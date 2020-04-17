Китайская копия Land Cruiser оказалась «внедорожнее» оригинала

Дорожный просвет Hengtian L4600 составляет 232 миллиметра против 230 мм у японского внедорожника. Глубина преодо­леваемого брода у «китайца» составляет 800 мм — на 100 мм больше, чем у Тойоты. Угол въезда у внедорож­ников одинаковый — 32 градуса. По углу съезда L4600 уступает один градус — 23 вместо 24. Каждый Hengtian оснащается «зубастой» резиной размерностью, как у Крузака — 285/60 R18.

По длине Hengtian L4600 превосходит оригинал на 139 мм (5089 мм), по ширине — на 56 мм (2026 мм), по колёсной базе — на 100 мм (2950 мм). Однако по высоте новинка уступает Тойоте 78 мм (1872 мм). В основе новинки лежит рама лестничного типа, а подвеска — независимая по кругу.

Hengtian L4600 получил 4,6-литровый бензиновый V8 мощностью 288 л.с. (408 Н·м) и шестиступен­чатый «автомат». Привод — полный с жёстким подключе­нием передней оси, понижайкой и блокировкой заднего дифференциала. У япон­ского внедорожника постоянный полный привод, но блокировка сзади ставится только на арабские версии.