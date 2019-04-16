В Mazda MX-5 запихнули 717-сильный V8. И нажали на газ

В американском штате Флорида владелец Mazda Miata 1999 года выпуска (в Европе – MX-5) решил как следует увеличить мощность старого японского родстера. Но он не стал мучить оригинальный 118-сильный 1,8-литровый атмосферник, а выкинул его и установил двигатель от купе Dodge Challenger SRT Hellcat. Теперь Миата стала в шесть раз мощнее и мгновенно превращает задние шины в дым.