Китайцы сделали копию Suzuki Jimny. Она полностью электрическая
Николай Андреев
Малоизвестная китайская компания Hunan Hengrun Automobile, которая специализируется на выпуске грузовиков, готовит к производству маленький внедорожник, получивший внутризаводской индекс A0. Типоразмером — и внешне — он сильно напоминает Suzuki Jimny, однако это электромобиль.
Как пишет Car News China, длина Hengrun A0 составляет 3560 миллиметров (у Suzuki Jimny — 3645 мм), ширина — 1610 мм (1645 мм), высота — 1705 мм (у «японца» 1725 мм). Китайский внедорожник не только меньше, но и легче Suzuki Jimny: 1020 против 1090 килограммов. В список оборудования входит светодиодная оптика, цифровая приборная панель и большой планшет мультимедийной системы.
Четырёхместный Hengrun A0 оснащён электромотором мощностью всего 42 л.с., и его максимальная скорость не превышает
102 км/ч.Зато дальность хода без подзарядки составляет неплохие 352 километра. Есть ли у него полный привод — не уточняется.
Остальные подробности об электрическом Hengrun A0, включая стоимость внедорожника, появятся во время старта продаж в Китае, который намечен на 2020 год.