Британец бесплатно дезинфицирует чужие машины, чтобы победить коронавирус
Житель британского Норфолка Марк Боуген бесплатно дезинфицирует автомобили всех желающих, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Eastern Daily Press.
Все началось с того, что 51-летний британец решил провести дезинфекцию своей машины, автомобиля подруги и своих соседей. После этого Боуген начал помогать сотрудникам национальной службы здравоохранения, соцработникам и таксистам, а потом написал пост в Facebook с предложением о помощи.
Для дезинфекции Марк использует дым-машину и специальные средства. На данный момент он обработал уже примерно 150 автомобилей. За свои услуги Боуген денег не берёт и предлагает перевести их в фонд помощи медицинским работникам Великобритании.
К моменту написания этой новости в Великобритании зафиксировано 207 тысяч подтверждённых случаев заражения коронавирусом. 30 615 заражённых скончались. В России зарегистрировано 187 859 заболевших и 1723 летальных случая.