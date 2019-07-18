Готов первый экземпляр огромного шестиколёсного пикапа Chevrolet
Николай Андреев
Тюнинг-ателье Hennessey Performance показало первый готовый экземпляр модели Goliath 6x6. Это огромный шестиколёсный пикап, созданный на базе Chevrolet Silverado Trail Boss Z71.
От донора мало что осталось в неизменном виде. Помимо установки третьей оси под удлинённой рамой, автомобилю увеличили дорожный просвет на 203 миллиметра, установили
37-дюймовыеколёса с внедорожной резиной и дополнили новую грузовую платформу дугами безопасности.
Специалисты ателье поработали с системами впуска и выпуска бензинового
6,2-литровогоатмосферного V8, благодаря чему мощность выросла с 426 до 456 лошадиных сил. Во время анонса Goliath 6x6 осенью 2018 года в Hennessey заявили, что двигатель получит компрессор, увеличивающий мощность до 715 л.с., но, видимо, такая модификация ещё не готова.
Первым покупателем Hennessey Goliath 6x6 стал Боб Беррард, владелец самой крупной картофельной фермы в штате Висконсин. Он заплатил за пикап как минимум 375 000 долларов (23,6 миллиона рублей) – такова базовая цена шестиколёсника. Всего Hennessey построит 24 «Голиафа».