Dodge заменит знаменитый V8 Hellcat электромоторами
Дмитрий Елизаров
Глава компании Dodge Тим Кунискис заявил в интервью CNBC, что знаменитый 6,2-литровый V8, известный под именем Hellcat, в ближайшем будущем снимут с производства. Однако эпоха масл-каров на этом не закончится. Более того, Кунискис пообещал этому сегменту «новый золотой век».
Скорый отказ от большеобъёмных наддувных моторов руководитель Dodge связал с увеличивающимися затратами на соблюдение всех нормативных требований, хотя и не уточнил конкретной даты прекращения их производства.
Двигатель V8 Hellcat отправят в отставку, несмотря на популярность спорткаров с этим мотором (сейчас им оснащаются купе Challenger, седан Charger и кроссовер Durango). По словам Кунискиса, за последние пять лет компания смогла продать более 50 тысяч таких машин, и это достойный результат, учитывая стоимость этих модификаций.
Тем не менее рано или поздно масл-кары превратятся в гибриды или полноценные электромобили, и это, как отметил глава Dodge, очень воодушевляет. Переход на электротягу приведёт к наступлению «новой золотой эры» масл-каров. Однако на данный момент компания Dodge не обнародовала чётких планов по выпуску электрифицированных моделей.
6,2-литровый V8 Hellcat известен высокими показателями мощности: он развивает до 808 л.с. Кроссовер Dodge Durango с таким двигателем, к примеру, был назван самым мощным вседорожником на планете, а пикап Ram 1500 TRX — самым мощным грузовиком.
Компания Dodge на данный момент входит в состав концерна Stellantis, который был окончательно сформирован 16 января. Руководство концерна также пока не объявляло о планах по массированному выпуску электромобилей.
Концерн General Motors ранее обнародовал намерения отказаться от производства автомобилей с ДВС к 2035 году. Тем самым электрическая версия может появиться у Chevrolet Camaro. А компания Ford уже построила батарейную версию Ford Mustang. Она оснащена четырьмя электромоторами совокупной отдачей в 1522 л.с. и способна проехать четверть мили за 8,27 секунды. Правда, планов по серийному производству таких Мустангов у Ford тоже пока нет.