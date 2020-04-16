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Спешат на помощь: как автобренды заботятся о клиентах в России в условиях пандемии

Разбор

Александр Мирошкин

Весь апрель в России официально объявлен нерабочим, и большин­ство организаций принуди­тельно закрыты. Ограни­чения повлияли и на работу дилерских салонов и станций техниче­ского обслужи­вания, а во многих регионах жителям разрешено покидать дома только для похода в аптеку или в магазин, но никак не для визита на очередное ТО. В лучшем случае вы не сможете вовремя обслужить авто­мобиль, в худшем — рискуете столкнуться с проблемой внесения очередного платежа по кредиту. Рассказы­ваем, как в сложившихся обстоятель­ствах автопроизводители пытаются помочь своим клиентам.

Chery

Владельцы Chery не лишатся гарантии, если пропустят регламентное ТО, выпавшее на период с 28 марта по 30 апреля. Однако гарантия прекратит своё действие, если авто­мобили не пройдут техобслужи­вание в мае (если, конечно, в мае нам разрешат ездить на ТО).

Geely

Как и Chery, компания Geely продлила сроки прохож­дения планового ТО без прекращения гарантийных обяза­тельств. Максимальный допустимый пере­пробег между тех­обслужи­ваниями увеличился с 1000 до 1500 километров, а временной интервал — до трёх месяцев (зависит от того, что наступит раньше).

Hyundai

Марка Hyundai совместно с Сетелем Банком отменили комиссии по кредитным платежам при использо­вании Сбербанк-Онлайн или формы на сайте банка для оплаты с помощью карт МИР, Visa и Mastercard. Помимо этого, корейская компания запустила глобальную программу C A R E, которая затрагивает и Россию. В её рамках до 31 мая про­длеваются гарантийные обязатель­ства в отношении авто­мобилей, гарантия на которые заканчи­валась в период с 30 марта по 30 апреля.

Kia

Компания Kia предоставила клиентам отсрочку от прохож­дения очередного ТО с сохранением гарантии. Однако восполь­зоваться ей можно только в том случае, если ближайший дилерский центр закрыт и техосмотр провести невозможно. А также если клиент проходит лечение от коронавирусной инфекции. Отсрочка касается только регламентного техобслужи­вания по прошествии офици­ального временного интервала. Отсрочить ТО после достижения определённого пробега нельзя.

Lada

В рамках Lada Finance Сетелем Банк, который участвует в программе, отменил комиссию на платежи через Сбербанк-Онлайн и через сайт банка с помощью карт МИР, Visa и MasterCard. Программа действует до 30 апреля, и автопроизводитель рекомендует удосто­вериться в отсутствии комиссии во время совер­шения операции.

Land Rover

Владельцам британских кроссоверов и внедорожников можно не пере­живать из-за пере­про­бега между ТО в пределах 2000 километров либо из-за опоздания на осмотр сроком до двух месяцев — гарантия в этих случаях не потеряется. Если срок гарантии на автомобиль истекает в период с 1 апреля по 31 мая, то он будет продлён. Новый срок смещается на два месяца вперёд — с 1 июня по 31 июля.

Mazda

Компания Mazda увеличила перепробег и срок гарантийного обслужи­вания автомобилей на один месяц.

Mercedes-Benz

Владельцам легковых и лёгких коммерческих автомобилей Mercedes-Benz также увеличили срок прохождения ТО и пере­пробег: до 30 июня или на 6000 километров. На три месяца продлены и гарантийные обязатель­ства. Однако в данном случае речь идёт об автомо­билях с пробегом не более 60 000 километров.

Subaru

Японский автопроизводитель не продлил гарантию, но разрешил клиентам пере­пробеги между регламентными ТО. При этом в Subaru отметили, что больших пере­пробегов лучше не допускать, так как «свойства эксплуатаци­онных жидкостей и масел имеют ограни­ченный ресурс».

Suzuki

Владельцам автомобилей Suzuki предложили перенести ТО на срок окончания режима само­изоляции. Какой перепробег является допустимым, в компании не уточнили. Авто­про­из­во­дитель обещает, что все обязатель­ства по гарантийному ремонту будут выполнены после оконча­ния нерабочих дней, но дилера о необходи­мости такого ремонта нужно предупреждать заранее.

Toyota/Lexus

Японский автопроизводитель допустил перенос регламентного ТО: его можно будет сделать после 30 апреля с сохранением гарантии. Продлено и действие программы «Помощь на дорогах». Если срок её действия заканчи­вается в апреле, то она будет автомати­чески пролонги­рована до 15 мая. «Тойота Банк» отменил комиссию за погашение кредитов через мобильное приложение (на платежи не больше 75 000 рублей), а также штрафы и пени на просрочен­ные апрельские платежи — но с условием, что они будут внесены в первый рабочий день после окончания режима самоизоляции.

Volkswagen

Немецкий автопроизводитель расширил действие фирменной программы помощи на дорогах. Если машина сломается и её нельзя будет починить на месте, то авто­мобиль сначала доставят в то место, куда удобно владельцу, а после открытия дилеров бесплатно привезут в сервис для ремонта.

Volvo

Шведский автопроизводитель приостановил взимание оплаты за авто­мобили по подписке на период с 3 апреля по 3 мая. Увеличен и срок гарантийного обслужи­вания: если гарантия на машину заканчи­вается до 30 мая, то устранение заводской неисправ­ности можно будет произвести до 30 июня. Также в Volvo разрешили перепробег между регламентными ТО с сохранением гарантии — на 1250 километров.

Не нашли в этом списке бренд своего автомобиля? Свяжитесь с дилером — он, скорее всего, на связи! Возможно, компания ещё не анонсировала меры по поддержке клиентов публично.

Какая из мер поддержки нужна лично вам?

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