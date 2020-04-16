Спешат на помощь: как автобренды заботятся о клиентах в России в условиях пандемии

Toyota/Lexus

Японский автопроизводитель допустил перенос регламентного ТО: его можно будет сделать после 30 апреля с сохранением гарантии. Продлено и действие программы «Помощь на дорогах». Если срок её действия заканчи­вается в апреле, то она будет автомати­чески пролонги­рована до 15 мая. «Тойота Банк» отменил комиссию за погашение кредитов через мобильное приложение (на платежи не больше 75 000 рублей), а также штрафы и пени на просрочен­ные апрельские платежи — но с условием, что они будут внесены в первый рабочий день после окончания режима самоизоляции.