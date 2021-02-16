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Глава Audi объяснил, почему электрокарам будет не нужен большой запас хода

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Дмитрий Елизаров

Нынешний руководитель Audi Маркус Дюсманн заявил, что в будущем произво­дители откажутся от идеи снабжать электро­мобили большими и ёмкими аккуму­ляторами. Как он отметил в интервью Roadshow, эта концепция потеряет смысл с развитием систем быстрой зарядки и измене­нием ментали­тета авто­владельцев.

  • Дюсманн считает, что электромобили скорее следует оснащать аккуму­ляторами с меньшим запасом хода, нежели тратить миллионы на всё более и более крупные и ёмкие батареи. Сейчас такая тенденция на рынке безусловно присут­ствует, однако в будущем с развитием самой идеи электрической мобиль­ности она должна сойти на нет.

  • По мнению руководителя Audi, компенсировать умень­шение размеров батарей можно посред­ством развития инфра­структуры и разработкой систем более быстрой зарядки — чтобы уменьшить время ожидания. Кроме того, потребителям придётся просто приспо­собиться к новой парадигме и привыкнуть к необходи­мости заряжать электро­мобили чаще, чем заезжать на топливные АЗС.

  • В уменьшении габаритов батарей Маркус Дюсманн видит только плюсы. Более компактные аккуму­ляторы позволят строить и более компактные машины — а это, в свою очередь, сделает их легче, что положи­тельно скажется на запасе хода. Кроме того, «батарейный даун­сайзинг» обязательно приведёт к тому, что цены на электро­мобили поползут вниз.

  • При этом сама компания Audi, предста­вившая на днях электро­седан e-tron GT, оснастила его достаточно мощной батареей на 93 кВтч. Тем самым запас хода новинки, построенной на платформе Porsche Taycan, приближается к 490 километрам.

Согласны с главой Audi?

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