Американцы показали фрагмент гиперкара мощнее Bugatti Chiron
Артем Шахнович
Американское ателье Hennessey Performance опубликовало в Facebook тизер серийного гиперкара Venom F5. Премьера новинки намечена на ноябрь 2020 года.
На фотографии видна часть углепластикового диффузора. Оформление заднего бампера заметно отличается от формы этого же элемента у жёлтого прототипа, представленного осенью 2017 года.
Venom F5, название которого происходит от торнадо самой мощной и разрушительной категории F5 по шкале Фудзиты с максимальной скоростью до
318 миль/ч (512 км/ч),получит углепластиковое шасси массой всего 86 кг и жёсткостью на кручение 52 000 Нм/град.Это превосходит жёсткость силовой структуры Bugatti Chiron.
Гиперкар оснастят двигателем V8 объёмом 6,6 литра с двумя турбонагнетателями и титановой выпускной системой. Ожидаемая отдача — 1842 л.с. при 8000
об./мини 1617 Нм при 5500 об./мин.
Главная цель Hennessey Venom F5 — установить рекорд скорости среди серийных автомобилей и улучшить прошлогоднее достижение Bugatti Chiron Super Sport 300+, показавшего максимальные
490,484 км/ч.