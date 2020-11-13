Ателье Hennessey анонсировало «убийцу» быстрейшего автомобиля на планете
Дмитрий Елизаров
Американское ателье Hennessey представит собственный гиперкар Venom F5 ещё до конца года. Об этом заявил глава фирмы Джон Хеннесси в одном из выпусков подкаста Drive On. Купе получит двигатель мощностью более 1800 л.с. и может отобрать у SSC Tuatara звание самого быстрого серийного автомобиля на планете.
По словам Джона Хеннесси, премьера готового Venom F5 могла состояться ещё в августе — на дизайнерской выставке в Пеббл-Бич, но
из-запандемии мероприятие было отменено. Кроме того, ограничения, связанные с COVID-19, внесли определённые коррективы в работу над гиперкаром, но на данный момент первая машина практически полностью готова.
Глава фирмы не назвал конкретную дату дебюта. В июле компания сообщала, что намерена провести премьеру Venom F5 в ноябре, но пока неизвестно, были ли скорректированы сроки.
Авторская разработка тюнинг-ателье базируется на карбоновом монококе, который весит всего 86 килограммов и при этом отличается жёсткостью на кручение в
52000 Нм/г.По словам разработчиков, по этому показателю Venom F5 превосходит Bugatti Chiron. Двигатель тоже разрабатывают самостоятельно. Отдача V8 с двойным турбонаддувом объёмом 7,6 литра должна превысить 1800 л.с., но пока неизвестно, на сколько именно.
В компании никогда не скрывали намерения продолжить борьбу за мировой рекорд скорости среди серийных машин. Некоторое время назад в Hennessey обещали провести заезды в
2020-м,но компания SSC тюнеров опередила. Их гиперкар Tuatara с 1750-сильным мотором по итогам двух заездов показал среднюю скорость 508,73 км/ч.Между тем, по расчётам Hennessey, их гиперкар легко преодолеет отметку 500 км/ч.
Достижение SSC сейчас поставлено под сомнение, и компания пообещала устроить перезаезды. В Hennessey же готовятся к организации серийного производства Венома: после ходовых испытаний, которые запланированы на первые месяцы 2021 года, ателье приступит к сборке 24 экземпляров гиперкара. Не исключено, что к тому времени Venom F5 уже получит статус рекордсмена.