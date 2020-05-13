Квиз: угадай, сколько стоит эта машина

Квиз: угадай машину по рисунку фар

Игры

Константин Новацкий

Кажется, тут и объяснять не нужно. Перед вами — полтора десятка современных моделей с характерными рисунками фар и ходовых огней. Есть кругляши, есть угольники, чёрточки и молнии. Каждый производитель старается по-свойски подвести машине глаза, так что отличить «пятёрку» BMW от Kia Rio намного легче, чем кажется. Не дожидаясь темноты, мы нарисовали фирменный «свет» современных тачек и всего-то и просим, что угадать марку и модель. Справитесь?

  • Свет, камера, мотор! Это кто такой светится?

  • А это чей «глаз»?

  • Хорошо, а это чей свет?

  • Точки, зигзаги. Кто же это?

  • Снова кругляш. Узнали, чей?

  • Удвоим ставку! Пара фар-кругляшей есть у десятка моделей. А чьи — эти?

  • Что скажете про эту геометрию? Угадывается модель?

  • А кто тут проглядывает из темноты? Оптика выглядит вполне симпатично

  • А тут вообще не фара, а карта морского боя: скобки, точки. Кто бы это мог быть?

  • BMW-вопрос. Чей это свет?

  • А тут прямо дичь. Угадаете ли?

  • Две изогнутые ножки и блок света. Чья же это красота?

  • А это чьё скопление светил?

  • Ещё сложнее. Кто так светит из мрака?

  • А вот и свет в конце нашего квиза. Кстати, чей?

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