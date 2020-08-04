В России стали покупать меньше грузовиков

В первой половине 2020 года в России зареги­стрированы 74,2 тысячи новых грузовых автомобилей: лёгкий коммер­ческий транспорт (LCV) и тяжёлые грузовики (HCV). Это на 12,7% меньше, чем постав­лено на учёт годом ранее. Однако резуль­таты июня говорят о плавном оживлении рынка: почти 13 тысяч машин и минус 9,5% относительно первой половины 2019 года, сообщает «Автостат».

Рынок новых LCV достиг отметки 42,6 тысячи единиц, на 13,7% меньше, чем с января по июнь 2019 года (из них 7,8 тысячи в июне, минус 4,7%). Лидеры — ГАЗ, УАЗ и Ford, они занимают больше 70% рынка. Продажи ГАЗ и УАЗ оказались ниже, чем год назад (19,2 тысячи штук, минус 14% и 6,3 тысячи, минус 22,3%), а Ford нарастил аудиторию (5,2 тысячи, плюс 2%). Фаворитами рынка также стали Lada (4,3 тысячи, минус 13,8%) и Volkswagen (1,9 тысячи, минус 22,6%).

Самые популярные модели в сегменте — ГАЗель Next (10,4 тысячи штук, минус 16,7%), Ford Transit (5,2 тысячи, плюс 3,2%) и ГАЗ 3302 (4,4 тысячи, минус 11,3%). Лучшим ростом отметился ГАЗ 2705 — плюс 29,1%, 826 штук. Самое сильное падение — за УАЗ Профи: минус 39,4%, 1,1 тысячи штук.

На рынке HCV по итогам полугодия пятёрка самых популярных марок выглядит так: КамАЗ (11,4 тысячи машин, минус 8,2%), ГАЗ (3,2 тысячи, минус 14,9%), Volvo (2,3 тысячи, минус 16,9%), Урал (1,8 тысячи, плюс 22%) и Scania (1,7 тысячи, минус 29,7%). На долю КамАЗа приходится 37,1%, плюс 0,3 пункта к прошлому году.

Бестселлеры рынка в своём сегменте — КамАЗ 43118 (3,2 тысячи, плюс 6,2%), ГАЗон Next (2,2 тысячи, минус 16,6%) и КамАЗ 65115 (2 тысячи штук, минус 19%). Лучший рост зафикси­рован за КамАЗом 43118, а сильнее всего провали­лись продажи Mercedes-Benz Actros (961 штука, минус 35,6%).

Кроме того, за 6 месяцев на дорогах страны появилось 6,2 тысячи новых автобусов, что на 1% больше, чем в прошлом году. Причём 1,5 тысячи из них зарегистри­рованы только за июнь — это в полтора раза больше, чем в июне-2019. Самые популярные автобусы — это ПАЗ 3205 (1,5 тысячи единиц), ЛИАЗ 5292 (1,1 тысячи штук) и ПАЗ-3204 (0,8 тысячи).