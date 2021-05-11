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У Harley-Davidson скоро появится суббренд электромотоциклов LiveWire

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Дмитрий Елизаров

Модельная линейка марки Harley-Davidson сейчас включает в себя един­ственный мотоцикл на батарейках под названием LiveWire. Как пишет Autoblog, компания в июле планирует превратить это имя в отдельный суббренд по примеру Mercedes-Benz EQ или Audi e-tron.

  • Согласно заявлению руководства компании, которое приводит издание, LiveWire в будущем должен стать самым востребо­ванным брендом электро­мотоциклов, а компания в целом, соответ­ственно, — лидером этого экзотиче­ского пока рынка. Кроме того, под маркой LiveWire фирма Harley-Davidson будет разрабаты­вать новые технологии, применимые к электриче­скому двухколёсному транспорту.

  • Марка LiveWire получит собственные демонстраци­онные залы, которые компания планирует открыть в Калифорнии и других регионах США с особо высокими требо­ваниями к объёмам вредных выбросов. Продажи электробайков также будут осуществляться через интернет.

  • Дебютную модель нового суббренда представят 8 июля нынешнего года, но о ней пока ничего не известно. Актуальный Harley-Davidson LiveWire впервые был анонси­рован в 2014 году, а поставки товарных мотоциклов стартовали в 2019-м. Байк весом 210 килограммов комплектуется 105-сильным электро­мотором и ускоряется до 60 миль в час (96 км/ч) за 3 секунды. 15,5-кило­ваттная батарея обеспечи­вает ему запас хода до 250 километров. В США стоимость LiveWire стартует с отметки в 29 799 долларов (2,21 миллиона рублей), при этом сопо­ставимую по габаритам модель Iron можно приобрести уже за 9499 долларов.

  • Отдельный бренд для электрокаров помимо европейских BMW, Mercedes-Benz и Audi не так давно запустила и компания Hyundai. На данный момент линейка марки Ioniq состоит только из электро­кроссовера 5, но в ближайшем будущем она пополнится седаном 6 и более крупным вседорож­ником 7.

Электрические Харлеи — каково, а?

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