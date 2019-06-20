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Ястребу надоело летать, и он решил прокатиться на машине

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Николай Андреев

В Лос-Анджелесе на автомобиль, в котором ехали продюсер Ребекка Хоббс и риэлтор Стейси Эдди, неожиданно сел ястреб. Он вцепился в дворники и не желал улетать – ни когда машина стояла, ни когда набирала скорость.

Сначала женщины хотели выйти и прогнать птицу, но побоялись, что она нападёт. От отчаяния они даже позвонили знакомому – сценаристу фильма «Чёрный ястреб» Кену Нолану, но он не смог помочь. В итоге ястреб улетел сам спустя 15 минут.

Incredible, hilarious footage of a red tail hawk riding on the hood of a moving car. The driver is LA-based producer Rebecca Hobbs, the passenger is Realtor Staci Eddy, and the special guest commentator is screenwriter Ken Nolan. Please subscribe for more hawk updates and other funny stuff. And visit our friend @mykafox on Twitter.

Кто испугался больше?

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