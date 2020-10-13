Выручайники: как не надо спасать застрявшие машины

В комментариях к этому видео часто пишут, что сам бог не любит Geo Storm. Что не так с этим автомо­бильчиком? Вроде купе как купе: основа от Isuzu, косметика от Chevrolet, 1,6-литровый мотор и несколько конструк­тивных упрощений в срав­нении с японским исходником. Но уничтоженную при буксировке заднюю часть машины едва ли спишешь на косяк произво­дителя. Тут постарался совсем другой человек. Вот он, заводит пикап-буксир и в два приёма лишает Geo здоровен­ного куска кузова. Не надо так...