Роботы-полицейские на колёсах появились на улицах Китая
Николай Андреев
В городском округе Ханьдань китайской провинции Хэбэй на дорогах появились роботы, которые выполняют некоторые функции обычных полицейских. Как рассказало издание Global Times, это первый этап в реализации плана местных властей по созданию роботизированной полиции.
В начале эксперимента на дорогах появятся три разных робота-полицейских. Первый станет контролировать дорожное движение. Он оснащён колёсами и полицейской каской, а его корпус выкрашен в цвета полицейского жилета. Этот робот умеет фотографировать нарушителей и устанавливать их личность по изображению с помощью нейросетей.
Второй робот будет консультировать водителей на парковках, направлять их к пунктам оплаты и узнавать разыскиваемых преступников. У него более компактные колёса, а на мир он смотрит парой камер, напоминающих глаза.
Третий робот-полицейский с подъёмной балкой-указателем будет сообщать проезжающим мимо водителям о ДТП, которое произошло на дороге. По словам местных властей, главным достоинством всех роботов-полицейских является то, что они способны работать круглосуточно семь дней в неделю.