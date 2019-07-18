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Готов первый экземпляр огромного шестиколёсного пикапа Chevrolet

Новости

Николай Андреев

Тюнинг-ателье Hennessey Performance показало первый готовый экземп­ляр модели Goliath 6x6. Это огромный шести­колёсный пикап, созданный на базе Chevrolet Silverado Trail Boss Z71.

Hennessey Goliath 6x6
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Hennessey Goliath 6x6

  • От донора мало что осталось в неизменном виде. Помимо установки третьей оси под удлинённой рамой, автомобилю увеличили дорожный просвет на 203 милли­метра, установили 37-дюймовые колёса с внедорож­ной резиной и дополнили новую грузовую платформу дугами безопас­ности.

  • Специалисты ателье поработали с системами впуска и выпуска бензинового 6,2-литрового атмосфер­ного V8, благодаря чему мощность выросла с 426 до 456 лошадиных сил. Во время анонса Goliath 6x6 осенью 2018 года в Hennessey заявили, что двигатель получит компрессор, увеличива­ющий мощность до 715 л.с., но, видимо, такая модификация ещё не готова.

  • Первым покупателем Hennessey Goliath 6x6 стал Боб Беррард, владелец самой крупной картофельной фермы в штате Висконсин. Он заплатил за пикап как минимум 375 000 долларов (23,6 миллиона рублей) – такова базовая цена шести­колёсника. Всего Hennessey построит 24 «Голиафа».

Based on the 2019 Chevrolet Silverado, the GOLIATH 6X6 takes the already very capable Trail Boss Z71 model and elevates its off-road capabilities to another level. Introducing the first Hennessey GOLIATH 6X6 truck based on the Chevrolet Silverado. For more information please contact us: 979-885-1300 | http://www.HennesseyPerformance.com Hennessey GOLIATH 6X6 Vehicle Page: http://bit.ly/GOLIATH6X6 Would you like to learn how to make fast cars faster? Check out Tuner School where our classroom includes a chassis dyno cell and a 1/4 mile dragstrip - all on the Hennessey Performance campus! 979-885-1300 | http://www.TunerSchool.com Hennessey Merch: http://bit.ly/HPEmerch Instagram: https://goo.gl/yGMzFm Facebook: https://goo.gl/qF1Lub Twitter: https://goo.gl/Xa3Xkc

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