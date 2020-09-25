Как выбрать хороший мотошлем: инструкция

Какую марку шлема лучше выбрать

Итак, мы с вами решили: первым надо покупать закрытый шлем! Какой именно? Часто приходится слышать, что надо брать только самый лучший и, соответ­ственно, самый дорогой. Мол, в какую сумму вы оцени­ваете свою собственную голову? Будьте готовы потратить столько же и на шлем… Не верьте! По уровню защиты все шлемы примерно одинаковы, вне зависи­мости от цены, если мы говорим о сертифи­цированных шлемах известных мировых производителей. Каких именно? Давайте попробуем их перечислить.

Так уж повелось, что в отечественной мототусовке самыми хорошими и, понятно, престижными считаются шлемы японских марок Arai и Shoei. Ничуть не уступают им немецкий Schuberth и итальянский AGV. Чуть дешевле вам обойдутся француз­ский Shark, итальянские Nolan и X-lite (они, кстати, выпускаются одной и той же компанией — Nolan Helmets SpA), а также корейские шлемы HJC. Если хочется ещё дешевле, то обратите внимание на Caberg и LS2. Очень приличные, но мало распро­странённые на нашем рынке марки — это Airoh и Bell.

Конечно же, это не полный список компаний, выпускающих хорошие мото­циклетные шлемы. По самым скромным оценкам, произво­дителей несколько десятков. Поэтому просто ориенти­руйтесь на то, чтобы марка была на слуху. Если вам часто встречается её название в теле­визионных спортивных трансляциях, мото­циклетных журналах и в интернете — можно брать. Никогда не слышали — или проходите мимо, или изучите историю бренда и отзывы о нём подробнее. И лучше не экспери­ментируйте с покупкой шлема на Али­экспрессе! При всём уважении к крупнейшей в мире торговой площадке я ни разу видел куплен­ного там приличного шлема. Да и сама идея купить шлем в интернете не очень удачная. Лучше прийти в обычный магазин, посмотреть на него живьём, подержать в руках и примерить. Потом уже можно заказать его через интернет — вдруг найдёте выгодное предложение.