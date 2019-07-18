Готов первый экземпляр огромного шестиколёсного пикапа Chevrolet

От донора мало что осталось в неизменном виде. Помимо установки третьей оси под удлинённой рамой, автомобилю увеличили дорожный просвет на 203 милли­метра, установили 37-дюймовые колёса с внедорож­ной резиной и дополнили новую грузовую платформу дугами безопас­ности.

Специалисты ателье поработали с системами впуска и выпуска бензинового 6,2-литрового атмосфер­ного V8, благодаря чему мощность выросла с 426 до 456 лошадиных сил. Во время анонса Goliath 6x6 осенью 2018 года в Hennessey заявили, что двигатель получит компрессор, увеличива­ющий мощность до 715 л.с., но, видимо, такая модификация ещё не готова.