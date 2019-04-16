В Mazda MX-5 запихнули 717-сильный V8. И нажали на газ

Материал по теме
С дрэгового масл-кара сняли ограничитель скорости и он разогнался до 340 км/ч
Теслу забронировали, а затем расстреляли
Николай Андреев
В американском штате Флорида владелец Mazda Miata 1999 года выпуска (в Европе – MX-5) решил как следует увеличить мощность старого японского родстера. Но он не стал мучить оригинальный 118-сильный 1,8-литровый атмосферник, а выкинул его и установил двигатель от купе Dodge Challenger SRT Hellcat. Теперь Миата стала в шесть раз мощнее и мгновенно превращает задние шины в дым.
Dodge Challenger SRT Hellcat оснащается 6,2-литровым компрессорным V8 мощностью 717 лошадиных сил (881 Н·м). С места до 96 километров в час он разгоняется за 3,5 секунды, а максимальная скорость масл-кара составляет 320 км/ч.