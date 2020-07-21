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Американцы показали фрагмент гиперкара мощнее Bugatti Chiron

Новости

Артем Шахнович

Американское ателье Hennessey Performance опублико­вало в Facebook тизер серийного гиперкара Venom F5. Премьера новинки намечена на ноябрь 2020 года.

  • На фотографии видна часть угле­пластико­вого диффузора. Оформ­ление заднего бампера заметно отличается от формы этого же элемента у жёлтого прототипа, представ­ленного осенью 2017 года.

Прототип Hennessey Venom F5 2017 года
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Прототип Hennessey Venom F5 2017 года

  • Venom F5, название которого происходит от торнадо самой мощной и разруши­тельной категории F5 по шкале Фудзиты с макси­мальной скоростью до 318 миль/ч (512 км/ч), получит угле­пластико­вое шасси массой всего 86 кг и жёсткостью на кручение 52 000 Нм/град. Это превосходит жёсткость силовой структуры Bugatti Chiron.

  • Гиперкар оснастят двигателем V8 объёмом 6,6 литра с двумя турбо­нагнета­телями и титановой выпускной системой. Ожидаемая отдача — 1842 л.с. при 8000 об./мин и 1617 Нм при 5500 об./мин.

  • Главная цель Hennessey Venom F5 — установить рекорд скорости среди серийных автомо­билей и улучшить прошло­годнее достиже­ние Bugatti Chiron Super Sport 300+, показав­шего максимальные 490,484 км/ч.

Сможет ли Hennessey Venom F5 добраться до 500 км/ч?

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