Спешат на помощь: как автобренды заботятся о клиентах в России в условиях пандемии
Александр Мирошкин
Весь апрель в России официально объявлен нерабочим, и большинство организаций принудительно закрыты. Ограничения повлияли и на работу дилерских салонов и станций технического обслуживания, а во многих регионах жителям разрешено покидать дома только для похода в аптеку или в магазин, но никак не для визита на очередное ТО. В лучшем случае вы не сможете вовремя обслужить автомобиль, в худшем — рискуете столкнуться с проблемой внесения очередного платежа по кредиту. Рассказываем, как в сложившихся обстоятельствах автопроизводители пытаются помочь своим клиентам.
Chery
Владельцы Chery не лишатся гарантии, если пропустят регламентное ТО, выпавшее на период с 28 марта по 30 апреля. Однако гарантия прекратит своё действие, если автомобили не пройдут техобслуживание в мае (если, конечно, в мае нам разрешат ездить на ТО).
Geely
Как и Chery, компания Geely продлила сроки прохождения планового ТО без прекращения гарантийных обязательств. Максимальный допустимый перепробег между техобслуживаниями увеличился с 1000 до 1500 километров, а временной интервал — до трёх месяцев (зависит от того, что наступит раньше).
Hyundai
Марка Hyundai совместно с Сетелем Банком отменили комиссии по кредитным платежам при использовании Сбербанк-Онлайн или формы на сайте банка для оплаты с помощью карт МИР, Visa и Mastercard. Помимо этого, корейская компания запустила глобальную программу
Kia
Компания Kia предоставила клиентам отсрочку от прохождения очередного ТО с сохранением гарантии. Однако воспользоваться ей можно только в том случае, если ближайший дилерский центр закрыт и техосмотр провести невозможно. А также если клиент проходит лечение от коронавирусной инфекции. Отсрочка касается только регламентного техобслуживания по прошествии официального временного интервала. Отсрочить ТО после достижения определённого пробега нельзя.
Lada
В рамках Lada Finance Сетелем Банк, который участвует в программе, отменил комиссию на платежи через Сбербанк-Онлайн и через сайт банка с помощью карт МИР, Visa и MasterCard. Программа действует до 30 апреля, и автопроизводитель рекомендует удостовериться в отсутствии комиссии во время совершения операции.
Land Rover
Владельцам британских кроссоверов и внедорожников можно не переживать
Mazda
Компания Mazda увеличила перепробег и срок гарантийного обслуживания автомобилей на один месяц.
Mercedes-Benz
Владельцам легковых и лёгких коммерческих автомобилей Mercedes-Benz также увеличили срок прохождения ТО и перепробег: до 30 июня или на 6000 километров. На три месяца продлены и гарантийные обязательства. Однако в данном случае речь идёт об автомобилях с пробегом не более 60 000 километров.
Subaru
Японский автопроизводитель не продлил гарантию, но разрешил клиентам перепробеги между регламентными ТО. При этом в Subaru отметили, что больших перепробегов лучше не допускать, так как «свойства эксплуатационных жидкостей и масел имеют ограниченный ресурс».
Suzuki
Владельцам автомобилей Suzuki предложили перенести ТО на срок окончания режима самоизоляции. Какой перепробег является допустимым, в компании не уточнили. Автопроизводитель обещает, что все обязательства по гарантийному ремонту будут выполнены после окончания нерабочих дней, но дилера о необходимости такого ремонта нужно предупреждать заранее.
Toyota/Lexus
Японский автопроизводитель допустил перенос регламентного ТО: его можно будет сделать после 30 апреля с сохранением гарантии. Продлено и действие программы «Помощь на дорогах». Если срок её действия заканчивается в апреле, то она будет автоматически пролонгирована до 15 мая. «Тойота Банк» отменил комиссию за погашение кредитов через мобильное приложение (на платежи не больше 75 000 рублей), а также штрафы и пени на просроченные апрельские платежи — но с условием, что они будут внесены в первый рабочий день после окончания режима самоизоляции.
Volkswagen
Немецкий автопроизводитель расширил действие фирменной программы помощи на дорогах. Если машина сломается и её нельзя будет починить на месте, то автомобиль сначала доставят в то место, куда удобно владельцу, а после открытия дилеров бесплатно привезут в сервис для ремонта.
Volvo
Шведский автопроизводитель приостановил взимание оплаты за автомобили по подписке на период с 3 апреля по 3 мая. Увеличен и срок гарантийного обслуживания: если гарантия на машину заканчивается до 30 мая, то устранение заводской неисправности можно будет произвести до 30 июня. Также в Volvo разрешили перепробег между регламентными ТО с сохранением гарантии — на 1250 километров.
Не нашли в этом списке бренд своего автомобиля? Свяжитесь с дилером — он, скорее всего, на связи! Возможно, компания ещё не анонсировала меры по поддержке клиентов публично.