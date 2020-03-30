Китайская копия Toyota Land Cruiser 200 оказалась больше оригинала
Николай Андреев
Китайская компания Hengtian Automobile, занимающаяся производством пикапов, готовит к выпуску свой первый внедорожник — L4600, который очень похож на Toyota Land Cruiser 200. С прототипом познакомился местный портал Sina.
По габаритам китайская копия стала больше оригинального Land Cruiser 200. Длина «китайца» составляет 5089 мм против 4950 миллиметров у японской модели, а ширина — 2026 вместо 1970 мм. Колёсная база новинки равна 2950 миллиметрам, что на 100 мм больше, чем у Тойоты. Однако по высоте L4600 уступает японцу 78 мм (1872 мм).
Салон Hengtian L4600 укомплектовали мультимедийной системой с большим экраном, двухцветной кожаной отделкой и множеством декоративных элементов под дерево. Для модели предлагается пяти- и семиместная конфигурация салона.
Рамный Hengtian L4600 оснащён 4,6-литровым бензиновым V8 мощностью 288 л.с. (408 Н·м) и шестиступенчатым «автоматом». Привод — полный с жёстким подключением передней оси. Подвеска — независимая по кругу.
Производство Hengtian L4600 начнётся в середине 2020 года. Стоимость внедорожника объявят ближе к старту продаж. Оригинальный Toyota Land Cruiser 200 поставляется в Китай из Японии, поэтому из-за высоких пошлин стоит минимум 771 тысячу юаней (8,5 миллиона рублей). В России цены начинаются от 4 875 000 рублей.