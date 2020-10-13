Выручайники: как не надо спасать застрявшие машины
Константин Новацкий
У всего должна быть норма. Даже у дружеской помощи, которую вам могут предложить безвозмездно — от чистого сердца! Нередко итогом такой поддержки становятся большие траты, визит к сварщику и испорченные отношения. Взгляните, как легко попытка вытянуть застрявший автомобиль превращается в яркую историю о медвежьей услуге. Оторванные бамперы, досаду, слёзы и смех прилагаем.
Maserati и бампер
Когда в песке застревает суровый внедорожник, его толкают или аккуратно дёргают тросом. Если в зыбучую ловушку попадает люксовый седан стоимостью в шесть миллионов, аккуратность и деликатность спасательной операции возводят в абсолют. Верно? Водитель пикапа Nissan Navara решил, что нет. Подцепив севший Maserati Ghibli и хорошо разогнавшись, он хотел рывком вытянуть машину. Но что-то пошло не так: седан даже не дёрнулся, а вот бампер слетел безо всяких проблем. Что ж, отличная работа!
Geo и задняя часть
В комментариях к этому видео часто пишут, что сам бог не любит Geo Storm. Что не так с этим автомобильчиком? Вроде купе как купе: основа от Isuzu, косметика от Chevrolet, 1,6-литровый мотор и несколько конструктивных упрощений в сравнении с японским исходником. Но уничтоженную при буксировке заднюю часть машины едва ли спишешь на косяк производителя. Тут постарался совсем другой человек. Вот он, заводит пикап-буксир и в два приёма лишает Geo здоровенного куска кузова. Не надо так...
Jeep и передняя ось
И всё же гражданские седаны не застревают так основательно, как подготовленные внедорожники. Чтобы увязнуть в грязи, достаточно выбрать маршрут посложнее и уверовать в собственные навыки. Водитель лифтованного Jeep Cherokee закопал машину так глубоко и качественно, что пришлось просить посторонней помощи. К счастью, поблизости оказались люди, которые надёжно прикрепили буксировочный трос. К несчастью, усилий, приложенных для спасения машины, оказалось слишком много.
Jeep и полбагажника
На просторах Южной Африки тоже водятся любители помочь. Правда, в этот раз общую боль от последствий буксировки пришлось делить пополам: один внедорожник остался в грязи, второй лишился небольшой части кузова. Зато уцелел трос...
Nissan и два трактора
Этому тест-драйву Nissan Patrol больше десяти лет, но видео не теряет актуальности. Даже сегодня, в 2020 году, в России найдутся ценитель пляжного отдыха на внедорожнике, подходящая площадка у воды и пара бульдозеров: один, чтобы застрять, второй — чтобы героически всех вытащить. Отличная командная работа!
Ford и пассажир
Оказывая помощь на бездорожье, важно понимать: ты либо участвуешь в процессе, либо отходишь в сторонку. При буксировке это особенно актуально, ведь тросы часто рвутся от нагрузки, а их концы могут ударить. Насколько это больно? Спросите пассажира пикапа, который предпочёл отсидеться в багажнике и первым познакомился с ощущениями от контакта с динамической стропой. Как по-арабски «больно»?
Toyota и песок
Если хороший день начинается с чашки кофе, то сделать его плохим поможет поездка на пляж. Для австралийских любителей активного отдыха остров Фрейзер, что близ Квинсленда, — буквально мёдом намазанное место: озёра, скалы, панорамный вид и… отличная возможность потратить пару часов, вытаскивая машину. Или, как в этом случае, объясняя водителю Toyota FJ Cruiser, как правильно дёргать севшие пикапы.
Toyota и заваленный горизонт
Иногда не так может пойти целое шоу. Парни с канала All 4 Adventure — знатные любители месить грязь, карабкаться по камням и героически выручать друг друга на оффроуде. Но в день съёмок очередного эпизода с удачей случился небольшой сбой: один из подготовленных внедорожников Toyota застрял на песчаном берегу. Для спасения из ловушки пришлось размотать трос и задействовать другую Тойоту. После нескольких попыток разогнаться водитель взял немного правее, чем нарушил геометрию рывка.
Mazda и кювет
Профессионалам частенько недостаёт опыта. После ДТП в США Mazda3 уже выглядела не очень: лежала на крыше, была основательно помята и в целом не требовала к себе нежностей. Но машину было важно поставить на колёса и увезти с места аварии. Тут-то и начались проблемы. Кто бы мог предположить, что хозяин пострадавшей машины перед эвакуацией не затянул ручник?
Mercedes-Benz и все силы мира
Вся 70-летняя история Unimog — самой брутальной и выносливой модели Mercedes-Benz — вбивала в наши головы один простой месседж: этот трактор-внедорожник невозможно закопать в грязи. Что ж, ребята из этого видео попытались оспорить железобетонное утверждение — а потому для спасения машины пришлось призвать настоящего монстра: восьмиколёсный армейский грузовик MAN.