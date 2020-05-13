Квиз: угадай машину по рисунку фар

Кажется, тут и объяснять не нужно. Перед вами — полтора десятка современных моделей с характерными рисунками фар и ходовых огней. Есть кругляши, есть угольники, чёрточки и молнии. Каждый производитель старается по-свойски подвести машине глаза, так что отличить «пятёрку» BMW от Kia Rio намного легче, чем кажется. Не дожидаясь темноты, мы нарисовали фирменный «свет» современных тачек и всего-то и просим, что угадать марку и модель. Справитесь?