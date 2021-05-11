У Harley-Davidson скоро появится суббренд электромотоциклов LiveWire
Дмитрий Елизаров
Модельная линейка марки Harley-Davidson сейчас включает в себя единственный мотоцикл на батарейках под названием LiveWire. Как пишет Autoblog, компания в июле планирует превратить это имя в отдельный суббренд по примеру Mercedes-Benz EQ или Audi
Согласно заявлению руководства компании, которое приводит издание, LiveWire в будущем должен стать самым востребованным брендом электромотоциклов, а компания в целом, соответственно, — лидером этого экзотического пока рынка. Кроме того, под маркой LiveWire фирма Harley-Davidson будет разрабатывать новые технологии, применимые к электрическому двухколёсному транспорту.
Марка LiveWire получит собственные демонстрационные залы, которые компания планирует открыть в Калифорнии и других регионах США с особо высокими требованиями к объёмам вредных выбросов. Продажи электробайков также будут осуществляться через интернет.
Дебютную модель нового суббренда представят 8 июля нынешнего года, но о ней пока ничего не известно. Актуальный Harley-Davidson LiveWire впервые был анонсирован в 2014 году, а поставки товарных мотоциклов стартовали в
2019-м.Байк весом 210 килограммов комплектуется 105-сильным электромотором и ускоряется до 60 миль в час (96 км/ч)за 3 секунды. 15,5-киловаттная батарея обеспечивает ему запас хода до 250 километров. В США стоимость LiveWire стартует с отметки в 29 799 долларов (2,21 миллиона рублей), при этом сопоставимую по габаритам модель Iron можно приобрести уже за 9499 долларов.
Отдельный бренд для электрокаров помимо европейских BMW, Mercedes-Benz и Audi не так давно запустила и компания Hyundai. На данный момент линейка марки Ioniq состоит только из электрокроссовера 5, но в ближайшем будущем она пополнится седаном 6 и более крупным вседорожником 7.