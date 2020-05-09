Британец бесплатно дезинфицирует чужие машины, чтобы победить коронавирус

Все началось с того, что 51-летний британец решил провести дезинфекцию своей машины, автомобиля подруги и своих соседей. После этого Боуген начал помогать сотрудникам национальной службы здраво­охранения, соцработникам и таксистам, а потом написал пост в Facebook с пред­ложением о помощи.