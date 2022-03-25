Гиперкар Hennessey Venom F5 разогнался до 437 км/ч

Разработчики модели по-прежнему нацелены официально заявить для неё максималку более 300 миль﻿/﻿ч (483 км﻿/﻿ч). А если повезёт, то и 500 км﻿/﻿ч. Поставки товарных машин заказчикам начнутся в этом году. Фирма рассчитывает сделать около 12 штук.