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Dodge Challenger SRT Hellcat: адская кошка или ВЕДЬМА?

Тесты

Андрей Шульдешов

За те деньги, что просят за Dodge Challenger SRT Hellcat, можно найти кучу альтернатив, которые будут быстрее, комфортнее и современнее. Но только он один умеет издавать такой демони­ческий вой при разгоне, от которого кровь стынет в жилах. И при этом он дьявольски зол. Охотник на ведьм Алексей Гусев попытался укротить эту зверюгу. Получилось ли? Смотрите видео, чтобы узнать!

— Этот автомобиль на Авто.ру https://autoru.me/MPBoK — Все Dodge Challenger Hellcat на Авто.ру https://autoru.me/MPBjy — BMW Z4: как Supra, но без крыши? https://youtu.be/UXTVRyJNswY — Toyota Corolla Levin: медитативный обзор https://youtu.be/XgwbuXoqBTU — Благодарим за возможность проведения съемки Сочи Автодром и компанию «РОСГОНКИ» https://sochiautodrom.ru За те деньги, что просят за Dodge Challenger SRT Hellcat, можно найти кучу альтернатив, которые будут быстрее, комфортнее и современнее. Но только он один умеет издавать такой демонический вой при разгоне, от которого кровь стынет в жилах. И при этом он дьявольски зол. Охотник на ведьм Алексей Гусев попытался укротить эту зверюгу. Получилось ли? Смотрите видео, чтобы узнать!

Что бы вы взяли, Hellcat или BMW M5 за те же деньги?

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