Глава Audi объяснил, почему электрокарам будет не нужен большой запас хода

Дюсманн считает, что электромобили скорее следует оснащать аккуму­ляторами с меньшим запасом хода, нежели тратить миллионы на всё более и более крупные и ёмкие батареи. Сейчас такая тенденция на рынке безусловно присут­ствует, однако в будущем с развитием самой идеи электрической мобиль­ности она должна сойти на нет.

По мнению руководителя Audi, компенсировать умень­шение размеров батарей можно посред­ством развития инфра­структуры и разработкой систем более быстрой зарядки — чтобы уменьшить время ожидания. Кроме того, потребителям придётся просто приспо­собиться к новой парадигме и привыкнуть к необходи­мости заряжать электро­мобили чаще, чем заезжать на топливные АЗС.

В уменьшении габаритов батарей Маркус Дюсманн видит только плюсы. Более компактные аккуму­ляторы позволят строить и более компактные машины — а это, в свою очередь, сделает их легче, что положи­тельно скажется на запасе хода. Кроме того, «батарейный даун­сайзинг» обязательно приведёт к тому, что цены на электро­мобили поползут вниз.