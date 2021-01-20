Новый суперпикап от Hennessey с 1012-сильным V8: первое изображение
Борис Закиров
Американская фирма Hennessey опубликовала первое изображение пикапа Mammoth 1000, основанного на RAM 1500 TRX. Его доработанный двигатель будет выдавать 1012 лошадиных сил и 1314 Нм крутящего момента, пишет Motor1.
Исходный RAM 1500 TRX носит звание мощнейшего серийного пикапа планеты. Он получил 6,2-литровый V8 с компрессором и отдачей в 712 л.с. и 881 Нм, а усиленный восьмиступенчатый автомат позаимствовали у Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Разгон до
97 км/чу «Ти-Рекса» занимает 4,5 секунды.
Ателье Hennessey модернизировало нагнетатель, заменило шкивы, установило новую выхлопную систему и коллекторы из нержавеющей стали. Это помогло повысить мощность и сократить время разгона до
97 км/чна 1,3 секунды.
Кроме этого, для пикапа предусмотрен пакет доработок Mammoth Off-Road Stage 1. Он включает в себя завышенную на 6,3 сантиметра подвеску, фирменные 20-дюймовые колёсные диски и усиленный передний бампер со светодиодными огнями и кенгурятником. Завершает картину набор наклеек и шильдиков с обозначением модели.
В ателье собираются построить всего 200 подобных пикапов. Начальная стоимость составляет 135 500 долларов США или 9,93 миллиона рублей. Для сравнения, за базовый RAM 1500 TRX просят на 65,5 тысячи долларов или 4,8 миллиона рублей меньше.
В ноябре 2020 года RAM 1500 TRX сравнили на прямой с пикапом Ford
F-150Raptor. Благодаря большей (на 256 л.с.) мощности RAM одержал победу во всех заездах, хотя в одном из них Ford смог вырваться вперёд на старте.