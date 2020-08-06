Honda запатентовала в России конкурента Hyundai Solaris

Переднеприводный седан спроектирован на платформе Jazz/Fit и относится к сегменту субкомпактов (В/В+), в котором представ­лены Hyundai Solaris, Kia Rio, VW Polo, Skoda Rapid, Lada Vesta. Длина City — 4553 мм, ширина и высота — 1748 и 1467 мм соответ­ственно. Для сравнения, Солярис длиннее всего на 5 сантиметров.

Модель оснащается безальтер­нативным 1,0-литровым наддувным мотором VTEC Turbo (122 л.с., 173 Нм) в паре с вариатором.



Производство Honda City налажено в Таиланде, цены начина­ются от 19 200 долларов. Для сравнения, Nissan Almera на местном рынке стоит от 16 500 долларов.