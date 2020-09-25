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Как выбрать хороший мотошлем: инструкция

Учебник

Иван Владимиров

Единственный элемент экипировки мото­циклиста, без которого наши ПДД запрещают ему выезжать на дороги общего пользо­вания, это шлем. Причём какой именно — в ПДД не уточняется: он просто должен быть. Может быть, это и к лучшему, и вы сами можете решить, какой шлем вам нужен. А мы постараемся помочь сделать правильный выбор, не ошибиться и не потратить лишние деньги.

Какими бывают мотоциклетные шлемы

Открытые

Итак, наиболее простой и доступный — это «открытый» шлем. Но здесь могут быть варианты. Самый лёгкий и компактный — это Braincap, или «половинка», если по-нашему. Такой шлем прикрывает только верхнюю часть головы, как арбузная корка у Волка в мульт­фильме «Ну, погоди!». Уровень защиты подобного шлема стремится к нулю, но формально он позволяет выполнить требования наших ПДД. Однако в Европе такой номер вряд ли пройдёт. Там правила требуют, чтобы шлем был сертифи­цирован по действующим нормам безопас­ности, а с этим у подав­ляющего большинства «половинок» проблема. Именно поэтому ведущие производители мото­циклетных шлемов обычно с таким форматом не связываются.

Шлем «половинка»
Шлем типа ¾
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Шлем «половинка»

Существенно лучше с точки зрения безопас­ности будет открытый шлем типа ¾, или Jet в английском написании. Он защищает практически всю голову, оставляя открытым только лицо и подбородок. Такой шлем может комплекто­ваться длинным или коротким прозрачным визором или очками. Приемлемый вариант, если вы ездите на скутере или на каком-нибудь «медленном» мотоцикле. Выглядит стильно, стоит недорого… Но если вы начинающий мото­циклист, то лучше лишний раз не рисковать. По статистике, вероят­ность того, что при аварии удар придётся на нижнюю часть лица и подбородок, составляет около 35 процентов. Это много! Поэтому для начала возьмите что-нибудь более защищённое. А потом, когда наберётесь опыта, то купите то, что нравится, и будете кататься «на стиле» по выходным.

Кроссовые

Ещё один вариант, о котором начинающим мото­циклистам лучше на время забыть, — это так называемый кроссовый шлем. С закрытым подбородком, без стекла и с большим выдающимся вперёд козырьком. Такой шлем хорош на бездорожье, где козырёк эффективно защищает лицо от летящей грязи и веток деревьев. Но на дорогах общего пользо­вания он, мягко говоря, неудобен. На больших скоростях козырёк создаёт значитель­ное аэродинами­ческое сопротив­ление — голову станет задирать вверх и отворачивать в сторону. Долго так не проедешь. Поэтому, если у вас обычный дорожный мотоцикл, а не кроссовый эндуро, то лучше выбрать для поездок что-нибудь более подходящее.

Кроссовый шлем
Кроссовый шлем
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Кроссовый шлем

Что именно? Обычный закрытый шлем (Full Face), про который мы пишем чуть ниже, или «интеграл», как его часто называют в России. Потому что изначально интеграл — это имя собственное: так когда-то называлась вполне конкретная модель закрытого шлема, выпускав­шаяся советской промыш­ленностью где-то в Прибалтике. Именно поэтому это название стало именем нарицатель­ным на всём пост­советском пространстве. Иностранцы его не понимают.

Закрытые и модуляры

Стандартный закрытый шлем обеспечи­вает самый высокий уровень защиты и по стилю подходит практически к любому мотоциклу. Словом, это оптимальный вариант для начинающего мото­циклиста. В принципе, бывают ещё шлемы-модуляры, у которых передняя часть откиды­вается вверх, открывая лицо. Они очень популярны среди мото­туристов, так как позволяют не снимать шлем при походах в придорожный магазин или на заправку. 

Шлем «интеграл»
Шлем «интеграл»
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Шлем «интеграл»

В модуляре можно попить, поесть или просто подышать свежим воздухом, когда вы едете медленно. Удобно! Но при прочих равных условиях шлем-модуляр всегда будет существенно дороже и ощутимо тяжелее простого «интеграла». У него немного хуже аэро­динамика, и он шумнее на высоких скоростях. В общем, не торопитесь — вы ещё успеете его купить, но немного попозже, когда поймёте, что он вам действительно необходим.

Сколько шлемов вам понадобится

В общем — смиритесь с тем, что рано или поздно шлемов у вас будет несколько. Под разную погоду, разную одежду и даже разное настроение. Написав эту фразу, я встал из-за стола, открыл шкаф и пере­считал лежащие там шлемы — насчитал семь штук, плюс ещё два для жены. Зачем столько? Не знаю, так получилось… В конце концов, вы же не ходите всегда в одних и тех же ботинках или в един­ственных на все случаи жизни штанах? Конечно же, нет! Шлем для мото­циклиста — такой же элемент повсе­дневного гардероба, как ботинки или рубашка. А рубашку хотя бы иногда надо менять!

Какую марку шлема лучше выбрать

Итак, мы с вами решили: первым надо покупать закрытый шлем! Какой именно? Часто приходится слышать, что надо брать только самый лучший и, соответ­ственно, самый дорогой. Мол, в какую сумму вы оцени­ваете свою собственную голову? Будьте готовы потратить столько же и на шлем… Не верьте! По уровню защиты все шлемы примерно одинаковы, вне зависи­мости от цены, если мы говорим о сертифи­цированных шлемах известных мировых производителей. Каких именно? Давайте попробуем их перечислить.

Так уж повелось, что в отечественной мототусовке самыми хорошими и, понятно, престижными считаются шлемы японских марок Arai и Shoei. Ничуть не уступают им немецкий Schuberth и итальянский AGV. Чуть дешевле вам обойдутся француз­ский Shark, итальянские Nolan и X-lite (они, кстати, выпускаются одной и той же компанией — Nolan Helmets SpA), а также корейские шлемы HJC. Если хочется ещё дешевле, то обратите внимание на Caberg и LS2. Очень приличные, но мало распро­странённые на нашем рынке марки — это Airoh и Bell.

Конечно же, это не полный список компаний, выпускающих хорошие мото­циклетные шлемы. По самым скромным оценкам, произво­дителей несколько десятков. Поэтому просто ориенти­руйтесь на то, чтобы марка была на слуху. Если вам часто встречается её название в теле­визионных спортивных трансляциях, мото­циклетных журналах и в интернете — можно брать. Никогда не слышали — или проходите мимо, или изучите историю бренда и отзывы о нём подробнее. И лучше не экспери­ментируйте с покупкой шлема на Али­экспрессе! При всём уважении к крупнейшей в мире торговой площадке я ни разу видел куплен­ного там приличного шлема. Да и сама идея купить шлем в интернете не очень удачная. Лучше прийти в обычный магазин, посмотреть на него живьём, подержать в руках и примерить. Потом уже можно заказать его через интернет — вдруг найдёте выгодное предложение.

Смотрите на наклейки и массу шлема

Взяв шлем в руки, первое, на что надо обратить внимание, — это наклейка, свидетель­ствующая о его сертификации. Она всегда находится на задней части внизу. Для европейских моделей на ней должно быть написано ECE 22.05, для американских — DOT. Нередко можно встретить сразу две наклейки. И то, и другое наимено­вание указывает на то, что шлем соответ­ствует современным стандартам безопас­ности. Но имейте в виду, что в Америке не признаётся европейский стандарт, а в Европе, правильно, американский. Чисто теоретически это может вызвать конфликт с дорожной полицией. Но в нашей стране на это никто внимания не обращает. Пока не обращает…

Следующий важный параметр — это вес шлема. Нет, на весы его класть не надо. Обычно средний вес данной модели шлема указы­вается на соседней наклейке. Он может меняться в зависи­мости от размера: S чуть легче, XL — тяжелее. Но чем меньше весит шлем, тем лучше. Самые лёгкие спортивные шлемы массой около килограмма, но такой вы скорее всего не купите — дорого. Очень хороший закрытый «дорожный» шлем потянет где-то на кило двести. Полтора килограмма — хуже, но ещё приемлемо. Больше — многовато: в дальней дороге будет уставать шея.

Из какого материала делают шлемы

Вес шлема в первую очередь зависит от материала, из которого он сделан. Спросите об этом у продавца. Максимально лёгкие — карбоновые. Чуть тяжелее — композитные (фибергласс, стекло­волокно и т.д.). У многих произво­дителей есть свои собственные запатенто­ванные названия композитных материалов, из которых они выклеивают внешнюю оболочку шлема. Самые тяжёлые и, есте­ственно, дешёвые — термо­пластиковые. Обычно это поликарбонат, но и тут тоже могут быть марке­тинговые тонкости и заковы­ристые названия. Выбор за вами, но имейте в виду, что прямой зависи­мости между материалом, из которого изготов­лен шлем, и степенью его защиты нет! Если шлем сертифи­цирован, то уже не так важно, карбоновый он или пластиковый: производитель в любом случае гарантирует, что его изделие полностью соответ­ствует всем нормам безопасности.

Теперь загляните внутрь шлема. Вы увидите там толстый слой вспененного пено­пласта, прикрытый текстильной внутренней обивкой. Не ведитесь на рассказы, что она выполнена из анти­бактери­ального и гипо­аллергенного материала. Включённое в состав материала бамбуковое волокно, серебряные нити или «дезинфи­цирующая» пропитка — это тоже марке­тинговая уловка. Если вы долго будете носить шлем и неодно­кратно пропотеете, обивка всё равно запачка­ется и начнёт плохо пахнуть. Поэтому очень важно, чтобы она была съёмной — тогда вы всегда сможете вынуть её и постирать.

Как выбрать правильный размер мотошлема

Дальше на глаз выбирайте подходящий размер и надевайте шлем. Если он наделся легко и может провернуться на голове, сразу снимайте и просите на размер меньше. Новый шлем должен туго надеваться и плотно сидеть, равномерно обхватывая голову по всей площади контакта. Если есть сомнения, то между двумя размерами произво­дители всегда советуют выбирать меньший. Внутри шлем мягкий, он промнётся и «сядет» по голове. Если же вы чувствуете, что шлем ощутимо давит не по всей поверх­ности головы, а в каких-то отдельных местах, снимайте его — это просто не ваша модель. Форма головы у всех людей разная, и болванки, по которым делаются разные модели шлемов, тоже. Надо, чтобы одно совпало с другим. Поэтому ходите, выбирайте, примеряйте. Не ленитесь! Чем больше марок и моделей шлемов вы испробуете, тем больше вероят­ность того, что найдёте оптимальный вариант.

Ещё важный момент: надев шлем, надо походить в нём минут десять и прислушаться к своим ощущениям. Продавцы в специали­зированных магазинах это знают и торопить вас не будут. Если за это время станет невмоготу — больно, неудобно, тесно, дискомфортно — снимайте и пробуйте другой. А пока ходите по магазину в шлеме, обратите внимание ещё и на угол обзора. Понятно, что чем он больше, тем лучше. Если поводить глазами из стороны в сторону, вы не должны видеть краёв отверстия для визора. Верхний и нижний край могут быть видны, боковые — нет!

Обратите внимание на вентиляцию шлема

Посмотрите на то, как близко подборо­дочная часть шлема находится от вашего рта. Чем она дальше, тем лучше — в таком шлеме легче дышать. Если вы можете вытянутыми вперёд губами коснуться внутренней обивки, то это слишком близко, будет душно. Важна и система вентиляции шлема, потому что без неё станет жарко. Идеальный вариант, когда вентиляци­онные отверстия есть на подбородке, на лбу или на макушке и в задней части шлема. Причём они должны закрываться, иначе в дождь в шлем попадёт вода. Как реально работает вентиляция — в магазине понять не получится: шлем хорошо продувается лишь на скоростях более 100 км/ч. Поэтому просто убедитесь, что вентиляция преду­смотрена в принципе. Кстати, большин­ство модных шлемов в стиле ретро лишены вентиляци­онных отверстий, поэтому в них обычно жарко.

Какой должна быть застёжка?

Теперь переходим к застёжке. В тех же ПДД написано, что шлем на мото­циклисте обязательно должен быть застёгнут, иначе штраф. Но застёжки бывают разными. Самый простой, лёгкий, дешёвый и при этом, как ни странно, наиболее надёжный вариант — это «два кольца», или DD-Ring. Все топовые спортивные шлемы оснащаются именно им. Но в быту это не самая удобная вещь. Застегнуть или расстегнуть её, не снимая перчаток, у вас скорее всего не получится даже при наличии некоторой сноровки. Куда удобнее всевоз­можные защёлки и «трещотки». Но они, во-первых, требуют правильной регулировки, а во-вторых, немного увеличивают вес и цену шлема.

Сколько должен стоить первый шлем

Да, чуть не забыл про такой важный параметр, как цена шлема. Разброс здесь может быть просто колоссальным! И на безопас­ность это тоже, как ни странно, не влияет. Покупая дорогой шлем, вы часто пере­плачиваете за раскрученную марку, модную модель, красивую расцветку и многое другое. Но главное, пожалуй, отличие дорогого шлема от дешёвого — это его комфорт и, возможно, долго­вечность. Так сколько же нужно платить за свой первый шлем? В пределах пяти тысяч рублей вы вряд ли купите что-либо стоящее. Но в диапазоне 10–15 тысяч рублей продаётся уже много хороших моделей. Имея в кармане 20–30 тысяч, уже можно говорить о чём-то модном и престижном. Больше? Ну, не знаю, ваши деньги — вам решать!

Какой визор для шлема выбрать?

И ещё: не забудьте при покупке спросить у продавца, сколько стоит новый визор для выбранного вами шлема. Дело в том, что прозрачные стёкла-визоры — это расходный материал. Они со временем ломаются в местах крепления, царапа­ются, затираются грязью. А цена на новый, особенно от именитого произво­дителя, может вас неприятно удивить! Кстати, визоры бывают не только прозрачными. Очень эффектно смотрятся тониро­ванные — дымчатые или зеркальные стёкла. В солнечный день они действи­тельно хороши. Но если вы купите такой, то будьте готовы всегда возить с собой сменный прозрачный, на случай если пойдёт дождь или стемнеет. Поэтому лучшим решением будет выбрать шлем со вторым внутренним солнце­защитным визором-шторкой. На бескомпро­миссных спортивных шлемах, где произво­дители борются за каждый лишний грамм веса, их не бывает. А на гражданских и особенно туристи­ческих моделях — сплошь и рядом.

Что такое пинлок и нужен ли он вам

Пинлок — это такая прозрачная пластина, которая крепится на визор изнутри и фиксиру­ется специ­альными выступами — пинами. В итоге получается конструкция наподобие одно­камерного стекло­пакета, которая не запотевает практически при любых условиях. В жару это не особо актуально, но, когда на улице прохладно, ездить с запотевшим визором — сущее мучение. Поэтому заранее поинтересуйтесь, можно ли установить пинлок на визор вашего шлема. Любые анти­запотевающие жидкости и специ­альные составы, которыми натирают визоры, работают значительно хуже.

Кто и как проверяет безопасность мотоциклетных шлемов?

Лайфхак напоследок: британские учёные... Шучу! Британское правитель­ство финан­сирует социальную программу по изучению безопас­ности мото­циклетных шлемов. В её рамках специальная лаборатория тестирует по целому ряду параметров все наиболее ходовые модели шлемов, продаваемых на территории Соединён­ного Королев­ства, и оценивает их комплексную безопас­ность. Ознакомиться с резуль­татами исследований можно в интернете. Там же подробно описана и вся методика испытаний. Поэтому, прежде чем что-то покупать, настоятельно рекомендуем вам зайти на этот сайт и посмотреть, что думают британские учёные про приглянув­шийся вам шлем.

Кстати, аналогичный интернет-ресурс есть и в США. Но там присутствуют данные исключи­тельно о моделях, не только соответ­ствующих обязательному американ­скому стандарту DOT, но и допол­нительно прошедших ещё одну, более жёсткую добро­вольную серти­фикацию. Серьёзные произво­дители обычно охотно идут на это, предо­ставляя на исследо­вания хотя бы свои самые ходовые модели. Но имейте в виду: названия самих моделей на разных рынках могут различаться!

Иллюстрации: Анастасия Зотова

Сколько у вас шлемов?

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