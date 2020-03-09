Dodge Challenger SRT Hellcat: адская кошка или ВЕДЬМА?

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Андрей Шульдешов
За те деньги, что просят за Dodge Challenger SRT Hellcat, можно найти кучу альтернатив, которые будут быстрее, комфортнее и современнее. Но только он один умеет издавать такой демонический вой при разгоне, от которого кровь стынет в жилах. И при этом он дьявольски зол. Охотник на ведьм Алексей Гусев попытался укротить эту зверюгу. Получилось ли? Смотрите видео, чтобы узнать!