Dodge Challenger SRT Hellcat: адская кошка или ВЕДЬМА?

За те деньги, что просят за Dodge Challenger SRT Hellcat, можно найти кучу альтернатив, которые будут быстрее, комфортнее и современнее. Но только он один умеет издавать такой демони­ческий вой при разгоне, от которого кровь стынет в жилах. И при этом он дьявольски зол. Охотник на ведьм Алексей Гусев попытался укротить эту зверюгу. Получилось ли? Смотрите видео, чтобы узнать!