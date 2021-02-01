Dodge заменит знаменитый V8 Hellcat электромоторами

Скорый отказ от большеобъёмных наддувных моторов руково­дитель Dodge связал с увеличива­ющи­мися затратами на соблюдение всех нормативных требо­ваний, хотя и не уточнил конкретной даты прекращения их производства.

Двигатель V8 Hellcat отправят в отставку, несмотря на популяр­ность спорткаров с этим мотором (сейчас им оснащаются купе Challenger, седан Charger и кроссовер Durango). По словам Кунискиса, за последние пять лет компания смогла продать более 50 тысяч таких машин, и это достойный резуль­тат, учитывая стоимость этих модификаций.

Тем не менее рано или поздно масл-кары превратятся в гибриды или полноценные электро­мобили, и это, как отметил глава Dodge, очень воодушев­ляет. Переход на электротягу приведёт к наступ­лению «новой золотой эры» масл-каров. Однако на данный момент компания Dodge не обнародо­вала чётких планов по выпуску электрифи­цированных моделей.

6,2-литровый V8 Hellcat известен высокими показате­лями мощности: он развивает до 808 л.с. Кроссовер Dodge Durango с таким двигателем, к примеру, был назван самым мощным вседорож­ником на планете, а пикап Ram 1500 TRX — самым мощным грузовиком.

Компания Dodge на данный момент входит в состав концерна Stellantis, который был оконча­тельно сформирован 16 января. Руководство концерна также пока не объявляло о планах по массиро­ванному выпуску электромобилей.