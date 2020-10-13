Тюнеры из Hennessey сделают самый мощный кроссовер в мире ещё мощнее
Дмитрий Елизаров
Ателье Hennessey объявило о подготовке тюнинг-кита для недавней новинки — Dodge Durango SRT Hellcat. Двигатель кроссовера, и без того развивающий 720 л.с. (это позволяет Dodge называть его самым мощным серийным кроссовером в мире), форсируют до 1025 л.с.
Штатный компрессорный V8 объёмом 6,2 литра тюнеры планируют доводить тем же способом, который применяется при модернизации других машин с тем же двигателем — например, Dodge Charger и Challenger или Jeep Grand Cherokee Trackhawk.
Мотор получит более производительный нагнетатель, иные каталитические нейтрализаторы, альтернативные систему впуска и дроссельную заслонку, перепрограммированный блок управления и так далее. В итоге мощность двигателя должна превысить 1000 л.с., а количество тяги — 1300 Нм.
По расчётам тюнеров, до 60 миль в час
(97 км/ч)доработанный Dodge Durango ускорится за 2,8 секунды, а четверть мили проедет за 10,8 секунды со скоростью на финише чуть более 200 км/ч.Заводской Durango SRT Hellcat проделывает то же самое за 3,5 и 11,5 секунд соответственно. Таким образом, модернизированный кроссовер окажется сопоставим по динамике с новым Porsche 911 Turbo с пакетом Sport Chrono.
При этом особых изменений во внешности вседорожника не ожидается: по данным Carscoops, Durango снабдят лишь дополнительными шильдиками и табличками с номером экземпляра. Сколько именно планируется собрать доработанных кроссоверов и сколько они будут стоить, пока не уточняется. Сама компания Dodge намерена ограничить время выпуска Durango SRT Hellcat лишь шестью месяцами.
У ателье есть техническая возможность строить и ещё более мощные внедорожники. К примеру, отдача двигателя шестиколёсного пикапа Hennessey Mammoth на базе Ram 1500 TRX должна превысить 1200 л.с.