У Harley-Davidson скоро появится суббренд электромотоциклов LiveWire

Согласно заявлению руководства компании, которое приводит издание, LiveWire в будущем должен стать самым востребо­ванным брендом электро­мотоциклов, а компания в целом, соответ­ственно, — лидером этого экзотиче­ского пока рынка. Кроме того, под маркой LiveWire фирма Harley-Davidson будет разрабаты­вать новые технологии, применимые к электриче­скому двухколёсному транспорту.

Марка LiveWire получит собственные демонстраци­онные залы, которые компания планирует открыть в Калифорнии и других регионах США с особо высокими требо­ваниями к объёмам вредных выбросов. Продажи электробайков также будут осуществляться через интернет.

Дебютную модель нового суббренда представят 8 июля нынешнего года, но о ней пока ничего не известно. Актуальный Harley-Davidson LiveWire впервые был анонси­рован в 2014 году, а поставки товарных мотоциклов стартовали в 2019-м. Байк весом 210 килограммов комплектуется 105-сильным электро­мотором и ускоряется до 60 миль в час (96 км/ч) за 3 секунды. 15,5-кило­ваттная батарея обеспечи­вает ему запас хода до 250 километров. В США стоимость LiveWire стартует с отметки в 29 799 долларов (2,21 миллиона рублей), при этом сопо­ставимую по габаритам модель Iron можно приобрести уже за 9499 долларов.