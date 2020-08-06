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Honda запатентовала в России конкурента Hyundai Solaris

Новости

Наталья Насонова

На сайте Роспатента опубликована заявка на регистрацию промыш­ленного образца субком­пактного седана Honda City. В 2019 году эта модель появилась в Юго-Восточной Азии. О перспективах выхода седана на российский рынок пока ничего не известно.

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  • Переднеприводный седан спроектирован на платформе Jazz/Fit и относится к сегменту субкомпактов (В/В+), в котором представ­лены Hyundai Solaris, Kia Rio, VW Polo, Skoda Rapid, Lada Vesta. Длина City — 4553 мм, ширина и высота — 1748 и 1467 мм соответ­ственно. Для сравнения, Солярис длиннее всего на 5 сантиметров.

  • Модель оснащается безальтер­нативным 1,0-литровым наддувным мотором VTEC Turbo (122 л.с., 173 Нм) в паре с вариатором.

  • Производство Honda City налажено в Таиланде, цены начина­ются от 19 200 долларов. Для сравнения, Nissan Almera на местном рынке стоит от 16 500 долларов.

  • На данный момент Honda в РФ представлена только кроссоверами CR-V и Pilot. Модели Accord и Civic покинули рынок в 2015 году. Ещё раньше из линейки исчезли седаны Accord и Legend и ситикар Jazz.

Нужен ли в России компакт-седан с литровым турбомотором?

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