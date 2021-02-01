Вот этот номерной знак из одной цифры стоит 145 миллионов рублей

Dodge заменит знаменитый V8 Hellcat электромоторами

Новости

Дмитрий Елизаров

Глава компании Dodge Тим Кунискис заявил в интервью CNBC, что знаменитый 6,2-литровый V8, известный под именем Hellcat, в ближайшем будущем снимут с произ­водства. Однако эпоха масл-каров на этом не закончится. Более того, Кунискис пообещал этому сегменту «новый золотой век».

  • Скорый отказ от большеобъёмных наддувных моторов руково­дитель Dodge связал с увеличива­ющи­мися затратами на соблюдение всех нормативных требо­ваний, хотя и не уточнил конкретной даты прекращения их производства.

  • Двигатель V8 Hellcat отправят в отставку, несмотря на популяр­ность спорткаров с этим мотором (сейчас им оснащаются купе Challenger, седан Charger и кроссовер Durango). По словам Кунискиса, за последние пять лет компания смогла продать более 50 тысяч таких машин, и это достойный резуль­тат, учитывая стоимость этих модификаций.

  • Тем не менее рано или поздно масл-кары превратятся в гибриды или полноценные электро­мобили, и это, как отметил глава Dodge, очень воодушев­ляет. Переход на электротягу приведёт к наступ­лению «новой золотой эры» масл-каров. Однако на данный момент компания Dodge не обнародо­вала чётких планов по выпуску электрифи­цированных моделей.

  • 6,2-литровый V8 Hellcat известен высокими показате­лями мощности: он развивает до 808 л.с. Кроссовер Dodge Durango с таким двигателем, к примеру, был назван самым мощным вседорож­ником на планете, а пикап Ram 1500 TRX — самым мощным грузовиком.

  • Компания Dodge на данный момент входит в состав концерна Stellantis, который был оконча­тельно сформирован 16 января. Руководство концерна также пока не объявляло о планах по массиро­ванному выпуску электромобилей.

  • Концерн General Motors ранее обнародовал намерения отказаться от производ­ства автомобилей с ДВС к 2035 году. Тем самым электриче­ская версия может появиться у Chevrolet Camaro. А компания Ford уже построила батарейную версию Ford Mustang. Она оснащена четырьмя электро­моторами совокупной отдачей в 1522 л.с. и способна проехать четверть мили за 8,27 секунды. Правда, планов по серийному произ­водству таких Мустангов у Ford тоже пока нет.

Будете скучать по «Адской кошке»?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение