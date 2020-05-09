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Британец бесплатно дезинфицирует чужие машины, чтобы победить коронавирус

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Житель британского Норфолка Марк Боуген бесплатно дезинфицирует автомобили всех желающих, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Eastern Daily Press.

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  • Все началось с того, что 51-летний британец решил провести дезинфекцию своей машины, автомобиля подруги и своих соседей. После этого Боуген начал помогать сотрудникам национальной службы здраво­охранения, соцработникам и таксистам, а потом написал пост в Facebook с пред­ложением о помощи.

  • Для дезинфекции Марк использует дым-машину и специальные средства. На данный момент он обработал уже примерно 150 авто­мобилей. За свои услуги Боуген денег не берёт и предлагает перевести их в фонд помощи медицин­ским работникам Великобритании.

К моменту написания этой новости в Великобритании зафикси­ровано 207 тысяч подтверж­дённых случаев заражения коронавирусом. 30 615 заражённых скончались. В России зарегистрировано 187 859 заболевших и 1723 летальных случая.

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