов США или 9,93 миллиона рублей. Для сравнения, за базовый RAM 1500 TRX просят на 65,5 тысячи долларов или 4,8 миллиона рублей меньше.