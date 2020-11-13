Ателье Hennessey анонсировало «убийцу» быстрейшего автомобиля на планете

По словам Джона Хеннесси, премьера готового Venom F5 могла состояться ещё в августе — на дизайнер­ской выставке в Пеббл-Бич, но из-за пандемии меро­приятие было отменено. Кроме того, ограни­чения, связанные с COVID-19, внесли опреде­лённые коррек­тивы в работу над гиперкаром, но на данный момент первая машина практи­чески полностью готова.

Глава фирмы не назвал конкретную дату дебюта. В июле компания сообщала, что намерена провести премьеру Venom F5 в ноябре, но пока неизвестно, были ли скорректи­рованы сроки.

Авторская разработка тюнинг-ателье базируется на карбоновом монококе, который весит всего 86 кило­граммов и при этом отличается жёсткостью на круче­ние в 52000 Нм/г. По словам разра­ботчиков, по этому показателю Venom F5 превосходит Bugatti Chiron. Двигатель тоже разрабаты­вают само­стоятельно. Отдача V8 с двойным турбо­наддувом объёмом 7,6 литра должна превысить 1800 л.с., но пока неизвестно, на сколько именно.

В компании никогда не скрывали намерения продолжить борьбу за мировой рекорд скорости среди серийных машин. Некоторое время назад в Hennessey обещали провести заезды в 2020-м, но компания SSC тюнеров опередила. Их гиперкар Tuatara с 1750-сильным мотором по итогам двух заездов показал среднюю скорость 508,73 км/ч. Между тем, по расчётам Hennessey, их гиперкар легко преодолеет отметку 500 км/ч.