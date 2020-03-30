Китайская копия Toyota Land Cruiser 200 оказалась больше оригинала

По габаритам китайская копия стала больше оригинального Land Cruiser 200. Длина «китайца» составляет 5089 мм против 4950 милли­метров у японской модели, а ширина — 2026 вместо 1970 мм. Колёсная база новинки равна 2950 милли­метрам, что на 100 мм больше, чем у Тойоты. Однако по высоте L4600 уступает японцу 78 мм (1872 мм).

Салон Hengtian L4600 укомп­лектовали мульти­медийной системой с большим экраном, двух­цветной кожаной отделкой и множе­ством декоративных элементов под дерево. Для модели пред­лагается пяти- и семи­местная конфигурация салона.

Рамный Hengtian L4600 оснащён 4,6-литровым бензиновым V8 мощностью 288 л.с. (408 Н·м) и шестиступен­чатым «автоматом». Привод — полный с жёстким подключе­нием передней оси. Подвеска — независимая по кругу.