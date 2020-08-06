Honda запатентовала в России конкурента Hyundai Solaris
Наталья Насонова
На сайте Роспатента опубликована заявка на регистрацию промышленного образца субкомпактного седана Honda City. В 2019 году эта модель появилась в Юго-Восточной Азии. О перспективах выхода седана на российский рынок пока ничего не известно.
Переднеприводный седан спроектирован на платформе Jazz/Fit и относится к сегменту субкомпактов (В/В+), в котором представлены Hyundai Solaris, Kia Rio, VW Polo, Skoda Rapid, Lada Vesta. Длина City — 4553 мм, ширина и высота — 1748 и 1467 мм соответственно. Для сравнения, Солярис длиннее всего на 5 сантиметров.
Модель оснащается безальтернативным 1,0-литровым наддувным мотором VTEC Turbo (122 л.с., 173 Нм) в паре с вариатором.
Производство Honda City налажено в Таиланде, цены начинаются от 19 200 долларов. Для сравнения, Nissan Almera на местном рынке стоит от 16 500 долларов.
На данный момент Honda в РФ представлена только кроссоверами
CR-Vи Pilot. Модели Accord и Civic покинули рынок в 2015 году. Ещё раньше из линейки исчезли седаны Accord и Legend и ситикар Jazz.