Гиперкар Hennessey Venom F5 разогнался до 437 км/ч

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Кирилл Малышев
Гиперкар Hennessey Venom F5 в рамках очередного раунда испытаний поставил новый рекорд скорости. Зафиксированной максималкой стали 437 км/ч.
Год назад Venom F5 разогнали до 320 км/ч. Причем такого результата испытатели достигли с двигателем, дефорсированным вдвое. Во время заезда его мощность составляла «всего» 900 л.с.