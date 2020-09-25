Как выбрать хороший мотошлем: инструкция
Иван Владимиров
Единственный элемент экипировки мотоциклиста, без которого наши ПДД запрещают ему выезжать на дороги общего пользования, это шлем. Причём какой именно — в ПДД не уточняется: он просто должен быть. Может быть, это и к лучшему, и вы сами можете решить, какой шлем вам нужен. А мы постараемся помочь сделать правильный выбор, не ошибиться и не потратить лишние деньги.
Какими бывают мотоциклетные шлемы
Открытые
Итак, наиболее простой и доступный — это «открытый» шлем. Но здесь могут быть варианты. Самый лёгкий и компактный — это Braincap, или «половинка», если по-нашему. Такой шлем прикрывает только верхнюю часть головы, как арбузная корка у Волка в мультфильме «Ну, погоди!». Уровень защиты подобного шлема стремится к нулю, но формально он позволяет выполнить требования наших ПДД. Однако в Европе такой номер вряд ли пройдёт. Там правила требуют, чтобы шлем был сертифицирован по действующим нормам безопасности, а с этим у подавляющего большинства «половинок» проблема. Именно поэтому ведущие производители мотоциклетных шлемов обычно с таким форматом не связываются.
Существенно лучше с точки зрения безопасности будет открытый шлем типа ¾, или Jet в английском написании. Он защищает практически всю голову, оставляя открытым только лицо и подбородок. Такой шлем может комплектоваться длинным или коротким прозрачным визором или очками. Приемлемый вариант, если вы ездите на скутере или на каком-нибудь «медленном» мотоцикле. Выглядит стильно, стоит недорого… Но если вы начинающий мотоциклист, то лучше лишний раз не рисковать. По статистике, вероятность того, что при аварии удар придётся на нижнюю часть лица и подбородок, составляет около 35 процентов. Это много! Поэтому для начала возьмите что-нибудь более защищённое. А потом, когда наберётесь опыта, то купите то, что нравится, и будете кататься «на стиле» по выходным.
Кроссовые
Ещё один вариант, о котором начинающим мотоциклистам лучше на время забыть, — это так называемый кроссовый шлем. С закрытым подбородком, без стекла и с большим выдающимся вперёд козырьком. Такой шлем хорош на бездорожье, где козырёк эффективно защищает лицо от летящей грязи и веток деревьев. Но на дорогах общего пользования он, мягко говоря, неудобен. На больших скоростях козырёк создаёт значительное аэродинамическое сопротивление — голову станет задирать вверх и отворачивать в сторону. Долго так не проедешь. Поэтому, если у вас обычный дорожный мотоцикл, а не кроссовый эндуро, то лучше выбрать для поездок что-нибудь более подходящее.
Что именно? Обычный закрытый шлем (Full Face), про который мы пишем чуть ниже, или «интеграл», как его часто называют в России. Потому что изначально интеграл — это имя собственное: так когда-то называлась вполне конкретная модель закрытого шлема, выпускавшаяся советской промышленностью где-то в Прибалтике. Именно поэтому это название стало именем нарицательным на всём постсоветском пространстве. Иностранцы его не понимают.
Закрытые и модуляры
Стандартный закрытый шлем обеспечивает самый высокий уровень защиты и по стилю подходит практически к любому мотоциклу. Словом, это оптимальный вариант для начинающего мотоциклиста. В принципе, бывают ещё шлемы-модуляры, у которых передняя часть откидывается вверх, открывая лицо. Они очень популярны среди мототуристов, так как позволяют не снимать шлем при походах в придорожный магазин или на заправку.
В модуляре можно попить, поесть или просто подышать свежим воздухом, когда вы едете медленно. Удобно! Но при прочих равных условиях шлем-модуляр всегда будет существенно дороже и ощутимо тяжелее простого «интеграла». У него немного хуже аэродинамика, и он шумнее на высоких скоростях. В общем, не торопитесь — вы ещё успеете его купить, но немного попозже, когда поймёте, что он вам действительно необходим.
Сколько шлемов вам понадобится
В общем — смиритесь с тем, что рано или поздно шлемов у вас будет несколько. Под разную погоду, разную одежду и даже разное настроение. Написав эту фразу, я встал из-за стола, открыл шкаф и пересчитал лежащие там шлемы — насчитал семь штук, плюс ещё два для жены. Зачем столько? Не знаю, так получилось… В конце концов, вы же не ходите всегда в одних и тех же ботинках или в единственных на все случаи жизни штанах? Конечно же, нет! Шлем для мотоциклиста — такой же элемент повседневного гардероба, как ботинки или рубашка. А рубашку хотя бы иногда надо менять!
Какую марку шлема лучше выбрать
Итак, мы с вами решили: первым надо покупать закрытый шлем! Какой именно? Часто приходится слышать, что надо брать только самый лучший и, соответственно, самый дорогой. Мол, в какую сумму вы оцениваете свою собственную голову? Будьте готовы потратить столько же и на шлем… Не верьте! По уровню защиты все шлемы примерно одинаковы, вне зависимости от цены, если мы говорим о сертифицированных шлемах известных мировых производителей. Каких именно? Давайте попробуем их перечислить.
Так уж повелось, что в отечественной мототусовке самыми хорошими и, понятно, престижными считаются шлемы японских марок Arai и Shoei. Ничуть не уступают им немецкий Schuberth и итальянский AGV. Чуть дешевле вам обойдутся французский Shark, итальянские Nolan и
Конечно же, это не полный список компаний, выпускающих хорошие мотоциклетные шлемы. По самым скромным оценкам, производителей несколько десятков. Поэтому просто ориентируйтесь на то, чтобы марка была на слуху. Если вам часто встречается её название в телевизионных спортивных трансляциях, мотоциклетных журналах и в интернете — можно брать. Никогда не слышали — или проходите мимо, или изучите историю бренда и отзывы о нём подробнее. И лучше не экспериментируйте с покупкой шлема на Алиэкспрессе! При всём уважении к крупнейшей в мире торговой площадке я ни разу видел купленного там приличного шлема. Да и сама идея купить шлем в интернете не очень удачная. Лучше прийти в обычный магазин, посмотреть на него живьём, подержать в руках и примерить. Потом уже можно заказать его через интернет — вдруг найдёте выгодное предложение.
Смотрите на наклейки и массу шлема
Взяв шлем в руки, первое, на что надо обратить внимание, — это наклейка, свидетельствующая о его сертификации. Она всегда находится на задней части внизу. Для европейских моделей на ней должно быть написано ECE 22.05, для американских — DOT. Нередко можно встретить сразу две наклейки. И то, и другое наименование указывает на то, что шлем соответствует современным стандартам безопасности. Но имейте в виду, что в Америке не признаётся европейский стандарт, а в Европе, правильно, американский. Чисто теоретически это может вызвать конфликт с дорожной полицией. Но в нашей стране на это никто внимания не обращает. Пока не обращает…
Следующий важный параметр — это вес шлема. Нет, на весы его класть не надо. Обычно средний вес данной модели шлема указывается на соседней наклейке. Он может меняться в зависимости от размера: S чуть легче, XL — тяжелее. Но чем меньше весит шлем, тем лучше. Самые лёгкие спортивные шлемы массой около килограмма, но такой вы скорее всего не купите — дорого. Очень хороший закрытый «дорожный» шлем потянет где-то на кило двести. Полтора килограмма — хуже, но ещё приемлемо. Больше — многовато: в дальней дороге будет уставать шея.
Из какого материала делают шлемы
Вес шлема в первую очередь зависит от материала, из которого он сделан. Спросите об этом у продавца. Максимально лёгкие — карбоновые. Чуть тяжелее — композитные (фибергласс, стекловолокно и т.д.). У многих производителей есть свои собственные запатентованные названия композитных материалов, из которых они выклеивают внешнюю оболочку шлема. Самые тяжёлые и, естественно, дешёвые — термопластиковые. Обычно это поликарбонат, но и тут тоже могут быть маркетинговые тонкости и заковыристые названия. Выбор за вами, но имейте в виду, что прямой зависимости между материалом, из которого изготовлен шлем, и степенью его защиты нет! Если шлем сертифицирован, то уже не так важно, карбоновый он или пластиковый: производитель в любом случае гарантирует, что его изделие полностью соответствует всем нормам безопасности.
Теперь загляните внутрь шлема. Вы увидите там толстый слой вспененного пенопласта, прикрытый текстильной внутренней обивкой. Не ведитесь на рассказы, что она выполнена из антибактериального и гипоаллергенного материала. Включённое в состав материала бамбуковое волокно, серебряные нити или «дезинфицирующая» пропитка — это тоже маркетинговая уловка. Если вы долго будете носить шлем и неоднократно пропотеете, обивка всё равно запачкается и начнёт плохо пахнуть. Поэтому очень важно, чтобы она была съёмной — тогда вы всегда сможете вынуть её и постирать.
Как выбрать правильный размер мотошлема
Дальше на глаз выбирайте подходящий размер и надевайте шлем. Если он наделся легко и может провернуться на голове, сразу снимайте и просите на размер меньше. Новый шлем должен туго надеваться и плотно сидеть, равномерно обхватывая голову по всей площади контакта. Если есть сомнения, то между двумя размерами производители всегда советуют выбирать меньший. Внутри шлем мягкий, он промнётся и «сядет» по голове. Если же вы чувствуете, что шлем ощутимо давит не по всей поверхности головы, а в каких-то отдельных местах, снимайте его — это просто не ваша модель. Форма головы у всех людей разная, и болванки, по которым делаются разные модели шлемов, тоже. Надо, чтобы одно совпало с другим. Поэтому ходите, выбирайте, примеряйте. Не ленитесь! Чем больше марок и моделей шлемов вы испробуете, тем больше вероятность того, что найдёте оптимальный вариант.
Ещё важный момент: надев шлем, надо походить в нём минут десять и прислушаться к своим ощущениям. Продавцы в специализированных магазинах это знают и торопить вас не будут. Если за это время станет невмоготу — больно, неудобно, тесно, дискомфортно — снимайте и пробуйте другой. А пока ходите по магазину в шлеме, обратите внимание ещё и на угол обзора. Понятно, что чем он больше, тем лучше. Если поводить глазами из стороны в сторону, вы не должны видеть краёв отверстия для визора. Верхний и нижний край могут быть видны, боковые — нет!
Обратите внимание на вентиляцию шлема
Посмотрите на то, как близко подбородочная часть шлема находится от вашего рта. Чем она дальше, тем лучше — в таком шлеме легче дышать. Если вы можете вытянутыми вперёд губами коснуться внутренней обивки, то это слишком близко, будет душно. Важна и система вентиляции шлема, потому что без неё станет жарко. Идеальный вариант, когда вентиляционные отверстия есть на подбородке, на лбу или на макушке и в задней части шлема. Причём они должны закрываться, иначе в дождь в шлем попадёт вода. Как реально работает вентиляция — в магазине понять не получится: шлем хорошо продувается лишь на скоростях более
Какой должна быть застёжка?
Теперь переходим к застёжке. В тех же ПДД написано, что шлем на мотоциклисте обязательно должен быть застёгнут, иначе штраф. Но застёжки бывают разными. Самый простой, лёгкий, дешёвый и при этом, как ни странно, наиболее надёжный вариант — это «два кольца», или
Сколько должен стоить первый шлем
Да, чуть не забыл про такой важный параметр, как цена шлема. Разброс здесь может быть просто колоссальным! И на безопасность это тоже, как ни странно, не влияет. Покупая дорогой шлем, вы часто переплачиваете за раскрученную марку, модную модель, красивую расцветку и многое другое. Но главное, пожалуй, отличие дорогого шлема от дешёвого — это его комфорт и, возможно, долговечность. Так сколько же нужно платить за свой первый шлем? В пределах пяти тысяч рублей вы вряд ли купите что-либо стоящее. Но в диапазоне 10–15 тысяч рублей продаётся уже много хороших моделей. Имея в кармане 20–30 тысяч, уже можно говорить о чём-то модном и престижном. Больше? Ну, не знаю, ваши деньги — вам решать!
Какой визор для шлема выбрать?
И ещё: не забудьте при покупке спросить у продавца, сколько стоит новый визор для выбранного вами шлема. Дело в том, что прозрачные стёкла-визоры — это расходный материал. Они со временем ломаются в местах крепления, царапаются, затираются грязью. А цена на новый, особенно от именитого производителя, может вас неприятно удивить! Кстати, визоры бывают не только прозрачными. Очень эффектно смотрятся тонированные — дымчатые или зеркальные стёкла. В солнечный день они действительно хороши. Но если вы купите такой, то будьте готовы всегда возить с собой сменный прозрачный, на случай если пойдёт дождь или стемнеет. Поэтому лучшим решением будет выбрать шлем со вторым внутренним солнцезащитным визором-шторкой. На бескомпромиссных спортивных шлемах, где производители борются за каждый лишний грамм веса, их не бывает. А на гражданских и особенно туристических моделях — сплошь и рядом.
Что такое пинлок и нужен ли он вам
Пинлок — это такая прозрачная пластина, которая крепится на визор изнутри и фиксируется специальными выступами — пинами. В итоге получается конструкция наподобие однокамерного стеклопакета, которая не запотевает практически при любых условиях. В жару это не особо актуально, но, когда на улице прохладно, ездить с запотевшим визором — сущее мучение. Поэтому заранее поинтересуйтесь, можно ли установить пинлок на визор вашего шлема. Любые антизапотевающие жидкости и специальные составы, которыми натирают визоры, работают значительно хуже.
Кто и как проверяет безопасность мотоциклетных шлемов?
Лайфхак напоследок: британские учёные... Шучу! Британское правительство финансирует социальную программу по изучению безопасности мотоциклетных шлемов. В её рамках специальная лаборатория тестирует по целому ряду параметров все наиболее ходовые модели шлемов, продаваемых на территории Соединённого Королевства, и оценивает их комплексную безопасность. Ознакомиться с результатами исследований можно в интернете. Там же подробно описана и вся методика испытаний. Поэтому, прежде чем что-то покупать, настоятельно рекомендуем вам зайти на этот сайт и посмотреть, что думают британские учёные про приглянувшийся вам шлем.
Кстати, аналогичный интернет-ресурс есть и в США. Но там присутствуют данные исключительно о моделях, не только соответствующих обязательному американскому стандарту DOT, но и дополнительно прошедших ещё одну, более жёсткую добровольную сертификацию. Серьёзные производители обычно охотно идут на это, предоставляя на исследования хотя бы свои самые ходовые модели. Но имейте в виду: названия самих моделей на разных рынках могут различаться!