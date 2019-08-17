Роботы-полицейские на колёсах появились на улицах Китая

В начале эксперимента на дорогах появятся три разных робота-полицей­ских. Первый станет контроли­ровать дорожное движение. Он оснащён колёсами и полицей­ской каской, а его корпус выкрашен в цвета полицейского жилета. Этот робот умеет фото­графи­ровать нарушителей и устанав­ливать их личность по изображению с помощью нейро­сетей.

Второй робот будет консультировать водителей на парковках, направ­лять их к пунктам оплаты и узнавать разыски­ваемых преступ­ников. У него более компактные колёса, а на мир он смотрит парой камер, напомина­ющих глаза.