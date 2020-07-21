Американцы показали фрагмент гиперкара мощнее Bugatti Chiron

Venom F5, название которого происходит от торнадо самой мощной и разруши­тельной категории F5 по шкале Фудзиты с макси­мальной скоростью до 318 миль/ч (512 км/ч), получит угле­пластико­вое шасси массой всего 86 кг и жёсткостью на кручение 52 000 Нм/град. Это превосходит жёсткость силовой структуры Bugatti Chiron.