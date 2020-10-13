Ювіляр: «Запорожцы», о которых вы наверняка не знали

Выручайники: как не надо спасать застрявшие машины

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Константин Новацкий

У всего должна быть норма. Даже у дружеской помощи, которую вам могут предложить безвозмездно — от чистого сердца! Нередко итогом такой поддержки становятся большие траты, визит к сварщику и испор­ченные отношения. Взгляните, как легко попытка вытянуть застрявший автомо­биль превращается в яркую историю о медвежьей услуге. Оторванные бамперы, досаду, слёзы и смех прилагаем.

Maserati и бампер

Когда в песке застревает суровый внедорожник, его толкают или аккуратно дёргают тросом. Если в зыбучую ловушку попадает люксовый седан стоимостью в шесть миллионов, аккурат­ность и деликат­ность спасатель­ной операции возводят в абсолют. Верно? Водитель пикапа Nissan Navara решил, что нет. Подцепив севший Maserati Ghibli и хорошо разогнав­шись, он хотел рывком вытянуть машину. Но что-то пошло не так: седан даже не дёрнулся, а вот бампер слетел безо всяких проблем. Что ж, отличная работа!

Geo и задняя часть

В комментариях к этому видео часто пишут, что сам бог не любит Geo Storm. Что не так с этим автомо­бильчиком? Вроде купе как купе: основа от Isuzu, косметика от Chevrolet, 1,6-литровый мотор и несколько конструк­тивных упрощений в срав­нении с японским исходником. Но уничтоженную при буксировке заднюю часть машины едва ли спишешь на косяк произво­дителя. Тут постарался совсем другой человек. Вот он, заводит пикап-буксир и в два приёма лишает Geo здоровен­ного куска кузова. Не надо так...

Jeep и передняя ось

И всё же гражданские седаны не застревают так основа­тельно, как подготов­ленные внедорож­ники. Чтобы увязнуть в грязи, достаточно выбрать маршрут посложнее и уверовать в собствен­ные навыки. Водитель лифто­ванного Jeep Cherokee закопал машину так глубоко и каче­ственно, что пришлось просить посторонней помощи. К счастью, поблизости оказались люди, которые надёжно прикрепили буксиро­вочный трос. К несчастью, усилий, приложенных для спасения машины, оказалось слишком много.

Jeep и полбагажника

На просторах Южной Африки тоже водятся любители помочь. Правда, в этот раз общую боль от последствий буксировки пришлось делить пополам: один внедорожник остался в грязи, второй лишился небольшой части кузова. Зато уцелел трос...

Nissan и два трактора

Этому тест-драйву Nissan Patrol больше десяти лет, но видео не теряет актуаль­ности. Даже сегодня, в 2020 году, в России найдутся ценитель пляжного отдыха на внедорож­нике, подходящая площадка у воды и пара бульдо­зеров: один, чтобы застрять, второй — чтобы героически всех вытащить. Отличная командная работа!

Ford и пассажир

Оказывая помощь на бездорожье, важно понимать: ты либо участвуешь в процессе, либо отходишь в сторонку. При буксировке это особенно актуально, ведь тросы часто рвутся от нагрузки, а их концы могут ударить. Насколько это больно? Спросите пассажира пикапа, который предпочёл отсидеться в багажнике и первым познакомился с ощуще­ниями от контакта с динамиче­ской стропой. Как по-арабски «больно»?

Toyota и песок

Если хороший день начинается с чашки кофе, то сделать его плохим поможет поездка на пляж. Для австралийских люби­телей активного отдыха остров Фрейзер, что близ Квинс­ленда, — буквально мёдом намазанное место: озёра, скалы, панорамный вид и… отличная возмож­ность потратить пару часов, вытаскивая машину. Или, как в этом случае, объясняя водителю Toyota FJ Cruiser, как правильно дёргать севшие пикапы.

Toyota и заваленный горизонт

Иногда не так может пойти целое шоу. Парни с канала All 4 Adventure — знатные любители месить грязь, карабкаться по камням и героически выручать друг друга на оффроуде. Но в день съёмок очередного эпизода с удачей случился небольшой сбой: один из подготов­ленных внедорож­ников Toyota застрял на песчаном берегу. Для спасения из ловушки пришлось размотать трос и задей­ствовать другую Тойоту. После нескольких попыток разогнаться водитель взял немного правее, чем нарушил геометрию рывка.

Mazda и кювет

Профессионалам частенько недостаёт опыта. После ДТП в США Mazda3 уже выглядела не очень: лежала на крыше, была основа­тельно помята и в целом не требо­вала к себе нежностей. Но машину было важно поставить на колёса и увезти с места аварии. Тут-то и начались проблемы. Кто бы мог предположить, что хозяин пострадав­шей машины перед эвакуацией не затянул ручник?

Mercedes-Benz и все силы мира

Вся 70-летняя история Unimog — самой брутальной и выносливой модели Mercedes-Benz — вбивала в наши головы один простой месседж: этот трактор-внедорожник невозможно закопать в грязи. Что ж, ребята из этого видео попытались оспорить железо­бетонное утверж­дение — а потому для спасения машины пришлось призвать настоящего монстра: восьми­колёсный армейский грузовик MAN.

Приходилось выручать застрявшую машину?

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