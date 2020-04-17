Китайская копия Land Cruiser оказалась «внедорожнее» оригинала
Николай Андреев
Китайская компания Hengtian Automobile, которая раньше выпускала только пикапы, опубликовала первые официальные изображения копии Toyota Land Cruiser 200 — внедорожника L4600. Автопроизводитель также раскрыл технические характеристики модели.
Дорожный просвет Hengtian L4600 составляет 232 миллиметра против 230 мм у японского внедорожника. Глубина преодолеваемого брода у «китайца» составляет 800 мм — на 100 мм больше, чем у Тойоты. Угол въезда у внедорожников одинаковый — 32 градуса. По углу съезда L4600 уступает один градус — 23 вместо 24. Каждый Hengtian оснащается «зубастой» резиной размерностью, как у Крузака —
285/60R18.
По длине Hengtian L4600 превосходит оригинал на 139 мм (5089 мм), по ширине — на 56 мм (2026 мм), по колёсной базе — на 100 мм (2950 мм). Однако по высоте новинка уступает Тойоте 78 мм (1872 мм). В основе новинки лежит рама лестничного типа, а подвеска — независимая по кругу.
Hengtian L4600 получил 4,6-литровый бензиновый V8 мощностью 288 л.с. (408 Н·м) и шестиступенчатый «автомат». Привод — полный с жёстким подключением передней оси, понижайкой и блокировкой заднего дифференциала. У японского внедорожника постоянный полный привод, но блокировка сзади ставится только на арабские версии.
Hengtian L4600 комплектуется мультимедийной системой на ОС Android с 12,1-дюймовым монитором. В богатых версиях «китаец» получает двухцветную кожаную отделку и очень много декоративных вставок под дерево.
Продажи Hengtian L4600 в домашнем рынке начнутся в середине 2020 года, и цены пока не разглашаются. Скорее всего, новинка будет заметно дешевле Тойоты, так как Land Cruiser 200 поставляется в Китай из Японии.