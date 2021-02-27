Изображения китайского электроминивэна Hengchi 4 — его придумал экс-дизайнер BMW и MINI

Hengchi 4 был спроектирован Андерсом Уормингом, бывшим главным дизайнером BMW и MINI.

В отличие от других семиместных вэнов, Hengchi 4 выглядит футури­стично. В облике выделяются вычурная оптика и переходящая в корпуса боковых зеркал линия капота. В Китае его конкурентами станут Buick GL8, GAC GM8, Honda Odyssey и их аналоги. Но все они — бензиновые.

Компания Evergrande, известная в Китае как крупнейший девелопер, решила выйти в автомо­бильный сегмент с тремя электро­мобилями: Hengchi 7, 8 и 9. В декабре прошлого года было объявлено, что у Hengchi появятся сразу шесть моделей. А за три-пять лет марка хочет стать крупнейшей и самой сильной компанией в мире по выпуску электро­мобилей, опередив Tesla.

Ранее Evergrande построила два завода — в Шанхае и Гуанчжоу, пишет Cntechpost. Оба предприятия оснащены в соответ­ствии со стандартом «Индустрия 4.0», в производ­стве задей­ствованы 2545 роботов. Массовый выпуск электро­мобилей стартует во второй половине 2021 года практи­чески без ручного труда, что позволит довести скорость сборки машин до одного электро­мобиля в минуту.