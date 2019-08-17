McLaren создал суперкар без крыши и боковых окон

Роботы-полицейские на колёсах появились на улицах Китая

Новости

Николай Андреев

В городском округе Ханьдань китайской провинции Хэбэй на дорогах появи­лись роботы, которые выполняют некоторые функции обычных полицей­ских. Как рассказало издание Global Times, это первый этап в реали­зации плана местных властей по созданию роботизи­рованной полиции.

1/3

  • В начале эксперимента на дорогах появятся три разных робота-полицей­ских. Первый станет контроли­ровать дорожное движение. Он оснащён колёсами и полицей­ской каской, а его корпус выкрашен в цвета полицейского жилета. Этот робот умеет фото­графи­ровать нарушителей и устанав­ливать их личность по изображению с помощью нейро­сетей.

  • Второй робот будет консультировать водителей на парковках, направ­лять их к пунктам оплаты и узнавать разыски­ваемых преступ­ников. У него более компактные колёса, а на мир он смотрит парой камер, напомина­ющих глаза.

  • Третий робот-полицейский с подъёмной балкой-указателем будет сообщать проезжающим мимо водителям о ДТП, которое произошло на дороге. По словам местных властей, главным достоин­ством всех роботов-полицей­ских является то, что они способны работать кругло­суточно семь дней в неделю.

Что лучше: робот-полицейский или живой человек?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение