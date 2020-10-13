Тюнеры из Hennessey сделают самый мощный кроссовер в мире ещё мощнее

Штатный компрессорный V8 объёмом 6,2 литра тюнеры планируют доводить тем же способом, который применяется при модерни­зации других машин с тем же двигателем — например, Dodge Charger и Challenger или Jeep Grand Cherokee Trackhawk.

Мотор получит более производи­тельный нагнетатель, иные каталити­ческие нейтрали­заторы, альтер­нативные систему впуска и дроссельную заслонку, пере­программи­рованный блок управления и так далее. В итоге мощность двигателя должна превысить 1000 л.с., а количество тяги — 1300 Нм.

По расчётам тюнеров, до 60 миль в час (97 км/ч) доработанный Dodge Durango ускорится за 2,8 секунды, а четверть мили проедет за 10,8 секунды со скоростью на финише чуть более 200 км/ч. Заводской Durango SRT Hellcat проделы­вает то же самое за 3,5 и 11,5 секунд соответ­ственно. Таким образом, модерни­зированный кроссовер окажется сопоставим по динамике с новым Porsche 911 Turbo с пакетом Sport Chrono.

При этом особых изменений во внешности вседорожника не ожидается: по данным Carscoops, Durango снабдят лишь допол­нительными шильдиками и табличками с номером экзем­пляра. Сколько именно планируется собрать доработанных крос­соверов и сколько они будут стоить, пока не уточняется. Сама компания Dodge намерена ограничить время выпуска Durango SRT Hellcat лишь шестью месяцами.