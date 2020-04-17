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Китайская копия Land Cruiser оказалась «внедорожнее» оригинала

Новости

Николай Андреев

Китайская компания Hengtian Automobile, которая раньше выпускала только пикапы, опублико­вала первые официальные изобра­жения копии Toyota Land Cruiser 200 — внедорожника L4600. Автопроизводитель также раскрыл технические характе­ристики модели. 

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  • Дорожный просвет Hengtian L4600 составляет 232 миллиметра против 230 мм у японского внедорожника. Глубина преодо­леваемого брода у «китайца» составляет 800 мм — на 100 мм больше, чем у Тойоты. Угол въезда у внедорож­ников одинаковый — 32 градуса. По углу съезда L4600 уступает один градус — 23 вместо 24. Каждый Hengtian оснащается «зубастой» резиной размерностью, как у Крузака — 285/60 R18.

  • По длине Hengtian L4600 превосходит оригинал на 139 мм (5089 мм), по ширине — на 56 мм (2026 мм), по колёсной базе — на 100 мм (2950 мм). Однако по высоте новинка уступает Тойоте 78 мм (1872 мм). В основе новинки лежит рама лестничного типа, а подвеска — независимая по кругу.

  • Hengtian L4600 получил 4,6-литровый бензиновый V8 мощностью 288 л.с. (408 Н·м) и шестиступен­чатый «автомат». Привод — полный с жёстким подключе­нием передней оси, понижайкой и блокировкой заднего дифференциала. У япон­ского внедорожника постоянный полный привод, но блокировка сзади ставится только на арабские версии.

  • Hengtian L4600 комплектуется мультимедийной системой на ОС Android с 12,1-дюймовым монитором. В богатых версиях «китаец» получает двухцветную кожаную отделку и очень много декоративных вставок под дерево.

Продажи Hengtian L4600 в домашнем рынке начнутся в середине 2020 года, и цены пока не разглашаются. Скорее всего, новинка будет заметно дешевле Тойоты, так как Land Cruiser 200 поставляется в Китай из Японии. Из-за высоких пошлин он стоит минимум 771 тысячу юаней (8,1 миллиона рублей), а в России цены на внедорожник начинаются от 4 985 000 рублей.

У Toyota Land Cruiser 200 нет шансов?

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