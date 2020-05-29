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Китайцы сделали копию Suzuki Jimny. Она полностью электрическая

Новости

Николай Андреев

Малоизвестная китайская компания Hunan Hengrun Automobile, которая специали­зируется на выпуске грузовиков, готовит к производ­ству маленький внедорожник, получивший внутри­заводской индекс A0. Типо­размером  — и внешне — он сильно напоминает Suzuki Jimny, однако это электромобиль.

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  • Как пишет Car News China, длина Hengrun A0 составляет 3560 милли­метров (у Suzuki Jimny — 3645 мм), ширина — 1610 мм (1645 мм), высота — 1705 мм (у «японца» 1725 мм). Китайский внедорожник не только меньше, но и легче Suzuki Jimny: 1020 против 1090 килограммов. В список оборудо­вания входит свето­диодная оптика, цифровая приборная панель и большой планшет мульти­медийной системы.

  • Четырёхместный Hengrun A0 оснащён электро­мотором мощностью всего 42 л.с., и его макси­мальная скорость не превышает 102 км/ч. Зато дальность хода без подзарядки состав­ляет неплохие 352 кило­метра. Есть ли у него полный привод — не уточняется.

  • Остальные подробности об электрическом Hengrun A0, включая стоимость внедорожника, появятся во время старта продаж в Китае, который намечен на 2020 год.

Китайцам удалось уделать Suzuki Jimny?

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