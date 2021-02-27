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Изображения китайского электроминивэна Hengchi 4 — его придумал экс-дизайнер BMW и MINI

Новости

Кирилл Малышев

Портал Autohome опубликовал патентные изображения четвёртой модели компании Evergrande, электрического минивэна Hengchi 4. Продажи новинки в Китае могут начаться в течение двух лет.

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  • Hengchi 4 был спроектирован Андерсом Уормингом, бывшим главным дизайнером BMW и MINI.

  • В отличие от других семиместных вэнов, Hengchi 4 выглядит футури­стично. В облике выделяются вычурная оптика и переходящая в корпуса боковых зеркал линия капота. В Китае его конкурентами станут Buick GL8, GAC GM8, Honda Odyssey и их аналоги. Но все они — бензиновые.

  • Компания Evergrande, известная в Китае как крупнейший девелопер, решила выйти в автомо­бильный сегмент с тремя электро­мобилями: Hengchi 7, 8 и 9. В декабре прошлого года было объявлено, что у Hengchi появятся сразу шесть моделей. А за три-пять лет марка хочет стать крупнейшей и самой сильной компанией в мире по выпуску электро­мобилей, опередив Tesla.

  • Ранее Evergrande построила два завода — в Шанхае и Гуанчжоу, пишет Cntechpost. Оба предприятия оснащены в соответ­ствии со стандартом «Индустрия 4.0», в производ­стве задей­ствованы 2545 роботов. Массовый выпуск электро­мобилей стартует во второй половине 2021 года практи­чески без ручного труда, что позволит довести скорость сборки машин до одного электро­мобиля в минуту.

  • В планах компании — строитель­ство заводов в разных странах, чтобы к 2025 году достичь годовой производ­ственной мощности около 1 млн машин в год и пяти миллионов — к 2035 году.

А вам нужен минивэн?

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