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Гиперкар Hennessey Venom F5 разогнался до 437 км/ч

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Кирилл Малышев

Гиперкар Hennessey Venom F5 в рамках очередного раунда испытаний поставил новый рекорд скорости. Зафиксированной максималкой стали 437 км﻿/﻿ч.

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  • Машину тестировали на взлётно-посадочной полосе NASA во Флориде. Venom F5 привезли, чтобы завершить калибровки подвески, тормозов и аэродинамики.
  • Разработчики модели по-прежнему нацелены официально заявить для неё максималку более 300 миль﻿/﻿ч (483 км﻿/﻿ч). А если повезёт, то и 500 км﻿/﻿ч. Поставки товарных машин заказчикам начнутся в этом году. Фирма рассчитывает сделать около 12 штук.
  • Hennessey Venom F5 оснащён 6,6-литровым мотором V8 с двойным турбонаддувом. Он развивает 1817 л.с. и 1617 Нм момента. Привод у гиперкара задний. Разгон до сотни занимает меньше трёх секунд, а 200 км﻿/﻿ч машина набирает за 4,7 секунды.

Год назад Venom F5 разогнали до 320 км﻿/﻿ч. Причем такого результата испытатели достигли с двигателем, дефорси­рованным вдвое. Во время заезда его мощность составляла «всего» 900 л.с.

А вы до какой скорости разгонялись?

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