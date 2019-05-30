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Официально: завод Haval в России запускает производство

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Дмитрий Савостьянчик

Пресс-служба Haval заявила о том, что производство на новом заводе в Тульской области стартует 5 июня. Предприятие находится в 50 километрах от Тулы на территории индустриального парка «Узловая». Вот что о нём известно уже сейчас.

  • Это первый завод полного цикла среди китайских марок, представленных в России.

  • Завод высоко автоматизирован, оснащён цехами штамповки, сварки, окраски, сборки и производством некоторых компонентов.

  • Первой моделью, которая сойдёт с конвейера, станет  кроссовер Haval H7. Позже будет налажен выпуск кроссовера F7x и полноразмерного внедорожника H9. В 2020 году планируется запустить производство компактного кроссовера H2.

  • Строительство предприятия началось осенью 2015 года. Площадь завода — около 216 гектаров.

    В строительство инвестировано около полумиллиарда долларов.

  • На первом этапе мощность завода составит 80 тысяч автомобилей в год, а максимальная — 150 тысяч автомобилей в год.

Согласно данным Ассоциации Европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых Haval за 4 месяца 2019 года перешагнули отметку в 2 тысячи реализованных автомобилей — это в 3 раза больше, чем в 2018 году. На данный момент сеть «Хавейл Мотор Рус» насчитывает 43 официальных дилера и 4 сервисных центра.

Как относитесь к автомобилям Haval?

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