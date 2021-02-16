Глава Audi объяснил, почему электрокарам будет не нужен большой запас хода
Дмитрий Елизаров
Нынешний руководитель Audi Маркус Дюсманн заявил, что в будущем производители откажутся от идеи снабжать электромобили большими и ёмкими аккумуляторами. Как он отметил в интервью Roadshow, эта концепция потеряет смысл с развитием систем быстрой зарядки и изменением менталитета автовладельцев.
Дюсманн считает, что электромобили скорее следует оснащать аккумуляторами с меньшим запасом хода, нежели тратить миллионы на всё более и более крупные и ёмкие батареи. Сейчас такая тенденция на рынке безусловно присутствует, однако в будущем с развитием самой идеи электрической мобильности она должна сойти на нет.
По мнению руководителя Audi, компенсировать уменьшение размеров батарей можно посредством развития инфраструктуры и разработкой систем более быстрой зарядки — чтобы уменьшить время ожидания. Кроме того, потребителям придётся просто приспособиться к новой парадигме и привыкнуть к необходимости заряжать электромобили чаще, чем заезжать на топливные АЗС.
В уменьшении габаритов батарей Маркус Дюсманн видит только плюсы. Более компактные аккумуляторы позволят строить и более компактные машины — а это, в свою очередь, сделает их легче, что положительно скажется на запасе хода. Кроме того, «батарейный даунсайзинг» обязательно приведёт к тому, что цены на электромобили поползут вниз.
При этом сама компания Audi, представившая на днях электроседан
e-tron GT, оснастила его достаточно мощной батареей на 93 кВтч. Тем самым запас хода новинки, построенной на платформе Porsche Taycan, приближается к 490 километрам.