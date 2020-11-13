В России выставлен на продажу самый дорогой Peugeot

Ателье Hennessey анонсировало «убийцу» быстрейшего автомобиля на планете

Новости

Дмитрий Елизаров

Американское ателье Hennessey представит собственный гиперкар Venom F5 ещё до конца года. Об этом заявил глава фирмы Джон Хеннесси в одном из выпусков подкаста Drive On. Купе получит двигатель мощностью более 1800 л.с. и может отобрать у SSC Tuatara звание самого быстрого серийного автомо­биля на планете.

1/2

  • По словам Джона Хеннесси, премьера готового Venom F5 могла состояться ещё в августе — на дизайнер­ской выставке в Пеббл-Бич, но из-за пандемии меро­приятие было отменено. Кроме того, ограни­чения, связанные с COVID-19, внесли опреде­лённые коррек­тивы в работу над гиперкаром, но на данный момент первая машина практи­чески полностью готова.

  • Глава фирмы не назвал конкретную дату дебюта. В июле компания сообщала, что намерена провести премьеру Venom F5 в ноябре, но пока неизвестно, были ли скорректи­рованы сроки.

  • Авторская разработка тюнинг-ателье базируется на карбоновом монококе, который весит всего 86 кило­граммов и при этом отличается жёсткостью на круче­ние в 52000 Нм/г. По словам разра­ботчиков, по этому показателю Venom F5 превосходит Bugatti Chiron. Двигатель тоже разрабаты­вают само­стоятельно. Отдача V8 с двойным турбо­наддувом объёмом 7,6 литра должна превысить 1800 л.с., но пока неизвестно, на сколько именно.

  • В компании никогда не скрывали намерения продолжить борьбу за мировой рекорд скорости среди серийных машин. Некоторое время назад в Hennessey обещали провести заезды в 2020-м, но компания SSC тюнеров опередила. Их гиперкар Tuatara с 1750-сильным мотором по итогам двух заездов показал среднюю скорость 508,73 км/ч. Между тем, по расчётам Hennessey, их гиперкар легко преодолеет отметку 500 км/ч.

  • Достижение SSC сейчас поставлено под сомнение, и компания пообещала устроить пере­заезды. В Hennessey же готовятся к органи­зации серийного произ­водства Венома: после ходовых испытаний, которые заплани­ро­ваны на первые месяцы 2021 года, ателье приступит к сборке 24 экзем­пляров гиперкара. Не исключено, что к тому времени Venom F5 уже получит статус рекордс­мена.

На кого ставите?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение