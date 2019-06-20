Ястребу надоело летать, и он решил прокатиться на машине

В Лос-Анджелесе на автомобиль, в котором ехали продюсер Ребекка Хоббс и риэлтор Стейси Эдди, неожиданно сел ястреб. Он вцепился в дворники и не желал улетать – ни когда машина стояла, ни когда набирала скорость.

Сначала женщины хотели выйти и прогнать птицу, но побоялись, что она нападёт. От отчаяния они даже позвонили знакомому – сценаристу фильма «Чёрный ястреб» Кену Нолану, но он не смог помочь. В итоге ястреб улетел сам спустя 15 минут.