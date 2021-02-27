Изображения китайского электроминивэна Hengchi 4 — его придумал экс-дизайнер BMW и MINI
Кирилл Малышев
Портал Autohome опубликовал патентные изображения четвёртой модели компании Evergrande, электрического минивэна Hengchi 4. Продажи новинки в Китае могут начаться в течение двух лет.
Hengchi 4 был спроектирован Андерсом Уормингом, бывшим главным дизайнером BMW и MINI.
В отличие от других семиместных вэнов, Hengchi 4 выглядит футуристично. В облике выделяются вычурная оптика и переходящая в корпуса боковых зеркал линия капота. В Китае его конкурентами станут Buick GL8, GAC GM8, Honda Odyssey и их аналоги. Но все они — бензиновые.
Компания Evergrande, известная в Китае как крупнейший девелопер, решила выйти в автомобильный сегмент с тремя электромобилями: Hengchi 7, 8 и 9. В декабре прошлого года было объявлено, что у Hengchi появятся сразу шесть моделей. А за три-пять лет марка хочет стать крупнейшей и самой сильной компанией в мире по выпуску электромобилей, опередив Tesla.
Ранее Evergrande построила два завода — в Шанхае и Гуанчжоу, пишет Cntechpost. Оба предприятия оснащены в соответствии со стандартом «Индустрия 4.0», в производстве задействованы 2545 роботов. Массовый выпуск электромобилей стартует во второй половине 2021 года практически без ручного труда, что позволит довести скорость сборки машин до одного электромобиля в минуту.
В планах компании — строительство заводов в разных странах, чтобы к 2025 году достичь годовой производственной мощности около 1 млн машин в год и пяти миллионов — к 2035 году.