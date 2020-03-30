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Китайская копия Toyota Land Cruiser 200 оказалась больше оригинала

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Николай Андреев

Китайская компания Hengtian Automobile, занимающаяся производ­ством пикапов, готовит к выпуску свой первый внедорожник — L4600, который очень похож на Toyota Land Cruiser 200. С прото­типом познакомился местный портал Sina.

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  • По габаритам китайская копия стала больше оригинального Land Cruiser 200. Длина «китайца» составляет 5089 мм против 4950 милли­метров у японской модели, а ширина — 2026 вместо 1970 мм. Колёсная база новинки равна 2950 милли­метрам, что на 100 мм больше, чем у Тойоты. Однако по высоте L4600 уступает японцу 78 мм (1872 мм).

  • Салон Hengtian L4600 укомп­лектовали мульти­медийной системой с большим экраном, двух­цветной кожаной отделкой и множе­ством декоративных элементов под дерево. Для модели пред­лагается пяти- и семи­местная конфигурация салона.

  • Рамный Hengtian L4600 оснащён 4,6-литровым бензиновым V8 мощностью 288 л.с. (408 Н·м) и шестиступен­чатым «автоматом». Привод — полный с жёстким подключе­нием передней оси. Подвеска — независимая по кругу.

  • Производство Hengtian L4600 начнётся в середине 2020 года. Стоимость внедорож­ника объявят ближе к старту продаж. Ориги­нальный Toyota Land Cruiser 200 поставля­ется в Китай из Японии, поэтому из-за высоких пошлин стоит минимум 771 тысячу юаней (8,5 миллиона рублей). В России цены начинаются от 4 875 000 рублей.

Как вам такая копия Land Cruiser?

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